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Навальный призвал лидеров западных стран открыть против Путина "информационный фронт"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, призвал президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, европейских политиков и глав IT-гигантов "сокрушить путинскую пропаганду, используя возможности соцсетей".

Политик опубликовал обращение в твиттере, в котором заявил, что социальные сервисы должны каждый день показывать россиянам 200 миллионов рекламных сообщений, чтобы открыть таким образом "информационный фронт" против Путина.

"Правда и свободная информация бьют по безумному режиму Путина не хуже джавелинов", — заявил Навальный, отметив, что расходы на рекламу в интернете будут несопоставимо ниже военных трат.

Эти деньги, считает политик, можно было бы потратить, в частности, на рекламу независимых СМИ, заблокированных в России. "Факт в том, что большинство граждан РФ имеют совершенно искаженное представление о том, что происходит в Украине", — написал он.

  • После начала войны в Украине в России были заблокированы сайты десятки независимых СМИ, включая Радио Свобода, социальные сети Facebook, Instagram и Twitter. YouTube, Facebook и Instagram запретили платное продвижение на российском рынке.
  • На этом фоне отмечается резкий рост популярности VPN-сервисов. Только у мобильного оператора Yota число пользователей VPN-сервисов с начала 2022 года выросло в 53,5 раза, отчитался он.

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