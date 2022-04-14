Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, призвал президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, европейских политиков и глав IT-гигантов "сокрушить путинскую пропаганду, используя возможности соцсетей".

Политик опубликовал обращение в твиттере, в котором заявил, что социальные сервисы должны каждый день показывать россиянам 200 миллионов рекламных сообщений, чтобы открыть таким образом "информационный фронт" против Путина.

"Правда и свободная информация бьют по безумному режиму Путина не хуже джавелинов", — заявил Навальный, отметив, что расходы на рекламу в интернете будут несопоставимо ниже военных трат.

Эти деньги, считает политик, можно было бы потратить, в частности, на рекламу независимых СМИ, заблокированных в России. "Факт в том, что большинство граждан РФ имеют совершенно искаженное представление о том, что происходит в Украине", — написал он.