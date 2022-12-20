Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что в его камеру в штрафном изоляторе вновь подселили заключённого с плохой личной гигиеной. Пост об этом появился в социальных сетях политика.
По словам Навального, его сокамерника вновь отправили к нему в ШИЗО, спустя два дня после того, как он отбыл там 15 суток. Поводом для этого якобы послужило курение в неположенном месте. Политик утверждает, что вернуть к нему бывшего сокамерника придумали сотрудники колонии и утвердили это решение лично у главы ФСИН России Аркадия Гостева. Навальный считает, что администрация колонии делает это, чтобы "достать его" и использует другого заключённого, как инструмент.
"Про немытого зека никто даже и не подумал. Каково ему сидеть в ШИЗО, позволяет ли его здоровье? Для них людей не существует, это просто говорящий предмет, которым можно пользоваться как угодно." - говорится в посте от лица оппозиционера.
Ранее стало известно, что Алексея Навального в девятый раз отправили в ШИЗО на 12 суток. Поводом для этого стало то, что оппозиционер в разговоре с сокамерником якобы использовал матерное слово. До этого его отправляли в штрафной изолятор на 11 суток из-за отсутствия куртки. Тогда же к нему подселили заключённого с плохой личной гигиеной. Навальный сообщал в соцсетях, что таким образом сотрудники колонии оказывают на него психологическое давление.
- Алексей Навальный после отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
- Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- В середине июня 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.
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