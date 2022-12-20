Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что в его камеру в штрафном изоляторе вновь подселили заключённого с плохой личной гигиеной. Пост об этом появился в социальных сетях политика.

По словам Навального, его сокамерника вновь отправили к нему в ШИЗО, спустя два дня после того, как он отбыл там 15 суток. Поводом для этого якобы послужило курение в неположенном месте. Политик утверждает, что вернуть к нему бывшего сокамерника придумали сотрудники колонии и утвердили это решение лично у главы ФСИН России Аркадия Гостева. Навальный считает, что администрация колонии делает это, чтобы "достать его" и использует другого заключённого, как инструмент.

"Про немытого зека никто даже и не подумал. Каково ему сидеть в ШИЗО, позволяет ли его здоровье? Для них людей не существует, это просто говорящий предмет, которым можно пользоваться как угодно." - говорится в посте от лица оппозиционера.

Ранее стало известно, что Алексея Навального в девятый раз отправили в ШИЗО на 12 суток. Поводом для этого стало то, что оппозиционер в разговоре с сокамерником якобы использовал матерное слово. До этого его отправляли в штрафной изолятор на 11 суток из-за отсутствия куртки. Тогда же к нему подселили заключённого с плохой личной гигиеной. Навальный сообщал в соцсетях, что таким образом сотрудники колонии оказывают на него психологическое давление.