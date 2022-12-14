Навального в девятый раз отправили в ШИЗО – теперь за мат

Оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, в девятый раз отправили в штрафной изолятор. Он произнёс матерное слово. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

Навальному дали 12 суток в ШИЗО за то, что он в разговоре с сокамерником употребил нецензурное слово. Его предыдущие 11 суток в ШИЗО – за отсутствие куртки – закончились в понедельник, 12 декабря.

Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия в колонии. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.

В середине ноября стало известно, что Навального поместили в помещение камерного типа (ПКТ) – камеру с более строгим режимом. В ней политика могут продержать до полугода, в течение которого он имеет право на одно краткосрочное свидание и одну посылку, отмечает "Медиазона".