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Навального в девятый раз отправили в ШИЗО – теперь за мат

Алексей Навальный во время заседания суда, июнь 2022 года

Оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, в девятый раз отправили в штрафной изолятор. Он произнёс матерное слово. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

Навальному дали 12 суток в ШИЗО за то, что он в разговоре с сокамерником употребил нецензурное слово. Его предыдущие 11 суток в ШИЗО – за отсутствие куртки – закончились в понедельник, 12 декабря.

Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия в колонии. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.

В середине ноября стало известно, что Навального поместили в помещение камерного типа (ПКТ) – камеру с более строгим режимом. В ней политика могут продержать до полугода, в течение которого он имеет право на одно краткосрочное свидание и одну посылку, отмечает "Медиазона".

  • После отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" Алексей Навальный находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
  • Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
  • В середине июня 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.

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