Навальный вошёл в список самых влиятельных людей по версии Time

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии во Владимирской области, включён в традиционный список 100 наиболее влиятельных людей мира, составленный журналом Time.

Эссе о Навальном, автором которого стал другой видный оппозиционер, живущий в эмиграции Гарри Каспаров, опубликовано в категории "Иконы" (или по-английски Icons - возможный перевод также "Символы" или "Кумиры"). Помимо Навального, в этот раздел списка Time вошли британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, борющаяся за освобождение из-под опеки американская певица Бритни Спирс, иранская правозащитника, лауреат премии имени Сахарова Насрин Сотуде и другие.

Как пишет Каспаров, "в мире, который всё более концентрируется на защите собственных интересов и самосохранении, Навальный в этом году совершил невозможное - он был самоотверженным и смелым". Речь идёт о его возвращении в Россию в январе нынешнего года, сразу после которого Навальный был арестован.

"Теперь Навальный сидит в одной из худших тюрем России, его жизнь в руках диктатора, который, судя по всем имеющимся доказательствам, уже пытался его убить за то, что Навальный раскрыл достигающую гротескных размеров коррумпированность его режима. Навальный не видел иного выхода, кроме как рискнуть всем, чтобы добиться перемен в своей стране. Даже всевластный Владимир Путин признает силу одного человека, который не боится" - пишет Каспаров в журнале Time.

Самого Владимира Путина, который в своё время попадал на обложку Time как "человек года", в сотне самых влиятельных нет. В категорию "Лидеры" попали, например, президент США Джо Байден, его предшественник Дональд Трамп, китайский руководитель Си Цзиньпин, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, влиятельный консервативный телеведущий Такер Карлсон.

Алексей Навальный находится в колонии по давнему уголовному делу "Ив Роше". Правозащитники признали его политзаключённым. В прошлом году он пережил попытку отравления и долгое время лечился в Германии, но решил вернуться в Россию, несмотря на угрозу ареста.