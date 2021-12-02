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Навальный выплатил 850 тысяч рублей по делу о "клевете" на ветерана 

Находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о "клевете" на ветерана Великой Отечественной Игната Артёменко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.

Уголовное дело о клевете против Навального был возбуждено в июне прошлого года - после того, как в своих соцсетях политик назвал людей, снявшихся в агитационном ролике телеканала Russia Today за поправки к Конституции, "продажными холуями" и "предателями".

По версии следствия, это оскорбило снявшегося в видео ветерана ВОВ Артёменко. Согласно протоколу допроса, слова Навального пересказал ему сосед по дачному участку. В итоге, как утверждается в материалах дела, у ветерана ухудшилось состояние здоровья - в частности, у него на "нервной почве" развилась ишемическая болезнь сердца.

Навальный вину не признал, назвав дело политически мотивированным. Он также заявил, что Артёменко, действительно пожилого и больного человека, используют "как куклу на цепи".

В феврале суд признал Навального виновным, приговорив к крупному штрафу.

После приговора на оппозиционера завели ещё одно уголовное дело - об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела процесс о клевете на ветерана ВОВ, а Госдума приняла поправки в Уголовный и административный кодексы, приравнивающие оскорбление ветеранов Второй мировой войны к реабилитации нацизма и вводящие наказание за него до пяти лет лишения свободы.

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