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Грани времени

Навальный – запасной аэродром для окружения Путина. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 2-й недели 2022 года

Революция или государственный переворот? Антитеррористическая операция или борьба за власть внутри клана? Миротворцам рады дважды: когда они приходят и когда они уходят. Москва и ее союзники по ОДКБ выводят войска из Казахстана.

Это главные темы программы "Грани времени" с Мумином Шакировым, которая выходит из Санкт-Петербурга. Мы подводим итоги второй недели 2022 года с публицистом Александром Невзоровым и политологом Григорием Голосовым.

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