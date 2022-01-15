Революция или государственный переворот? Антитеррористическая операция или борьба за власть внутри клана? Миротворцам рады дважды: когда они приходят и когда они уходят. Москва и ее союзники по ОДКБ выводят войска из Казахстана.

Это главные темы программы "Грани времени" с Мумином Шакировым, которая выходит из Санкт-Петербурга. Мы подводим итоги второй недели 2022 года с публицистом Александром Невзоровым и политологом Григорием Голосовым.