За Навального и против QR-кодов. Протесты россиян в 2021 году

Наиболее массовые акции протеста в России в минувшем году прошли после возвращения в страну, ареста и отправки в колонию по решению суда оппозиционного политика Алексея Навального. С какими требованиями еще выходили на улицы российские граждане и насколько это им удавалось в условиях сохраняющихся коронавирусных ограничений? Читайте и смотрите в обзоре Радио Свобода

Навальный, улица, январь

"Здесь мой дом, я прилетел сюда, и я не боюсь, я с абсолютно нормальный чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав, я знаю, что все уголовные дела против меня сфабрикованы", – спонтанное выступление политика Алексея Навального в московском аэропорту "Шереметьево" 17 января 2021 года стало последним на свободе.

На погранконтроле Навального задержали и увезли в отдел полиции

Рейс с оппозиционером на борту из Германии, где Навальный лечился после отравления в августе 2020 года, направили в "Шереметьево" вместо "Внуково", там оппозиционера готовились встретить его сторонники. Уже на погранконтроле Навального задержали и увезли в отдел полиции подмосковного города Химки по ходатайству ФСИН. За день до истечения испытательного срока по приговору в деле "Ив Роше" (Европейский суд по правам человека признал его незаконным) служба исполнения наказаний объявила Навального в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока: в ведомстве якобы не были в курсе о том, где именно Навальный находился всё это время.

Уже на следующий день Навального экстренно отправили под арест. Решение суд принял на выездном заседании прямо в отделении полиции, ссылаясь на статью, которая, как заявлял Навальный, к нему вообще не имеет отношения. Политик призвал своих сторонников по всей стране выйти на акции протеста 23 января 2021 года. Его соратники опубликовали большой фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки", на строительство которого, считают в команде Навального, потрачено более 1 миллиарда евро бюджетных средств.

Суммарное число протестующих достигало 160 тысяч человек по всей стране

23 января на улицы в поддержку Алексея Навального и против коррупции с протестами вышли почти в 200 городах России. По оценке МБХ Медиа (издание было заблокировано летом и прекратило своё существование), суммарное число протестующих достигало 160 тысяч человек по всей стране – это крупнейшие протестные акции со времён митингов за честные выборы в 2011-2012 годах. В одной Москве агентство Reuters насчитало до 40 тысяч демонстрантов, но в МВД в 10 раз меньше.

Митинги привели к массовым задержаниям и, временами, избиениям протестующих: так, в Санкт-Петербурге ОМОНовец ударил участницу акции ногой в живот, принеся позже извинения и заявив, что ранее его "залили газом", у него "запотело забрало" и он "не видел, что происходит".

Но акции продолжились спустя неделю, 31 января: сторонники Навального в Москве предложили собраться на Лубянке у здания ФСБ, причастной, по данным совместного расследования The Insider, Bellingcat (включены в реестр СМИ-"иноагентов") и CNN, к отравлению Навального. Центр столицы оцепили усиленные кордоны правоохранительных органов, заблокировав проход протестующим. Те направились в сторону следственного изолятора "Матросская тишина", где Навальный находился под арестом. Сотрудники правоохранительных органов делили демонстрантов на группы и массово увозили в отделы полиции.

Последняя крупная акция в Москве прошла поздним вечером 2 февраля, после того как Симоновский суд на выездном заседании в Московском городском суде отправил Навального в колонию, заменив давно истёкший условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Весь день здание суда охраняли усиленные отряды полиции, задерживая людей на подходах к нему.

А перед оглашением приговора полицейские закрыли центральные площади столицы, а также станции метро "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Несогласные с решением суда собирались в окрестностях, где их задерживали.

По всей России полиция в ходе зимних протестов задержала более 17 с половиной тысяч человек

После тысяч решений районных судов об арестах протестующих в московских спецприёмниках закончились свободные места. По всей России полиция в ходе зимних протестов задержала более 17 с половиной тысяч человек – это данные из апрельского доклада российских властей для Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В апреле московская прокуратура направила в суд иски о ликвидации структур Навального как экстремистских. Против сторонников Навального, ряда активистов и независимых политиков возбудили уголовные дела.

Правозащитный проект ОВД-Инфо (российские власти считают его иностранным агентом) сообщил о 168 причастных к так называемому "Дворцовому делу". Наиболее частое обвинение со стороны правоохранительных органов против участников протестных акций – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти.

В команде Навального заявили об отказе от тактики регулярных митингов после массовых арестов сторонников политика в регионах, анонсировав протестные акции весной.

Весна

В марте команда Навального призвала сторонников политика регистрироваться на сайте free.navalny.com. Ее представители заявили, что если по всей стране наберётся полмиллиона потенциальных участников митингов за свободу Навальному – они состоятся. Планы изменились в апреле: в связи с плохим состоянием Навального в колонии ИК-2 в Покрове и недопуском к политику его лечащего врача сторонники Навального анонсировали митинги на 21 апреля, в день послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

По данным МБХ-Медиа, акции прошли в 109 российских городах. По итогам митингов среди задержанных оказались более 2 тысяч человек.

За демонстрантами пришли уже после, вычисляя участников по камерам наблюдения

Если в большинстве городов полицейские непосредственно задерживали демонстрантов на улицах, то в Москве, где акция была крупнейшей в России, за демонстрантами пришли уже после, вычисляя участников по камерам наблюдения. Незадолго до митингов стало известно об утечке базы данных сторонников Навального. На её основе из госучреждений уволили сотни сторонников оппозиционера. Во многих городах участники митингов жаловались на необоснованное применение насилия полицейскими.

Народ и QR-код

Попытка штурма регионального парламента в Челябинске, "общественная инспекция" отделения Роспотребнадзора в Волгограде, регулярные массовые обращения к президенту Путину из десятков регионов с единой просьбой – отменить систему проверки QR-кодов с сертификатами о вакцинации в общественных местах.

От массовых обращений люди переходили к массовому протесту, как в Татарстане, где местные власти в ноябре первыми решились на проверку сертификатов о вакцинации в общественном транспорте. В первый же день в Казани из него пришлось высадить более 700 человек, а полиции – разнимать драки пассажиров с водителями и кондукторами.

В сети пользователи хвастались успехами в обходе системы демонстрацией QR-кодов

На фоне всплеска заболеваемости и роста смертности те или иные QR-ограничения к тому моменту анонсировали все российские регионы. Ещё до принятия федерального закона и вопреки Конституции негодовали противники такой системы, часто называя происходящее "цифровым фашизмом". По ноябрьским данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в России преодолел отметку в 50 процентов, однако число вакцинированных едва перевалило за треть взрослого населения. В сети пользователи хвастались успехами в обходе системы демонстрацией QR-кодов от курицы или пачки чипсов, а также спорами о правах гражданина с охранниками торговых центров.

Запрет на одиночный пикет

В период пандемии одиночные пикеты правоохранительные органы зачастую трактуют как нарушение санитарно-эпидемиологического режима при проведении публичных акций. Но каждые выходные жители, как минимум, десятка российских городов, по данным проекта "Группа по поддержке гражданского общества в России", выходят на одиночные пикеты на местные центральные площади.

Участники одиночных пикетов выходят на протест по разным поводам: от претензий к системе QR-кодов до требования освободить российских политзаключённых, расследовать факты пыток в российских колониях и тюрьмах или в поддержку историко-просветительского общества "Международный Мемориал" и Правозащитного центра "Мемориал" (российские власти считают их иностранными агентами) – в конце 2021 года суды в Москве приняли решения об их ликвидации.