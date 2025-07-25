Навязанная "правда"

Российская пропаганда активно комментирует протестные акции в Украине. Она использует недовольство их участников в рамках информационной войны, чтобы дискредитировать украинское руководство и ослабить международную поддержку Киева, считает американский Институт изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал закон, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, созданные после Евромайдана. Создание независимых антикоррупционных органов было условием сближения Украины с Евросоюзом.

Теперь Зеленского и Верховную раду критикуют европейские партнеры Киева.

23 июля на акцию перед офисом Зеленского вышли тысячи человек. После этого Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который, по его словам, сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

Что происходит в Киеве и как российская пропаганда в очередной раз пытается исказить реальность - обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологами Георгием Чижовым и Константином Скоркиным.



