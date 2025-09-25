Назначен штраф за баннер, назвавший "некомпетентным быдлом" главу ОКР

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб из Санкт-Петербурга "Зенит" на 500 тысяч рублей за вывешенный на трибуне стадиона баннер, назвавший "некомпетентным быдлом" министра спорта Российской Федерации, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва.

Плакат с надписью "Семак - легенда футбола, Дегтярёв - некомпетентное быдло" был вывешен во время матча на Кубок России между "Зенитом" и грозненским "Ахматом". Двоих болельщиков, которые пронесли баннер на стадион и сшили его на трибуне, вычислила по камерам служба безопасности "Зенита". Фанатов задержала полиция, их дела уже в суде. На матчи Кубка, в отличие от матчей чемпионата России, зрители могут приходить без "паспорта болельщика". Многие фанаты отказались его приобретать, боясь раскрывать свои личные данные правоохранительным органам, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии в Украине.

Содержание плаката связано с конфликтом между Дегтярёвым и тренером "Зенита" Сергеем Семаком, выступившим против ужесточения лимита на иностранных игроков в российском футболе. Когда эту критику попросили прокомментировать Дегтярёва, министр сказал в адрес много раз становившегося чемпионом России в качестве игрока и тренера, призёра чемпионата Европы Семака: "А кто это?".

До назначения министром спорта Дегтярёв был губернатором Хабаровского края.











