Названа официальная причина сбоя в работе сервисов Facebook

Причиной глобального сбоя в работе сервисов Facebook стали технические неполадки, заявили в компании. Инженеры утверждают, что сбой произошёл после изменения настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook.

"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что остановило работу наших служб", – говорится в заявлении.

Представители Facebook извинились перед пользователями.

На фоне глобального сбоя упали ключевые индексы на биржах США. В частности, индекс NASDAQ упал более чем на 2 процента. Акции самой корпорации Facebook – более чем на 5 процентов.

По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за это время потерял более 6 миллиардов долларов чистого капитала (то есть терял примерно по одному миллиарду в час).

Проблемы с доступом к соцсетям Facebook, Instagram, а также к мессенджерам Facebook Messenger и WhatsApp возникли вечером 4 октября у пользователей по всему миру, включая США, Западную Европу и Россию. Работа соцсетей начала восстанавливаться в ночь на вторник, а полностью проблемы были устранены только к утру.

Не работали и внутренние инструменты Facebook, такие как рабочая платформа Workplace. Многие сотрудники, как сообщается, не смогли попасть в офис, поскольку их электронные пропуска тоже отключились.