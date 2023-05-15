Назвать по-старому. Киев избавит аннексированный Крым от колониального прошлого

Украинские власти планируют переименование географических объектов в аннексированном Россией Крыму. Изменить названия, как считают законодатели, необходимо для избавления от имперских нарративов. Пока точного списка объектов к переименованию нет. А вопрос о том, стоит ли этим заниматься до окончания войны, не имеет однозначного ответа.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине. Документ запрещает давать географическим объектам названия, которые символизируют или прославляют Россию, ее памятные места или даты, исторические события российской истории. Также запрещено давать топонимам имена в честь людей, которые поддерживали или оправдывали имперскую политику России и СССР.

Закон вступит в силу в конце июля этого года. После этого органы самоуправления и военно-гражданские администрации должны будут в течение полугода убрать с публичных мест памятники российским деятелям и переименовать улицы и населенные пункты.

В пояснительной записке к документу говорится, что деколонизация географических названий позволит снизить влияние России на внутреннюю политику Украины и на мировоззрение граждан, защитит общество от антиукраинской пропаганды, "ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, поспособствует укреплению духа и морали украинской нации".

"В Украине больше не будет названий и изображений, посвященных суворовым и кутузовым, пушкиным и булгаковым, российским городам и завоеваниям. Ценные памятники будут перенесены в музеи", – прокомментировал новый закон историк Владимир Вятрович, бывший директор Украинского института национальной памяти.

Документ закрепил на бумаге то, что уже реализуется на практике. После начала полномасштабного вторжения России в Украину власти украинских городов и сел активно меняют связанные с Россией названия географических объектов и сносят памятники деятелям российской истории. По данным министерства культуры и информационной политики Украины, за прошлый год в стране переименовали почти 10 тысяч топонимов и демонтировали 145 монументов, связанных с советским прошлым или с российской историей.

Крымская специфика

Отдельно в законе о деколонизации географических названий упомянут аннексированный Крым. Кабинету министров Украины отвели шесть месяцев на то, чтобы посоветоваться с представительными органами коренных народов полуострова и предложить варианты переименований населенных пунктов, которые прославляют имперскую политику. Представительным органом коренных народов в этом случае выступает Меджлис крымско-татарского народа, как это утвердила Верховная рада Украины еще в 2014 году. Тем не менее в Крымско-татарском ресурсном центре корреспонденту Радио Свобода объяснили, что при переименовании будут учитываться мнение и других народов Крыма, караимов и крымчаков.

Требования очистить аннексированный полуостров от названий, связанных с Россией, регулярно звучат в публичном поле. Глава Меджлиса Рефат Чубаров, например, написал в телеграме, что в случае переименования Севастополя можно назвать город Акьяр – так называлась деревня, на месте которой впоследствии построили морскую крепость.

Кому не место на карте Крыма

Крымчанам рано или поздно придется решать судьбу географических названий, связанных с имперским и советским прошлым. Но как это будет происходить, ясности пока нет. Неизвестно, какие именно крымские топонимы поменяют названия. В законе прописаны лишь общие критерии для переименования, но исчерпывающего списка лиц, событий, дат и мест, которые не должны упоминаться на географических картах, не существует.

Мнения на этот счет расходятся. В Крымско-татарском ресурсном центре предлагают вернуть крымским городам те имена, которые они носили до присоединения полуострова к Российской империи в конце XVIII века.

Гоголя или Айвазовского стоит оставить. Айвазовский родился на территории Крымского полуострова

"Мы не предлагаем вводить новые названия, которых раньше не было (как это делала ранее Российская империя, когда придумала псевдогреческие названия городов Севастополь и Симферополь). Мы предлагаем восстановить историческую топонимику Крыма. По нашему мнению, [городам] однозначно нужно вернуть их исторические названия: Севастополю – Акьяр, Симферополю – Акмесджит… Меняя названия, Российская империя стремилась показать, что до аннексии Крыма в 1783 году "в Крыму жизни не было" и что только после прихода оккупантов "Крым расцвел". К сожалению, эти нарративы, которые усиленно насаждались на протяжении всего периода нахождения Крыма сначала в составе Российской империи, а затем и в составе СССР, прижились и в украинском обществе. Россия успешно использовала это во время оккупации Крыма в 2014 году", – заявили Радио Свобода в пресс-службе организации.

Директор Первого международного фонда развития Украины политолог Николай Волковский считает возвращение старых названий оптимальным подходом: "Нужно понимать, что у украинского народа происходит четкое переосмысление отношения к русской культуре. Наиболее справедливым, по моему мнению, будет возвращение исторических названий на полуострове".

При этом в общественной организации "Актив Крыма" призывают подходить к решению топонимических вопросов "без лишнего фанатизма". По словам руководителя организации Руслана Жаднова, решающее слово в дискуссии о названиях должно принадлежать местным жителям.

"Неправильно, когда заявления [о необходимости переименования] звучат от людей, не имеющих отношения к этим городам. Я, как коренной севастополец, могу прокомментировать вопрос по переименованию Севастополя, но не берусь это делать по другим городам Крыма. Наша организация проводила в соцсетях опрос среди местного населения о целесообразности переименования города. На что мы получили решительный ответ, что Севастополь должен остаться украинским Севастополем. И в этом вопросе я солидарен со своими земляками", – отметил Жаднов в беседе с Радио Свобода.

Провести четкую границу между названиями, которые следует сменить, и теми, что можно оставить, бывает затруднительно. Многие крымские города – Евпатория, Феодосия, Судак, Инкерман, Старый Крым, Балаклава – за свою долгую историю несколько раз меняли названия. Какое из них следует считать исконным?

Еще больше споров возникает по поводу объектов, названных в честь людей. К примеру, Николай Гоголь, Иван Репин, Иван Айвазовский и многие другие не были этническими русскими, но они являются представителями имперской культуры, а украинцы Петр Кошка и Игнатий Шевченко были матросами русского Черноморского флота и защищали Севастополь в годы Крымской войны 1853–1856 годов. Оставлять ли их имена на картах – вопрос открытый.

"Что касается переименования улиц Гоголя или Айвазовского, то, по моему мнению, такие [названия] стоит оставить. Особенно учитывая то, что Айвазовский родился именно на территории Крымского полуострова. У Гоголя большая часть его творческого наследия украинская, он украинец по происхождению", – считает Николай Волковский.

"[Имена] деятелей и героев, связанных с Российской империей, необходимо выносить на общественные слушания. К примеру, в Севастополе очень много улиц названо в честь героев Крымской и Второй мировой войн, которые являются украинцами. Для города они, несомненно, считаются героями. И то, что они были связаны с империей или советами, никак не портит их репутацию [и не умаляет] их заслуг перед городом", – говорит Руслан Жаднов.

"Игры со спичками на бочке с порохом"

Еще один дискуссионный вопрос – насколько своевременно поднимать вопрос о переименовании крымских топонимов сейчас, когда полуостров еще не освобожден, а война не окончена.

В Крымскотатарском ресурсном центре полагают, что смена географических наименований – это важная часть процесса деоккупации полуострова, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас. В январе этого года организация запустила информационную кампанию под названием "Вернем названия – вернем Крым".

"Восстановление исторических названий в Крыму – это не только восстановление исторической справедливости, но и демонстрация того, кто в Крыму хозяин, потому что все решения Украины будут отображаться в мировой картографии. После деоккупации Украина столкнется со значительными вызовами, одним из которых будет немедленное удаление из украинского информационного пространства любых проявлений глорификации оккупантов. Поэтому вопрос переименования улиц целесообразно решать уже сейчас, чтобы к моменту деоккупации иметь конкретные предложения", – отметили в КТРЦ.

"Никогда не бывает рано или преждевременно сбрасывать с себя колониальное иго, – заявили Радио Свобода в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым. – В Крыму после депортации крымско-татарского народа в 1944 году советская власть последовательно меняла топонимию полуострова. Более 1300 населенных пунктов (а это более 90% всех названий на полуострове) получили пропагандистские или подчеркнуто нейтральные советские названия – Танковое, Гвардейское, Ленинское, Солнечное и др. Мы должны восстанавливать исторические названия, а вместе с ними и историческую справедливость относительно крымских татар".

Руслан Жаднов считает, что неосторожные заявления по поводу смены названий крымских городов могут быть использованы российской пропагандой во вред Украине.

"Это все равно, что играть спичками на бочке с порохом. Мы можем смеяться над качеством вооружения "второй армии мира", но вот в пропаганде и фейках, к сожалению, Россия очень сильна. Вся информационная машина в Крыму в ее руках. И зажечь местных граждан на почве подобных высказываний и обсуждений россиянам труда не составит. Необходимо для начала освободить Крым, а потом уже решать с местными громадами все подобные вопросы", – уверен глава общественной организации "Актив Крыма".

В представительстве президента Украины в Автономной республике Крым указывают на то, что Севастополь и Симферополь "в целом не подпадают под определенные законом критерии прославления колониальной политики. Необходимость переименования [в каждом отдельном случае] будет определяться с учетом предложений экспертного совета, который должен действовать при Украинском институте национальной памяти".

При этом Николай Волковский напоминает о том, что законодательно переименовать, например, Севастополь и Симферополь до конца войны невозможно. Их названия упоминаются в конституциях Украины и Автономной республики Крым, а вносить изменения в эти документы во время действия военного положения нельзя.

Сейчас в дискуссиях о переименовании топонимов не могут полноценно участвовать жители крымских городов и сел. "Это вообще преступление. На данный момент севастопольцы не представлены ни в одном законодательном или исполнительном органе Украины, ни в одной экспертной группе по реинтеграции полуострова. Как в таком случае некоторые политические деятели могут высказываться о переименовании Севастополя? То же самое касается любого другого населенного пункта в Крыму", – говорит Жаднов.

В КТРЦ отмечают, что жители аннексированного Россией полуострова могут в онлайн-режиме участвовать в обсуждении вопросов, связанных с переименованием: "Любой житель Крыма может присоединиться к этой дискуссии, что мы часто наблюдаем под нашими постами. Мы видим разные мнения".

Зато все сходятся в одном: декоммунизация Крыма должна быть полной и безвозвратной. "Что касается коммунистических названий, тут, я считаю, даже обсуждать нечего: их надо переименовывать", – считает глава организации "Актив Крыма".

Девять лет декоммунизации

Деколонизация названий географических объектов стала продолжением политики декоммунизации, которая проводится в Украине с 2014 года. Она началась со стихийного "ленинопада" во время "революции достоинства" и продолжилась принятием ряда законов о запрете советской символики, переименовании географических объектов и сносе монументов деятелям советского периода. За прошедшие годы в стране поменяли названия 987 населенных пунктов, в том числе областные центры Днепропетровск (переименован в Днепр) и Кировоград (переименован в Кропивницкий), а также 52 тысячи топонимов в разных населенных пунктах. По решению местных громад, были демонтированы 2,5 тысячи памятников советским вождям и революционерам, в том числе 1,5 тысячи памятников Владимиру Ленину.

Этот процесс затронул и аннексированный Крым. В мае 2016 года Верховная рада приняла постановление, по которому на полуострове были переименованы пять районов и 70 населенных пунктов, чьи названия напоминали о советском прошлом. За редким исключением всем этим объектам вернули исторические наименования: крымскотатарские, армянские, немецкие, греческие. Например, Кировский район стал называться Ислямтерецким, Советский – Ичкинским, а город Красноперекопск получил имя Яны-Капу.

В документе подчеркивалось, что изменения вступят в силу "с момента возвращения временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины". Поэтому никаких практических шагов по воплощению этих изменений в жизнь не предпринималось (разве что в некоторых интернет-публикациях авторы указывали двойное наименование населенных пунктов – старое и новое).

При разработке перечня топонимов, нуждающихся в переименовании, постановление Верховной рады будет принято в расчет. "Эти акты не противоречат друг другу. В 2016 году речь шла исключительно о декоммунизации, то есть о периоде XX века. Сейчас речь идет о более широких процессах преодоления последствий российского колониального влияния, начиная со времен Московского царства, то есть с XVI века", – отметили в пресс-службе представительства президента Украины в Автономной республике Крым. Помимо этого Кабинет министров утвердит и новое название международного аэропорта Симферополь, которому в 2015 году присвоили имя военного летчика Амет-Хана Султана.

Переименование крымских населенных пунктов, улиц и площадей потребует финансовых затрат. На полуострове придется менять уличные указатели и информационные таблички, зато повальной замены документов не потребуется. При переименовании населенного пункта или улицы обновлять данные о месте регистрации в паспорте не нужно, говорится в разъяснении, опубликованном на правительственном портале. Только в случае купли-продажи квартиры к договору необходимо будет приложить решение уполномоченного органа о переименовании топонима. Такие справки выдаются бесплатно. Юридическим лицам придется внести изменения в уставные документы, но предельных сроков для этого закон не устанавливает.

Самым дорогостоящим мероприятием станет замена уличных указателей. Но, как показывает практика, переименование не предполагает немедленной замены табличек. Власти украинских городов их перевешивают поэтапно, по мере возможностей местных бюджетов.

По словам Руслана Жаднова, в Крыму после девяти лет оккупации и без того придется менять многие указатели и документы. Поэтому деколонизация топонимов не приведет к особому удорожанию этой процедуры: "Естественно, что все расходы на эти мероприятия лягут на плечи наших налогоплательщиков, и какие это будут суммы, предсказать сейчас очень сложно. Но надо понимать, что это реальная необходимость".