Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил бывшего преподавателя Белогорского технологического техникума Андрея Белозерова к штрафу в 100 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Пока шел суд, крымчанин три месяца провел под домашним арестом. В интервью Радио Свобода он рассказал о том, как относится к новому приговору и не боится ли открыто выражать антивоенную позицию.

Симферопольцу Андрею Белозерову 45 лет. До прошлой осени он работал преподавателем техникума в небольшом городе Белогорске, расположенном в сорока километрах к востоку от столицы Крыма – города Симферополя. В сентябре 2022 года в интернете появился ролик, на котором Белозеров в присутствии учеников слушает украинскую песню о беспилотниках "Байрактар". После этого на преподавателя составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ и дали ему 13 суток ареста. После этого его уволили из техникума.

В конце октября крымчанин вновь попал под арест – на этот раз на 14 суток. Поводом для административного дела по статье о демонстрации нацистской символики стало размещение на личной странице во "ВКонтакте" украинской народной песни "Червона калина" (изначально это был марш Сечевых стрельцов, легиона украинских добровольцев в составе Австро-Венгерской армии. – Прим. РС). Российские власти называют ее "гимном украинских националистических формирований". При задержании Белозерова избили. Его повалили на пол, наступали на голову и повредили мочки ушей. Удары также пришлись по почкам, животу и груди. Силовики изъяли у подозреваемого ноутбук, смартфон и документы, в том числе украинский паспорт, трудовую книжку и диплом об образовании.

После двух административных арестов на Белозерова завели уголовное дело – по статье о повторной дискредитации российской армии. Основанием послужил пост во "ВКонтакте", размещенный в октябре 2022 года. В нем были такие слова: "Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбит украинские города и убивает украинских жителей". Обвиняемого посадили под домашний арест.

22 марта Центральный суд Симферополя вынес приговор по этому уголовному делу. Белозерова обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Сумму можно погашать в рассрочку – по 10 тысяч в месяц.

С корреспондентом Радио Свобода Андрей Белозеров поговорил на следующий день после вынесения приговора.

– Андрей, как вы себя чувствуете после приговора суда?

Моя антивоенная позиция остается неизменной

– После приговора по-прежнему чувствую себя в атмосфере тотальной несвободы. На воле она, конечно, выражена не так явно, как в тюрьме, изоляторе или колонии, но все равно приятного мало.

– Как вы встретили известие о том, что дело ограничилось штрафом, а не лишением свободы?

– Морально я был готов к лишению свободы, даже взял с собой некоторые вещи из одежды и электробритву. Однако из-за того, что я ранее не был судим, имею несовершеннолетнего сына и положительно характеризуюсь по месту проживания и работы (это смягчающие обстоятельства), суд решил ограничиться штрафом.

– После вынесения приговора ваш домашний арест официально закончился?

– Да, домашний арест действительно вчера закончился. Браслет с моей лодыжки сняли. Прибор слежения и зарядку к нему изъяли.

– Помимо штрафа были ли наложены на вас какие-то другие взыскания?

– Мне запретили вести странички в социальных сетях.

– Собираетесь ли вы подавать апелляцию на решение суда?

– Апелляцию подавать не планирую, потому что все другие виды наказания по данной статье (ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса РФ. – Прим. РС) предусматривают лишение либо ограничение свободы.

– В СМИ писали, что при вашем первом административном деле на вас донес кто-то из ваших студентов. Это правда?

– Да, один из студентов разместил видео с "Байрактаром" в инстаграме и в телеграме. Так оно попало во всеобщий доступ и стало одним из эпизодов обвинений в "антигосударственной деятельности", которые мне предъявила российская полиция.

– Кто были ваши студенты?

– Я преподавал русский язык и литературу в трех группах поваров у первого курса и в четырех группах трактористов у второго курса. Всего я проработал в техникуме меньше десяти месяцев, с ноября 2021 года по сентябрь 2022-го. После того, как на меня завели административное дело, меня вынудили уволиться с мотивировкой "по собственному желанию".

– Ранее в интервью вы говорили о том, что вам до сих по не удалось выплатить штрафы, которые на вас наложили по двум административным делам. Удалось ли решить эту проблему?

– Нет. Штрафы, наложенные на меня 15 сентября и 14 октября прошлого года (42 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно), я не выплатил до сих пор, поскольку у меня сейчас нет постоянного источника дохода.

– А изъятое при обыске имущество и документы вам уже вернули?

– Пока не вернули. Но судья вчера сообщил, что все мои вещи мне обязаны вернуть в конце следующей недели, то есть 30 или 31 марта. Напомню, что ноутбук и документы агенты ФСБ незаконно изъяли еще 28 октября прошлого года.

– Расскажите, пожалуйста, как проходил ваш домашний арест.

– Под домашним арестом я пробыл три месяца – с 21 декабря по 22 марта. Я отбывал его в Симферополе, поскольку там проживаю, – в Белогорск я просто ездил на работу. В Симферополе я снимаю комнату в частном общежитии. Продукты мне туда приносили друзья и знакомые, сам я никуда не выходил. Телефоном пользовался ограниченно, интернетом тоже. В основном смотрел футбол по телевизору.

– Вы упоминали, что остались без заработка после увольнения из техникума и из-за того, что находились под домашним арестом. Как вам удается справляться с финансовыми проблемами?

– Пока что с большим трудом. Выручает то, что есть нерегулярный заработок в строительно-монтажной сфере.

– Чем вы планируете заниматься после освобождения из-под домашнего ареста? Будете ли пытаться устроиться на работу по специальности?

– На работу по специальности пока устраиваться не думаю, поскольку в сфере образования Крыма остались лишь лица, которые однозначно поддерживают обстрелы городов и сел Украины и захват чужих территорий. Все умные и талантливые педагоги, не поддерживающие специальную военную операцию (так в России называют войну в Украины. – Прим. РС), вынуждены были уйти.

– В Крыму и вообще на подконтрольных России украинских территориях сейчас находиться небезопасно. Не думали ли вы в связи с этим об отъезде?

– Нет, не думал. Поехать к родственникам в Кривой Рог и Киев, как это было до войны, сейчас не представляется возможным.

– Расскажите, как вы восприняли аннексию Крыма в 2014 году и что поменялось в вашем отношении после начала полномасштабной агрессии?

– На события 2014 года в Крыму я отреагировал резко отрицательно. А после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину чувство тревожности и недовольства происходящим еще больше усилилось.

– До войны у вас возникали проблемы с российскими органами власти из-за вашей проукраинской позиции?

– До начала полномасштабной агрессии проблем с оккупационными властями у меня не было. Возможно, потому, что я никогда не принимал участия в каких-либо митингах или других антиправительственных акциях в Крыму.

– В отличие от большинства крымчан, вы открыто выражаете свою гражданскую позицию, несмотря на административные дела и уголовное преследование. Не страшно ли вам, что тем самым вы можете осложнить себе жизнь?

– Нет, не страшно. Когда борешься за правое дело, торжество правды и справедливости, страха нет, а есть праведный гнев на насильников и оккупантов.

– То есть вы будете и дальше так же активно выступать против войны?

– Моя антивоенная позиция остается неизменной. Но повторять всем известные антивоенные высказывания я не намерен – все и так прекрасно знают мое мнение по поводу проведения так называемой специальной военной операции.