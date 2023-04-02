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Крым

"Умные педагоги вынуждены были уйти". Увольнение в Крыму из-за Украины

Андрей Белозеров

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил бывшего преподавателя Белогорского технологического техникума Андрея Белозерова к штрафу в 100 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Пока шел суд, крымчанин три месяца провел под домашним арестом. В интервью Радио Свобода он рассказал о том, как относится к новому приговору и не боится ли открыто выражать антивоенную позицию.

Симферопольцу Андрею Белозерову 45 лет. До прошлой осени он работал преподавателем техникума в небольшом городе Белогорске, расположенном в сорока километрах к востоку от столицы Крыма – города Симферополя. В сентябре 2022 года в интернете появился ролик, на котором Белозеров в присутствии учеников слушает украинскую песню о беспилотниках "Байрактар". После этого на преподавателя составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ и дали ему 13 суток ареста. После этого его уволили из техникума.

В конце октября крымчанин вновь попал под арест – на этот раз на 14 суток. Поводом для административного дела по статье о демонстрации нацистской символики стало размещение на личной странице во "ВКонтакте" украинской народной песни "Червона калина" (изначально это был марш Сечевых стрельцов, легиона украинских добровольцев в составе Австро-Венгерской армии. – Прим. РС). Российские власти называют ее "гимном украинских националистических формирований". При задержании Белозерова избили. Его повалили на пол, наступали на голову и повредили мочки ушей. Удары также пришлись по почкам, животу и груди. Силовики изъяли у подозреваемого ноутбук, смартфон и документы, в том числе украинский паспорт, трудовую книжку и диплом об образовании.

После двух административных арестов на Белозерова завели уголовное дело – по статье о повторной дискредитации российской армии. Основанием послужил пост во "ВКонтакте", размещенный в октябре 2022 года. В нем были такие слова: "Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбит украинские города и убивает украинских жителей". Обвиняемого посадили под домашний арест.

22 марта Центральный суд Симферополя вынес приговор по этому уголовному делу. Белозерова обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Сумму можно погашать в рассрочку – по 10 тысяч в месяц.

С корреспондентом Радио Свобода Андрей Белозеров поговорил на следующий день после вынесения приговора.

– Андрей, как вы себя чувствуете после приговора суда?

Моя антивоенная позиция остается неизменной

– После приговора по-прежнему чувствую себя в атмосфере тотальной несвободы. На воле она, конечно, выражена не так явно, как в тюрьме, изоляторе или колонии, но все равно приятного мало.

– Как вы встретили известие о том, что дело ограничилось штрафом, а не лишением свободы?

– Морально я был готов к лишению свободы, даже взял с собой некоторые вещи из одежды и электробритву. Однако из-за того, что я ранее не был судим, имею несовершеннолетнего сына и положительно характеризуюсь по месту проживания и работы (это смягчающие обстоятельства), суд решил ограничиться штрафом.

– После вынесения приговора ваш домашний арест официально закончился?

– Да, домашний арест действительно вчера закончился. Браслет с моей лодыжки сняли. Прибор слежения и зарядку к нему изъяли.

– Помимо штрафа были ли наложены на вас какие-то другие взыскания?

– Мне запретили вести странички в социальных сетях.

– Собираетесь ли вы подавать апелляцию на решение суда?

– Апелляцию подавать не планирую, потому что все другие виды наказания по данной статье (ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса РФ. – Прим. РС) предусматривают лишение либо ограничение свободы.

Студенты Белозерова в аудитории Белогорского технологического техникума
Студенты Белозерова в аудитории Белогорского технологического техникума

– В СМИ писали, что при вашем первом административном деле на вас донес кто-то из ваших студентов. Это правда?

– Да, один из студентов разместил видео с "Байрактаром" в инстаграме и в телеграме. Так оно попало во всеобщий доступ и стало одним из эпизодов обвинений в "антигосударственной деятельности", которые мне предъявила российская полиция.

– Кто были ваши студенты?

– Я преподавал русский язык и литературу в трех группах поваров у первого курса и в четырех группах трактористов у второго курса. Всего я проработал в техникуме меньше десяти месяцев, с ноября 2021 года по сентябрь 2022-го. После того, как на меня завели административное дело, меня вынудили уволиться с мотивировкой "по собственному желанию".

– Ранее в интервью вы говорили о том, что вам до сих по не удалось выплатить штрафы, которые на вас наложили по двум административным делам. Удалось ли решить эту проблему?

– Нет. Штрафы, наложенные на меня 15 сентября и 14 октября прошлого года (42 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно), я не выплатил до сих пор, поскольку у меня сейчас нет постоянного источника дохода.

– А изъятое при обыске имущество и документы вам уже вернули?

– Пока не вернули. Но судья вчера сообщил, что все мои вещи мне обязаны вернуть в конце следующей недели, то есть 30 или 31 марта. Напомню, что ноутбук и документы агенты ФСБ незаконно изъяли еще 28 октября прошлого года.

– Расскажите, пожалуйста, как проходил ваш домашний арест.

Андрей Белозеров сфотографировал свою комнату, чтобы показать как провел три месяца под домашним арестом
Андрей Белозеров сфотографировал свою комнату, чтобы показать как провел три месяца под домашним арестом

– Под домашним арестом я пробыл три месяца – с 21 декабря по 22 марта. Я отбывал его в Симферополе, поскольку там проживаю, – в Белогорск я просто ездил на работу. В Симферополе я снимаю комнату в частном общежитии. Продукты мне туда приносили друзья и знакомые, сам я никуда не выходил. Телефоном пользовался ограниченно, интернетом тоже. В основном смотрел футбол по телевизору.

– Вы упоминали, что остались без заработка после увольнения из техникума и из-за того, что находились под домашним арестом. Как вам удается справляться с финансовыми проблемами?

– Пока что с большим трудом. Выручает то, что есть нерегулярный заработок в строительно-монтажной сфере.

– Чем вы планируете заниматься после освобождения из-под домашнего ареста? Будете ли пытаться устроиться на работу по специальности?

– На работу по специальности пока устраиваться не думаю, поскольку в сфере образования Крыма остались лишь лица, которые однозначно поддерживают обстрелы городов и сел Украины и захват чужих территорий. Все умные и талантливые педагоги, не поддерживающие специальную военную операцию (так в России называют войну в Украины. – Прим. РС), вынуждены были уйти.

– В Крыму и вообще на подконтрольных России украинских территориях сейчас находиться небезопасно. Не думали ли вы в связи с этим об отъезде?

– Нет, не думал. Поехать к родственникам в Кривой Рог и Киев, как это было до войны, сейчас не представляется возможным.

– Расскажите, как вы восприняли аннексию Крыма в 2014 году и что поменялось в вашем отношении после начала полномасштабной агрессии?

– На события 2014 года в Крыму я отреагировал резко отрицательно. А после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину чувство тревожности и недовольства происходящим еще больше усилилось.

– До войны у вас возникали проблемы с российскими органами власти из-за вашей проукраинской позиции?

– До начала полномасштабной агрессии проблем с оккупационными властями у меня не было. Возможно, потому, что я никогда не принимал участия в каких-либо митингах или других антиправительственных акциях в Крыму.

– В отличие от большинства крымчан, вы открыто выражаете свою гражданскую позицию, несмотря на административные дела и уголовное преследование. Не страшно ли вам, что тем самым вы можете осложнить себе жизнь?

– Нет, не страшно. Когда борешься за правое дело, торжество правды и справедливости, страха нет, а есть праведный гнев на насильников и оккупантов.

– То есть вы будете и дальше так же активно выступать против войны?

– Моя антивоенная позиция остается неизменной. Но повторять всем известные антивоенные высказывания я не намерен – все и так прекрасно знают мое мнение по поводу проведения так называемой специальной военной операции.

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