"Такого не было даже в ковидный год". Курортный сезон на фоне окопов

Власти аннексированного Россией Крыма зазывают к себе туристов и убеждают их в полной безопасности, но россияне не спешат бронировать путевки, опасаясь взрывов на военных объектах и возможного наступления украинской армии. Те, кто все же осмелится поехать на захваченный полуостров в отпуск, могут столкнуться с транспортным коллапсом и другими проблемами.

Назначенные Россией чиновники в Крыму верят в то, что туристический сезон на полуострове этим летом состоится несмотря ни на что. Среди них и возглавляющий крымскую администрацию Сергей Аксенов, который в последнее время сделал сразу два заявления на этот счет.

"[Туристический сезон] будет сто процентов... С теми мерами, которые по поручению президента были предприняты, я могу сказать сразу: Крыму ничего не угрожает. Правоохранителей здесь более чем достаточно, рисков никаких здесь не вижу, никаких отдельных ограничений для туристов здесь не будет", – заявил он.

Ту же тему Аксенов развил и в интервью газете "Известия". Туристы, по его словам, приедут, несмотря на то что самолеты в Крым не летают уже больше года: "Наша первоочередная задача – максимальное использование пропускных способностей Крымского моста. На этот сезон будет увеличено количество пассажирских поездов. Мы рассматриваем любые возможности для увеличения пассажиропотока. Так что критического провала не будет".

Между тем уже прошлый год показал, что в связи с началом полномасштабной российской агрессии против Украины люди не горят желанием проводить отпуск на аннексированном полуострове. Даже по официальным российским данным, общий объем турпотока за 2022 год снизился почти на треть по сравнению с 2021 годом – 6,5 миллионов человек против 9,5 миллионов человек. Летом в Крыму отдохнули всего 4,2 миллиона человек – на 19 процентов меньше, чем годом ранее. Загрузка объектов размещения в среднем составила около 60 процентов, а в отдельных местах не превышала 10–15 процентов. Провал признавал и сам Аксенов: "Понимаем, что сезон полноценно не состоялся".

При этом украинские эксперты еще до войны отмечали, что российские официальные лица последовательно завышают туристическую статистику. Они считают туристом вообще каждого человека, который тем или иным образом въехал в Крым – даже если это местный житель, который регулярно совершает поездки за пределы полуострова и потом возвращается домой. Таким образом, реальное число отдохнувших в Крыму в 2022 году, скорее всего, было заметно ниже. Бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского городского совета Сергей Викарчук считает максимально возможной цифрой 3 миллиона туристов в Крыму по итогам прошлого года.

Летом 2023 года Крым может стать еще более небезопасным местом, если Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление на юге страны. Близость к фронтовой зоне пугает российских туристов, и они не торопятся бронировать путевки. Помимо этого произошли атаки беспилотников на Севастополь и Джанкой.

В Ассоциации малых отелей Крыма сообщили, что к началу марта на лето было забронировано в среднем всего 10 процентов номерного фонда: в Севастополе и на Южном берегу путешественники зарезервировали 15 процентов номеров, в западной части полуострова – не больше 5 процентов. Оглушительный провал ожидается и в сфере детского организованного туризма: в феврале в детские оздоровительные учреждения Крыма было распродано только 8 процентов путевок.

Не добавляет привлекательности Крыму и строительство оборонительных сооружений на пляжах. Отвлечь внимание публики от активных земляных работ в прибрежной зоне не получается: протяженность траншей, по данным Вооруженных сил Украины, составляет уже около 200 километров. Поэтому крымские должностные лица сменили тактику. Если прошлой осенью они старательно замалчивали рытье траншей, то теперь чиновники этим даже бравируют. По словам Аксенова, строительство линии окопов "идет по плану". "Конечно, надеемся, что все эти оборонительные сооружения не пригодятся, но, как говорят, береженого Бог бережет. Будем потом на эти объекты туристов водить", – сказал он.

Те россияне, которые все же пожелают этим летом насладиться красотами Крыма, столкнутся с очевидными транспортными проблемами. Самолеты в аэропорты южных регионов, как ожидается, не будут летать до конца войны. Ехать в Крым через "сухопутный коридор" по недавно оккупированным территориям, где официально действует военное положение и где в любой момент могут возобновиться активные боевые действия, мало кто решится. Также туристы могут столкнуться с многочасовыми пробками на подступах к мосту через Керченский пролив. У турпотока ожидаются и чисто объективные ограничения.

Федеральные чиновники признают, что число туристов в Крыму продолжит сокращаться и в этом году. О том же говорят и эксперты туристической индустрии.

Крымские отельеры и организаторы экскурсий надеются на привычный летний заработок, но признают, что шансов на благоприятный курортный сезон в этом году маловато. Марина, сотрудница фирмы, организующей морские прогулки, жалуется на то, что российские военные с прошлой осени запрещают прогулочным катерам выходить в рейсы по Севастопольской бухте. "В Балаклаве можно катать, в Севастополе нельзя. Даже насчет лета – большой знак вопроса", – сообщила она корреспонденту Радио Свобода.

Надежда Курячих, владелица мини-отеля в Восточном Крыму, подтверждает, что число предварительных бронирований на лето в этом году беспрецедентно низкое. "Такого не было даже в ковидный год. Люди все равно верили в лучшее и ехали. Сейчас тянут до последнего. Никто не планирует заранее, потому что неизвестно, что будет", – говорит хозяйка гостиницы.

Специфика общественно-политического устройства России в любом случае обеспечит аннексированному полуострову некоторое число отдыхающих. После 2014 года в Крым отправляют отдыхать за казенный счет российских силовиков с семьями и обладателей льготных путевок. Война, закрытые аэропорты и траншеи на пляжах не заставят Кремль отказаться от этой практики. Поэтому часть туристов поедет отдыхать и оздоровляться в Крым в добровольно-принудительном порядке – такой подход нравится назначенным Россией властям полуострова.

Эксперты отмечают, что навязчивое желание части россиян вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения отправиться на отдых в Крым представляет собой социальный феномен.

"Мне эта тема интересна еще с прошлого года. По логике мы ожидали, что россияне будут с большими опасениями относиться к поездкам в Крым, но они, как выяснилось, не особо-то и обратили внимание на заявления Украины о возврате территорий. Потом была история с мостом [через Керченский пролив], и опять максимум – это перенос планов по поездкам в Крым на неделю-две. Даже сейчас, несмотря на истории людей, которые находятся там и видят все происходящее, туда едут", – отмечает в беседе с Радио Свобода социолог Кирилл Хмарский.

Еще одной чертой нового времени, по его словам, стало то, что из-за ухудшения экономической обстановки в России во время войны отдых даже в прифронтовой зоне стал недоступен большинству жителей страны. Теперь оплатить поездку в Крым могут лишь те, кто имеет некоторые сбережения.

"Остальные сейчас мало что могут себе позволить. Цены постоянно растут, зарплаты задерживают, да и сами работодатели сейчас в положении, когда есть риски лишиться доброй части своих сотрудников. Поэтому, если кто и может сейчас ездить в Крым из так называемого базового электората, – так это, думаю, те, кому добраться туда можно автобусом, то есть жители близлежащих территорий", – говорит социолог.

Кроме того, многие россияне продолжают ездить в Крым во время войны из-за сильного влияния пропаганды. Люди "одурманены собственным величием" и поэтому "не совсем понимают, что происходит. Они свято верят в свою безопасность и безнаказанность. Поэтому они отправляются в Крым", – подчеркивает Кирилл Хмарский.