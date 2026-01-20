Золотом и юанями. Как закрыть дыру в Российском бюджете

На фоне драматического падения нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин начинает рекордную распродажу золота и юаней из Фонда национального благосостояния. С 16 января по 5 февраля необходимо собрать 192 миллиарда рублей, и ежедневно Минфин будет продавать валюту на 12,8 миллиардов рублей. Это исторический рекорд. Кроме того, в первом полугодии Банк России планирует продавать золото и юани за рамками бюджетного правила на 4,6 миллиарда рублей в день.

Финансовый блок российского правительства очнулся после длинных выходных и начал подбивать неутешительный баланс государственных доходов и расходов. Неутешительный, поскольку российская нефть сейчас не в цене, и нефтегазовые доходы не дотягивают даже до пессимистичных сценариев правительства. 14 января Минэкономразвития обнародовало среднюю цену нефти российского сорта Urals за декабрь, на основании которой российский нефтегазовый сектор подсчитывает свои налоги и сборы за январь уже текущего года. Цифра оказалась неприятной – 39 долларов и 20 центов за баррель. Это на пять с лишним долларов ниже ноябрьской цены, а ноябрьская цена уже сама по себе привела к рекордному со времен пандемии падению нефтегазовых доходов. Ситуация усугубляется тем, что в декабре Индия и Китай начали сокращать покупку российской подсанкционной нефти. По оценке Bloomberg, в открытом море на танкерах осело около 35 миллионов баррелей российской нефти, а российские нефтяные компании были вынуждены сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

В четверг 15 января уже Минфин отчитался о том, что в декабре в бюджет поступило 448 миллиардов рублей нефтегазовых доходов после 530 в ноябре. Меньше было только в августе 2020-го. При этом, удивительным образом эти 448 миллиардов оказались почти на 40 миллиардов выше предварительных ожиданий Минфина. Что касается прогноза финансового ведомства на текущий месяц – январь, – то Минфин ожидает, что нефтегазовые доходы будут ниже заложенных в бюджете на 232 миллиарда рублей. Дыру будут закрывать продажами китайских юаней и золота из Фонда национального благосостояния. С учетом "лишних" декабрьских 40 миллиардов планируется собрать от распродажи резервов 192 миллиарда рублей. Так что уже с пятницы 16 января Минфин начал продавать золото и юани на 12 миллиардов 800 миллионов рублей в день, и продолжит это делать до 5 февраля.

Это абсолютный рекорд. Помимо этого еще в конце декабря Банк России анонсировал на первое полугодие 2026 года ежедневные продажи валюты и золота за рамками бюджетного правила "для финансирования разрешенных рублевых инвестиций средств Фонда национального благосостояния". Как правило, это облигации государственных гигантов, которым без финансовой капельницы выжить сложно. В данном случае видимо купят облигации РЖД. Так или иначе, ЦБ будет продавать еще на 4 миллиарда 600 миллионов в день, а общий объем операций приблизится к 17,5 миллиардам.

В том, насколько вольно Минфин обращается с собственными ожиданиями, исходя из которых залезает в резервы, видно хотя бы на декабрьском примере. Средняя цена на 15 долларов за баррель ниже заложенной в бюджете, а минимальные с пандемии поступления – "выше ожиданий". Так что ускоренное расходование юаней и золота (которого, к слову, в правительственных резервах уже на 1 декабря оставалось только 40% от довоенного уровня) – принципиальное решение. У которого есть и свои плюсы, и минусы по сравнением с главной альтернативной – наращиванием госдолга. В плюс можно отнести меньшую зависимость от рынка. Резко менять планы заимствований – значит давать игрокам понять, что остро нуждаешься в деньгах, то есть заранее согласиться занимать под более высокие проценты. Кроме того, госдолг – более ликвидный актив, чем золото, так что инфляционное давление будет меньше. Покупатели государственных облигаций, как правило, немедленно закладывают их, используя механизм репо, и денежная масса увеличивается. Продавая же юани, есть надежда, что их купят импортеры и используют для закупки товаров, которые поступят на российский рынок. С точки зрения баланса спроса и предложения это лучше. Что касается золота, его покупают, как правило, в резервы (в том числе и физические лица). И есть надежда, что деньги, потраченные на покупку золота, не будут потрачены на покупку товаров. Это предпочтение в пользу способа финансирования дефицита, которое в меньшей степени способствует росту цен, должен оценить Банк России при принятии решения по ключевой ставке в начале февраля. Министру финансов Антону Силуанову сейчас очень нужно показать коллеге Набиуллиной свое стремление к соблюдению бюджетной дисциплины.

Очевидный минус в том, что продажа золота и валюты – дополнительный фактор укрепления рубля, а значит и бомба замедленного действия под будущие нефтегазовые доходы бюджета, доходы российских экспортеров и конкурентоспособность российской экономики.