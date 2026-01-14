Выхода из кризиса нет?

Новые легковые машины подорожали в России с нового года в среднем на 1,5-3%, пишет "Коммерсант". Рост цен может продолжиться в ближайшие недели и по итогам первой четверти года достичь 5-10%. Основная причина – рост НДС и утильсбора.

Утильсбор в России значительно вырос с 1 декабря 2025 года для импортируемых мощных автомобилей, а с 1 января 2026 года идёт его ежегодная индексация на 10-20%.

В 2025 году, по данным "Автостата", в России было продано на 15,5% меньше новых легковых автомобилей, чем в 2024-м.

Основатель крупнейшего металлургического холдинга "Русал" Олег Дерипаска критикует положение дел в российской экономике и меры по борьбе с инфляцией. Он написал, что "идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысяч компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны". Правда, позже этот пост был отредактирован.

По мнению Дерипаски, рост тарифов и НДС не спасают экономику, а необходимы меры по увеличению производства, чтобы граждане больше покупали российскую продукцию.

Общая ставка НДС в России с 1 января повысилась с 20% до 22%.

Помог ли утильсбор "АвтоВАЗу", как власти заставляют автопарки покупать российские автомобили и как бизнесмены реагируют на непопулярные меры властей, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономическим редактором The Bell Денисом Касянчуком.