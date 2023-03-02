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Не допущенный в Монголию калмыцкий политик улетел в США

Батыр Боромангнаев

Член Конгресса ойрат-калмыцкого народа, бывший глава отделения партии "Яблоко" в Калмыкии Батыр Боромангнаев вылетел в США после того, как его не пустили в Монголию. Он больше недели провёл в аэропорту Улан-Батора, не имея возможности вернуться в Россию.

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал в Твиттере ролик, на котором запечатлен Боромангнаев, выходящий на посадку. Видео подписано: "До свидания, Батыр!" — обращает внимание редакция Идель.Реалии.

Боромангнаев 23 февраля прибыл в Улан-Батор из Казахстана и запросил там политического убежища. Он получил отказ во въезде в Монголию. Основанием запрета стал истёкший срок действия его российского паспорта — документ был годен до 22 февраля.

Изначально политик планировал попасть в страну на два дня раньше, когда его паспорт еще действовал. Но он был задержан при попытке вылета из Казахстана.

На протяжении 5 дней местные активисты, выступающие против войны в Украине и за право родственных монгольских народов России на репатриацию, дежурили в аэропорту и следили за соблюдением прав Боромангнаева. Позднее Лига свободных наций, объединяющая национальные движения нескольких народов России, сообщила, что случаем Боромангнаева занялся офис Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Бангкоке.

Спустя сутки появилась информация о том, что политик получил разрешение на вылет в США несмотря на истекший срок действия его паспорта. Какая организация добилась этого разрешения, не уточняется.

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