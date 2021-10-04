"Не голосуйте за нас!" Игорь Варывдин – о падении "Яблока"

У неравнодушных, вечно что-то ищущих и всегда чем-то недовольных людей предвыборный период вызывает всегда чувство опьянения, а ночь подсчёта голосов – тяжёлого похмелья. В эти выборы мы впервые были вынуждены отложить его до утра, ведь Центризбирком закрылся на всю ночь, нужно было считать бюллетени электронного голосования. Да, где они – эти бессонные ночи перед телевизором, когда следишь за подсчетом голосов и удивляешься вкусам нашего народонаселения?! Они исчезли уже навсегда вместе с молодостью и надеждой, что всё это постепенно изменится, что мы лишь в начале долгого пути по демократизации общественной жизни в России. Увы, общество тогда отправилось совсем по другому пути: по новой бояризации и холопизации, что выразилось в реставрации гибридного монархически-совкового строя с правительством, ответственным только перед первым лицом государства и фактически однопартийным парламентом, этому правительству подчиненным.

Что же, результаты таких выборов ожидаемы и предсказуемы, а истончающаяся от выборов к выборам прослойка "национал-предателей", голосующих за партию "Яблоко", давно привыкла голосовать по принципу референдума. Прийти и выразить свою солидарность с программой партии.

Ладно, проголосовал и проиграл, как и на всех предыдущих выборах, но всё же всё ли было сделано "Яблоком", чтобы не проиграть? Политическая партия должна бороться за каждый голос избирателя, а не почивать на 3–5%-ном пороге за счет постоянных поклонников. Нужна ли мне как избирателю такая фракция, которая в Думе будет работать по принципу: собака лает, ветер носит? Скорее нет, ведь что 5%, что 0,5% – всё это подавляющее меньшинство, к мнению которого не прислушиваются даже в цивилизованных странах, у нас же на такую фракцию будут просто плевать и не всегда фигурально. Другое дело, если бы это было лишь начало: сегодня пять, на следующих выборах 15, в мировой практике есть примеры, когда маленькие партии вот так постепенно пробивали себе дорогу среди лидеров, взять хотя бы пример "зелёной" партии Германии.

С избирателями "Яблока" была проделана та же работа, что и внутри партии – чистка

Но вот ведь какая незадача: "Яблоко" не просто на каждых выборах не проходит в Государственную думу, но получает от выборов к выборам всё меньше и меньше голосов. Как такое падение популярности партии объясняют её руководители? Так же, как и всегда: во всём виноваты фальсификации. Однако детальный анализ результатов "Яблока" не позволяет всё списать на вбросы. Сравните результаты голосования россиян в Великобритании и Франции: 30% за КПРФ и 10% за "Яблоко". За границей, как известно, наши соотечественники более продвинутые, то есть реальный рейтинг тех же партий в России должен быть где-то 40% и 7% соответственно. Вбросы за "Единую Россию" не могут "снизить" одну партию больше, чем другую, все теряют пропорционально. А тут выходит, что КПРФ понизили в два раза, а "Яблоко" сразу в пять! Значит, электорат уходит, а руководители партии отказываются это признавать. Между прочим, сам Григорий Явлинский когда-то говорил, что фальсификациями можно снизить результат партии лишь на треть.

Но существуют ли в таких условиях у "Яблока" хоть какие-то шансы на победу, а именно на фракцию 20–30%? Думаю, что есть, и это не фантастика. Посмотрите, какие результаты в одномандатных округах получили популярные "яблочные" политики: Эмилия Слабунова, Сергей Митрохин, Борис Вишневский. От 15% до 30%, и это при сегодняшнем уровне фальсификаций. Значит, в этих округах и по партийным спискам "Яблоко" получило не меньше, ведь рейтинг популярного политика экстраполируется и на его партию.

Теперь учтем, что люди в стране в принципе все одинаковые, просто в целом по России популярные "яблочники" малоизвестны, а те, что десятками лет руководят региональными представительствами, но сами не являются политическими тяжеловесами, и представительства их функционируют просто как фан-клубы. Если партия всерьез озаботится тем, как взрастить по всей стране новых Борисов Вишневских, тогда у партии будут все шансы взять по партийным спискам 20–30% при всех этих фальсификациях. Пусть всех их не допустят, как Льва Шлосберга, до выборов, но по партийным спискам люди за них голосовать не перестанут.

Что же касается одномандатных округов, то тут дело намного сложнее, а с той политикой, которой ознаменовалось начало правления нового председателя партии Николая Рыбакова, и вовсе безнадежное. Он, бросив вызов всем думским партиям одновременно, разом отрубил в принципе какое-либо сотрудничество – блокирование с союзниками в виде раздела одномандатных округов. При этом ни он, ни никто другой в "Яблоке", похоже, даже не понял, что вся антисталинская и антипутинская агитация не привлекла ни одного дополнительного избирателя, напротив, ещё больше оттолкнула их от "Яблока". Фактически с избирателями была проделана та же работа, что и внутри партии – чистка. Не голосуйте за нас навальнисты, путинисты, сталинисты, да, ещё нацисты! "Не голосуйте за нас" и "это не нам надо, это вам надо" – подобного в мировой политической практике, наверное, ещё не встречалось.

Реальный рейтинг у "Единой России", по всем серьёзным подсчётам, не превышает 25% от участвовавших в голосовании или 12,5% от всех имеющих право голоса. Это сами новые бояре и все их дворовые люди. И вот они теперь получат 75% мандатов в Госдуме и будут править облапошенным большинством. Случилось это только потому, что все другие партии оттроллили друг друга. Если бы коммунисты поддержали Вишневского и Митрохина, а "яблочники" – коммуниста в Ховрине, и Анастасию Удальцову, и так далее, то сейчас в стране была бы восстановлена многопартийная система, и никакие махинации не смогли бы этому помешать. После устранения монополии на власть одной партии автоматически исчезают фальсификации на следующих выборах, потому что никто уже не рискнет вбрасывать в пользу того, кто может проиграть.

Вот выдержка из программного манифеста, с которым фактический лидер "Яблока" Явлинский повел свою партию на выборы: "Сейчас не время наращивания членства и суетливого поиска союзников для расширения электората любой ценой… Главная задача – это сохранить партию как дееспособную политическую организацию до тех времен, когда общество дозреет до понимания пагубности нынешнего курса и окажется восприимчиво к выстраданным нами ценностям…" Вот всё это – чистой воды утопия. Примеров подобного в мировой политике нет. Зато достаточно других примеров: давно уже перезревшие представители нашего общества видят, что "Яблоко" – это хорошая партия, в которой состоит много приличных людей, но руководят ею выдающие себя за моралистов ханжи. И если хорошие люди в партии не сделают правильных выводов из этой кампании, на следующих выборах их ждёт логичный результат в 0,5%.

Игорь Варывдин – преподаватель, Пермь

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