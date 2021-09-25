Конец истории. Евгений Фирсов – о либеральной оппозиции

Что вы вообще знаете о стране, в которой заряженный либералами-"экстремистами" бот (являющийся чем-то средним между нейросетью, искусственным интеллектом и инвестиционным роботом) призывает проголосовать за коммунистов? Кажется, на этой кафкианской ноте Россия переворачивает очередную страницу в тонком черновике демократических начинаний, в котором нет ни одного законченного упражнения. И если это на самом деле так, если эти писания, в которых не видно даже намёка на счастливый финал, теперь действительно передаются в руки будущих историков, то мне представляется интересным попытаться заглянуть в их реферативные справки и статьи, которые будут написаны годы и десятилетия спустя.



Основным продуктом российского оппозиционного мейнстрима периода "среднего Путина" были антикоррупционные расследования (вернее даже было бы сказать, единственным заметным продуктом). Конечно, оппозиционеры учили общество постулатам и либеральной демократии, и жизнеустроения гражданского общества, но, кажется, не более интенсивно, чем это делает, например, Википедия.

Родоначальниками этих антикоррупционных расследований "большого стиля" в России, так же как и в свое время инициаторами русского перевода Библии, были англичане, вспомним первоклассное расследование Билла Браудера об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. И тут же важно вспомнить и последовавшую реакцию: расследование было встречено равнодушием российского общества. Это равнодушие должно было стать тревожным звоночком, но вот стало ли?.. В России количество просмотров ролика об очередном казнокраде вовсе не свидетельствует о градусе протестных настроений. Но тем не менее, в стране заработала целая индустрия антикоррупционного расследования. Выходящие с этого конвейера продукты зачастую были высокого качества, порой достойные самых престижных премий и стипендий, однако вряд ли можно сказать, что эти произведения меняли общество в широком смысле. Да и была ли обозначена такая цель? В понимании российских либералов российское общество, вероятно, полностью готово к внедрению западных институтов самоорганизации и самоуправления, но находится в плену у узурпаторов. Идея о том, что те самые узурпаторы являются органическим продуктом и отростком (вовсе не рудиментарным) общества, всячески отталкивалась. Это – на мой взгляд, критическое – заблуждение привело к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся.

При всем трагизме теперешнего разгрома либеральной идеи в России жизнь на этом не заканчивается

Продуктивность влияния либеральной оппозиции на российское общество можно оценить в двух измерениях – экстенсивном (вширь) и интенсивном (вглубь). Что касается экстенсива, расширения охвата, то его можно подметить, например, в высказываниях политолога Владимира Пастухова: "А пока этого не случится, русская либеральная интеллигенция обречена жить в резервации по месту своей постоянной исторической прописки – улица Героев революции, дом 14%", и написал он это не когда-то там, а в августе 2021 года. С этой образной цифры, кажется, всё начиналось, ей же, по-видимому, всё и закончилось.

Трехдневные сентябрьские выборы в Думу завершились одним, пожалуй, историческим рекордом. Невиданных ранее размеров достиг разрыв между масштабами фальсификаций (от которых не отстают и цинизм, и неприкрытость) и уровнем последующего общественного протеста (близкого к абсолютному нулю). Большинство наболевших вопросов и проблем гражданского общества традиционно так или иначе разрешается посредством выборов. Но когда в стране воруют сами выборы, то в отсутствии независимого эффективного суда у общества чисто технически не остается ничего, кроме улиц, никакого другого средства просто не существует. Кстати, даже тех самых пресловутых 14% было бы достаточно, то есть достаточно того, чтобы эти простые истины привились в гражданском самосознании части общества, даже не являющейся большинством. Здесь я говорю уже об интенсивном измерении, о том, как глубоко, основательно и какие именно воззрения и убеждения укоренились в гражданском сознании хотя бы того меньшинства, которое условно можно отнести к либерально настроенной части населения. Несколько месяцев назад на другом конце света людям лишь только померещились украденные выборы, и какой это вызвало протест! И разве этих людей вывел на улицы пустой холодильник, одно из любимых российских либеральных упований?

Говоря об интенсивном расширении, но уже в отношении всего общества, об укоренении либеральных ценностей и взглядов или хотя бы их отдельных элементов в сознании обывателя, несложно констатировать: этого наблюдать тоже не приходится. То есть если бы население страны или хотя бы та самая 14-процентная его часть были бы действительно "наставлены" в прописных истинах жизнеорганизации гражданского общества, то нормальной реакцией на столь вопиющие "выборы" в отсутствие независимого суда было бы возмущение улиц, которое, кстати говоря, поддержало бы всё прогрессивное мировое сообщество. У нас же случился вышеописанный рекорд.

Ну а как же шквал антикоррупционных расследований, эта яркая примета нашего времени? Что ж, они интересны, на платформе YouTube вообще немало интересного. Мне лично они чем-то напоминают критические видеообзоры только что купленных УАЗов и ГАЗелей: смотрятся легко, эмоциональны, вызывают живой отклик – кратковременный, а также сопереживания – зачастую матерные, набирают миллионы просмотров и... ничего не меняют. Как эти шедевры автопрома производили именно в таком виде, так и производят, как покупали, так и дальше будут покупать.

При всем трагизме теперешнего разгрома либеральной идеи в России жизнь на этом не заканчивается. Но всё же обидно будет прочесть у историков будущего что-нибудь вроде "однако и из событий 2021 года российская либеральная мысль не извлекла никакого урока..."

Евгений Фирсов – блогер



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