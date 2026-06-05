Не может остановиться

Президент России Владимир Путин заявил, что "бегло" ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского и добавил, что "не видит смысла" встречаться с ним. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Война не может восприниматься в качестве путинского триумфа

На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но на неких условиях, согласованных в прошлом году на встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже (точное их содержание неизвестно). Одно из требований Москвы – это вывод ВСУ со всей территории Донбасса

Путин также заявил журналистам, что российская армия ежедневно наступает по всем направлениям: "За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль". В реальности российская армия уже второй месяц подряд уступает ранее занятые районы, отмечает The Moscow Times.

Он не понимает новую реальность войны

Скорее всего, Путин не знает реального положения дел на фронте, поэтому так смело бравирует цифрами. Источник британской газеты The Guardian в мае сообщал, что российский правитель получает искаженную информацию о происходящем на войне.

Тем временем в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Андрей Безруков, советник могущественного путинского приближенного Игоря Сечина, заявил, что, по его мнению, воевать в России будут два поколения, и война может затянуться на десятилетия.

Владимир Зеленский, видимо, думает иначе: он опубликовал открытое письмо Путину с предложением лично встретиться и договориться о завершении войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина о письме "проинформировали". Более подробной реакции пока нет.

Об отношениях Владимира Путина с реальностью и о том, куда может привести Россию долгая война, говорим с писателем и политическим аналитиком Станиславом Белковским.

Об открытом письме Зеленского Путину:

"Письмо это в общем имиджевая акция, которая призвана описать определённое понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьёз завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер".

О том, что письмо Зеленского, точнее его содержание, не дошло до адресата:

"Все реплики Путина не показывают, что он не понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. В ситуации тотальной войны дронов создаваемая дронами "киллзона" не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий".

О том, как Путин в условиях войны выдает изоляцию страны за суверенитет:

"Путин — "бункеризатор", а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал всё возможное, чтобы отгородить Россию от мира пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз-таки и преуспел".

Мы возвращаемся в худший аналог советских времен

""Суверенитет" надо понимать как полноценный и полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей — это тоталитарное государство, в котором никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе. Мы возвращаемся в худший аналог советских времен".

О ПМЭФ-2025 и его участниках:

"[Форум] полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей. Путин всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьёзную площадку, демонстрирующую интерес элит и инвесторов из других стран. Сегодня никаких элит мы не видим".



