Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Наука

Жёсткое прилунение. Разбилась первая за полвека российская миссия к Луне

Посадочный модуль потерпевшей крушение станции "Луна-25" перед взлетом

11 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию "Луна-25". Ее полет развивался успешно, но закончился плачевно крушением о лунную поверхность. По одной из версий, причиной стал слишком сильный тормозной импульс при формировании предпосадочной орбиты. Связь с "Луной-25" прервалась накануне, восстановить ее так и не удалось, и российское космическое ведомство пришло к предварительному выводу, что аппарат упал на Луну и разбился. Разбились и надежды российской пропаганды, которая поспешила на прошлой неделе объявить первую за десятки лет российскую лунную миссию "сенсацией", которая "восхитила США" и "напугала Германию". Теперь под удар попал не только российских космический престиж, но и судьба дальнейших лунных программ "Роскосмоса".

Чтобы состоялся запуск научной станции в космос из России, её проект должен пройти несколько этапов. Сначала инициаторы, как правило научный институт или институты, должны сформулировать проект, поставить цели и защитить его перед Советом РАН по космосу. Совет рекомендует "Роскосмосу" включить проект в десятилетнюю Федеральную космическую программу (ФКП). Далее ФКП утверждается Правительством и подписывается президентом.

Проектов всегда порождается в несколько раз больше, чем доходит до реализации. Часто информация о них попадает в прессу раньше времени (зачастую по инициативе самих инициаторов, для лоббирования), в результате мы слышим о строительстве лунной базы к 2015 году или многоразовой ракете "Корона" или Российской орбитальной станции, хотя никаких обязательств по их созданию ни у кого нет, а бюджетное финансирование не выделяется. В отличии от этих "бумажных" проектов, "Луна-25" попала в ФКП ещё в 2005 году (тогда проект получил название "Луна-Глоб"), и должна была полететь до 2015 года.

Космическая станция "Фобос-Грунт" должна была посетить спутник Марса, но не смогла покинуть орбиту Земли
Космическая станция "Фобос-Грунт" должна была посетить спутник Марса, но не смогла покинуть орбиту Земли

Программе "Луна-Глоб"/"Луна-25" долгое время не везло с реализацией. Она собрала практически все проблемы, которые так или иначе касались всей российской космонавтики, кроме разве что коррупционных скандалов. Сначала проект страдал от недофинансирования, затем его коснулась авария "Фобоса-Грунта" (часть комплектующих предполагалось сделать унифицированными, но авария марсианского аппарата показала их негодность). В 2014 году пришли проблемы, которые никакой ученый или генеральный конструктор не мог предвидеть – Россия вторглась в сопредельное государство, аннексировала Крым и попала под западные санкции. Санкции коснулись и "Луны-25", и в целом российского космоса, всё это растягивало время для пусков, а многочисленные переносы стали локальным мемом в среде энтузиастов космонавтики.

Для "Роскосмоса" это был ответственный запуск, призванный преодолеть кризис престижа российской космической отрасли после аварии амбициозного "Фобоса-Грунта" в 2011 году. Этим также отчасти объясняется постоянное растягивание срока до запуска. Кто-то из ответственных чиновников заботился о надежности и не подгонял разработчиков, а кто-то просто не хотел, чтобы старт оказался в его зоне ответственности. За время разработки "Луны-25" на предприятии-изготовителе АО "НПО Лавочкина" сменилось пять директоров, причём двое из директорского кресла ушли на скамью подсудимых, хоть это и не связано напрямую с лунной программой.

Один из бывший директоров АО "НПО имени С.А. Лавочкина" Сергей Лемешевский в суде. Его обвиняют в хищении 330 миллионов рублей
Один из бывший директоров АО "НПО имени С.А. Лавочкина" Сергей Лемешевский в суде. Его обвиняют в хищении 330 миллионов рублей

Научные задачи проекта также неоднократно менялись. Поначалу планировался сложный комплексный запуск орбитального космического аппарата с небольшим посадочным модулем и несколькими ударными зондами-пенетраторами для сейсмического зондирования недр. Тогда-то и появилось в названии "Глоб", то есть глобальное исследование, а не изучение конкретной точки. Первоначальная задача "Луны-Глоб": определить происхождение Луны, а точнее определить чья гипотеза формирования Луны верная, американских или российских ученых. По мнению американцев, Луна появилась как результат столкновения ранней Земли с планетой размером с Марс, а российские ученые предложили идею одновременного формирования планеты и спутника на одной орбите, с последующим гравитационным захватом. Чтобы определить, кто прав, нужно было больше узнать о Луне, её строении и составе.

Тут-то желания ученых столкнулись с техническими и финансовыми проблемами. Предлагаемая программа "Луны-Глоб" оказалась слишком сложной и дорогой, требующей как более тяжелой ракеты, так и сложной программы наземных испытаний. Проект было решено разделить на несколько частей, а от некоторых планов просто отказаться. На первый этап оставили посадочный аппарат, следом должен был полететь орбитальный, а ударные зонды отменили совсем. К началу 2010-х стал вырисовываться проектный облик, больше похожий на современный аппарат.

Снимок Земли, сделанный американской станцией LRO с лунной орбиты. В составе приборов станции были и российские аппараты
Снимок Земли, сделанный американской станцией LRO с лунной орбиты. В составе приборов станции были и российские аппараты

Научные цели тоже сменились. С конца 1990-х мировая наука стала получать всё больше данных о повышенной концентрации воды у лунных полюсов. Внесли свой вклад в это исследование и российские ученые. В 2009 году к Луне стартовал американский космический аппарат LRO, на его борту разместили российский прибор LEND, который определял с орбиты содержание водорода и воды в лунном грунте. Фактически он выполнял часть задач, которые первоначально возлагали на "Луну-Глоб". LEND создал уточненные карты распределения воды по поверхности Луны, но оставался вопрос, в каком виде хранится это летучее соединение и могут ли вместе с ним находиться другие летучие вещества. Понимание этого позволяет больше узнать о формировании и развитии Луны, а также планировать будущие проекты добычи и использования лунных ресурсов. "Луна-25" должна была изучить состав грунта в месте своей посадки и подтвердить показания LEND. Для специалистов АО "НПО Лавочкина" главной целью "Луны-25" считается возвращение опыта мягких посадок на Луну, что открывает перспективы новых проектов, а значит и новых контрактов предприятию.

Насколько сегодня известно, Луна не обладает каким-либо уникальным и сверхдорогим ресурсом, необходимым на Земле. Любые лунные ресурсы будут востребованы на самой Луне или в космосе. Это может быть вода для жизнеобеспечения обитаемых баз, топливные компоненты для межпланетных перелётов, металлы для орбитального строительства. Пока это дело неблизкого будущего, и прямой конкуренции между странами за лунные ресурсы нет. Сейчас идет общий процесс оценки перспективности Луны и ее ресурсоемкости, в котором участвуют многие космические державы: США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея. Все научные данные становятся достоянием общественности, хотя можно ожидать, что впереди обозначится конкуренция за выявленные особо приоритетные места.

Пуски индийской миссии Chandrayaan-3, с которой должна была конкурировать "Луна-25"
Пуски индийской миссии Chandrayaan-3, с которой должна была конкурировать "Луна-25"

Отсутствие конкуренции за лунные ресурсы не отменяет конкуренции за престиж. Например, между Индией и Китаем развивается своеобразная "лунная гонка". Хотя Китай уже значительно превзошел успехи Индии на Луне, но последняя надеется взять реванш, высадившись в лунном приполярье, где китайских аппаратов ещё не было. Между индийским Chandrayaan 3 и российской "Луной-25" разворачивалась гонка практически на орбите. Индийский аппарат стартовал почти на месяц раньше российского, но сесть планирует на два дня позже. И это будет уже вторая попытка Индии в покорении полюсов Луны, предыдущая попытка была в 2019 году, но тогда спускаемый аппарат Chandrayaan 2 разбился.

Наиболее активная гонка на Луне разворачивается между США и Китаем, но активная его часть предстоит в будущем. Сейчас NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством развивает свою лунную пилотируемую программу Artemis, и Китай также объявил о целях высадить своих представителей на естественный спутник Земли примерно через десять лет. "Роскосмос" также надеется расширить своё присутствие на Луне в сотрудничество с Китаем, но пока дальше формальных деклараций о намерениях дело не зашло. Нынешняя авария никак не повышает интерес Китая к сотрудничеству с Россией в изучении Луны, "Роскосмосу" просто нечего предложить, чтобы отстоять паритетное положение в проекте.

Во всех этих случаях лунные запуски призваны решать наземные насущные проблемы: развивать технологии, показывать высокий уровень развития науки и техники в стране, демонстрировать амбиции и статус космической державы. В 2023-м году роль "Луны-25" расширилась за счет актуальных событий: развязанной войны и международной изоляции России. "Луна-25" должна была показать, что война не затронула высокотехнологичную индустрию страны, что она способна создавать передовые проекты даже за пределами военно-промышленного комплекса.

На самом деле даже до крушения "Луны-25" было очевидно, что это не так. Запуски следующих "Луны-26" и "Луны-27" были снова перенесены на несколько лет даже до нынешней аварии. Технически все три аппарата должны были иметь унифицированную конструкцию и компоненты, а "Луна-27" должна быть практически полной копией "Луны-25", только с другой полезной нагрузкой. Перенос запуска следующих аппаратов мог произойти только потому, что электронные комплектующие, доступные до 2022 года, сегодня невозможно использовать, а значит придётся снова переделывать конструкцию.

Разбившаяся "Луна-25" в очередной раз показала ограниченные возможности России в космосе. Ранее в этом проекте предполагалось участие Индии, Швеции, Европейского космического агентства, но все партнеры ушли ещё до старта. Последними стали европейцы. Когда 19 августа связь с аппаратом прервалась, то они могли бы предоставить свои наземные станции для попыток поиска "Луны-25", но не стали этого делать. Они также не проявили большой заинтересованности в помощи "Роскосмосу", и в результате на следующий день ему пришлось признать полную потерю аппарата.

О последствиях запуска и крушения "Луны-25" рано говорить, но можно предполагать, что после такого ущерба престижа России, ученым и инженерам придется прилагать значительно больше усилий для получения финансирования своих проектов, не связанных с военной отраслью.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG