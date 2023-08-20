11 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию "Луна-25". Ее полет развивался успешно, но закончился плачевно – крушением о лунную поверхность. По одной из версий, причиной стал слишком сильный тормозной импульс при формировании предпосадочной орбиты. Связь с "Луной-25" прервалась накануне, восстановить ее так и не удалось, и российское космическое ведомство пришло к предварительному выводу, что аппарат упал на Луну и разбился. Разбились и надежды российской пропаганды, которая поспешила на прошлой неделе объявить первую за десятки лет российскую лунную миссию "сенсацией", которая "восхитила США" и "напугала Германию". Теперь под удар попал не только российских космический престиж, но и судьба дальнейших лунных программ "Роскосмоса".

Чтобы состоялся запуск научной станции в космос из России, её проект должен пройти несколько этапов. Сначала инициаторы, как правило научный институт или институты, должны сформулировать проект, поставить цели и защитить его перед Советом РАН по космосу. Совет рекомендует "Роскосмосу" включить проект в десятилетнюю Федеральную космическую программу (ФКП). Далее ФКП утверждается Правительством и подписывается президентом.

Проектов всегда порождается в несколько раз больше, чем доходит до реализации. Часто информация о них попадает в прессу раньше времени (зачастую по инициативе самих инициаторов, для лоббирования), в результате мы слышим о строительстве лунной базы к 2015 году или многоразовой ракете "Корона" или Российской орбитальной станции, хотя никаких обязательств по их созданию ни у кого нет, а бюджетное финансирование не выделяется. В отличии от этих "бумажных" проектов, "Луна-25" попала в ФКП ещё в 2005 году (тогда проект получил название "Луна-Глоб"), и должна была полететь до 2015 года.

Программе "Луна-Глоб"/"Луна-25" долгое время не везло с реализацией. Она собрала практически все проблемы, которые так или иначе касались всей российской космонавтики, кроме разве что коррупционных скандалов. Сначала проект страдал от недофинансирования, затем его коснулась авария "Фобоса-Грунта" (часть комплектующих предполагалось сделать унифицированными, но авария марсианского аппарата показала их негодность). В 2014 году пришли проблемы, которые никакой ученый или генеральный конструктор не мог предвидеть – Россия вторглась в сопредельное государство, аннексировала Крым и попала под западные санкции. Санкции коснулись и "Луны-25", и в целом российского космоса, всё это растягивало время для пусков, а многочисленные переносы стали локальным мемом в среде энтузиастов космонавтики.

Для "Роскосмоса" это был ответственный запуск, призванный преодолеть кризис престижа российской космической отрасли после аварии амбициозного "Фобоса-Грунта" в 2011 году. Этим также отчасти объясняется постоянное растягивание срока до запуска. Кто-то из ответственных чиновников заботился о надежности и не подгонял разработчиков, а кто-то просто не хотел, чтобы старт оказался в его зоне ответственности. За время разработки "Луны-25" на предприятии-изготовителе АО "НПО Лавочкина" сменилось пять директоров, причём двое из директорского кресла ушли на скамью подсудимых, хоть это и не связано напрямую с лунной программой.

Научные задачи проекта также неоднократно менялись. Поначалу планировался сложный комплексный запуск орбитального космического аппарата с небольшим посадочным модулем и несколькими ударными зондами-пенетраторами для сейсмического зондирования недр. Тогда-то и появилось в названии "Глоб", то есть глобальное исследование, а не изучение конкретной точки. Первоначальная задача "Луны-Глоб": определить происхождение Луны, а точнее определить чья гипотеза формирования Луны верная, американских или российских ученых. По мнению американцев, Луна появилась как результат столкновения ранней Земли с планетой размером с Марс, а российские ученые предложили идею одновременного формирования планеты и спутника на одной орбите, с последующим гравитационным захватом. Чтобы определить, кто прав, нужно было больше узнать о Луне, её строении и составе.

Тут-то желания ученых столкнулись с техническими и финансовыми проблемами. Предлагаемая программа "Луны-Глоб" оказалась слишком сложной и дорогой, требующей как более тяжелой ракеты, так и сложной программы наземных испытаний. Проект было решено разделить на несколько частей, а от некоторых планов просто отказаться. На первый этап оставили посадочный аппарат, следом должен был полететь орбитальный, а ударные зонды отменили совсем. К началу 2010-х стал вырисовываться проектный облик, больше похожий на современный аппарат.

Научные цели тоже сменились. С конца 1990-х мировая наука стала получать всё больше данных о повышенной концентрации воды у лунных полюсов. Внесли свой вклад в это исследование и российские ученые. В 2009 году к Луне стартовал американский космический аппарат LRO, на его борту разместили российский прибор LEND, который определял с орбиты содержание водорода и воды в лунном грунте. Фактически он выполнял часть задач, которые первоначально возлагали на "Луну-Глоб". LEND создал уточненные карты распределения воды по поверхности Луны, но оставался вопрос, в каком виде хранится это летучее соединение и могут ли вместе с ним находиться другие летучие вещества. Понимание этого позволяет больше узнать о формировании и развитии Луны, а также планировать будущие проекты добычи и использования лунных ресурсов. "Луна-25" должна была изучить состав грунта в месте своей посадки и подтвердить показания LEND. Для специалистов АО "НПО Лавочкина" главной целью "Луны-25" считается возвращение опыта мягких посадок на Луну, что открывает перспективы новых проектов, а значит и новых контрактов предприятию.

Насколько сегодня известно, Луна не обладает каким-либо уникальным и сверхдорогим ресурсом, необходимым на Земле. Любые лунные ресурсы будут востребованы на самой Луне или в космосе. Это может быть вода для жизнеобеспечения обитаемых баз, топливные компоненты для межпланетных перелётов, металлы для орбитального строительства. Пока это дело неблизкого будущего, и прямой конкуренции между странами за лунные ресурсы нет. Сейчас идет общий процесс оценки перспективности Луны и ее ресурсоемкости, в котором участвуют многие космические державы: США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея. Все научные данные становятся достоянием общественности, хотя можно ожидать, что впереди обозначится конкуренция за выявленные особо приоритетные места.

Отсутствие конкуренции за лунные ресурсы не отменяет конкуренции за престиж. Например, между Индией и Китаем развивается своеобразная "лунная гонка". Хотя Китай уже значительно превзошел успехи Индии на Луне, но последняя надеется взять реванш, высадившись в лунном приполярье, где китайских аппаратов ещё не было. Между индийским Chandrayaan 3 и российской "Луной-25" разворачивалась гонка практически на орбите. Индийский аппарат стартовал почти на месяц раньше российского, но сесть планирует на два дня позже. И это будет уже вторая попытка Индии в покорении полюсов Луны, предыдущая попытка была в 2019 году, но тогда спускаемый аппарат Chandrayaan 2 разбился.

Наиболее активная гонка на Луне разворачивается между США и Китаем, но активная его часть предстоит в будущем. Сейчас NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством развивает свою лунную пилотируемую программу Artemis, и Китай также объявил о целях высадить своих представителей на естественный спутник Земли примерно через десять лет. "Роскосмос" также надеется расширить своё присутствие на Луне в сотрудничество с Китаем, но пока дальше формальных деклараций о намерениях дело не зашло. Нынешняя авария никак не повышает интерес Китая к сотрудничеству с Россией в изучении Луны, "Роскосмосу" просто нечего предложить, чтобы отстоять паритетное положение в проекте.

Во всех этих случаях лунные запуски призваны решать наземные насущные проблемы: развивать технологии, показывать высокий уровень развития науки и техники в стране, демонстрировать амбиции и статус космической державы. В 2023-м году роль "Луны-25" расширилась за счет актуальных событий: развязанной войны и международной изоляции России. "Луна-25" должна была показать, что война не затронула высокотехнологичную индустрию страны, что она способна создавать передовые проекты даже за пределами военно-промышленного комплекса.

На самом деле даже до крушения "Луны-25" было очевидно, что это не так. Запуски следующих "Луны-26" и "Луны-27" были снова перенесены на несколько лет даже до нынешней аварии. Технически все три аппарата должны были иметь унифицированную конструкцию и компоненты, а "Луна-27" должна быть практически полной копией "Луны-25", только с другой полезной нагрузкой. Перенос запуска следующих аппаратов мог произойти только потому, что электронные комплектующие, доступные до 2022 года, сегодня невозможно использовать, а значит придётся снова переделывать конструкцию.

Разбившаяся "Луна-25" в очередной раз показала ограниченные возможности России в космосе. Ранее в этом проекте предполагалось участие Индии, Швеции, Европейского космического агентства, но все партнеры ушли ещё до старта. Последними стали европейцы. Когда 19 августа связь с аппаратом прервалась, то они могли бы предоставить свои наземные станции для попыток поиска "Луны-25", но не стали этого делать. Они также не проявили большой заинтересованности в помощи "Роскосмосу", и в результате на следующий день ему пришлось признать полную потерю аппарата.

О последствиях запуска и крушения "Луны-25" рано говорить, но можно предполагать, что после такого ущерба престижа России, ученым и инженерам придется прилагать значительно больше усилий для получения финансирования своих проектов, не связанных с военной отраслью.