Памятник ушедшей сверхдержаве. Из-за войны Россия может уйти с Байконура

Космодром Байконур в Казахстане настолько плотно связан с историей и современностью советской и российской космонавтики, что кажется неотъемлемой её частью. Однако, начиная с 90-х годов прошлого века "Байкодром" начал неизбежное отдаление от России. Хотя договор аренды с Казахстаном действует до 2050 года, шаг за шагом присутствие России на Байконуре сокращается, всё меньше стартовых комплексов используется, и всё чаще возникает вопрос что будет дальше. В начале 2023 года вопрос совместного использования космодрома снова обострился : Казахстан арестовал российское имущество и требует два млрд рублей, а Россия выставляет свои встречные требования на $220 млн.

По договору 1994 года между Россией и Казахстаном космодром Байконур со всем стартовым оборудованием стал собственностью Казахстана, но Россия арендует всю необходимую для космической деятельности территорию и инфраструктуру за $115 млн в год.

Россия использовала и использует Байконур как по своим национальным программам, включая военные запуски, так и по международным проектам: сотрудничество по пилотируемым космическим станциям "Мир" и МКС, запуски научных аппаратов других стран. Также важную роль Байконур выполнял и в коммерческой деятельности "Роскосмоса". Только благодаря пускам ракет "Протон" с иностранными спутниками Россия заработала около $10 млрд за последние двадцать пять лет.

Есть все шансы, что в 2028 году Россия окончательно уйдет с Байконура

В 2000-е годы с Байконура стартовали ракеты серий "Союз", "Протон", "Зенит", "Днепр", "Циклон". Каждая из них обладала на космодроме своим стартовым комплексом, который использовался, требовал рабочих рук и средств на обеспечение. Всё это способствовало высокой заинтересованности как России так и Казахстана в продолжении сотрудничества.

Однако ситуация, когда Россия активно использует космодром для заработка, а платит фиксированную стоимость, не устраивала Казахстан. Тем более, что главным "кормильцем" "Роскосмоса" оказался "Протон". Он заправляется токсичным топливом, а основную нагрузку от его воздействия несет окружающая среда Казахстана. Это неоднократно вызывало кризисные ситуации во взаимоотношениях двух стран, вплоть до временных запретов ракетных пусков.

Чтобы сохранить возможность использования Байконура, и для смягчения межгосударственного напряжения, космические ведомства двух стран разработали совместный проект "Байтерек". Суть его была в перестройке части космодрома Байконур для совместного использования в коммерческой деятельности на экологически безопасных ракетах. Проект назвали "Байтерек", и на бумаге он начался в 2004 году. Россия предложила подготовить на космодроме новый стартовый стол для ракеты "Ангара", которая тогда разрабатывалась. Первоначальные оптимистические планы пришлось пересматривать , т.к. стоимость нового стартового комплекса была слишком высока, а сама ракета не торопилась выходить в серию, поэтому в 2020-м году "Ангару" поменяли на "перспективную ракету среднего класса", а в 2021-м уточнили, что речь идет о российской ракете "Союз-5".

Ракета "Союз-5" — это такой "импортозамещенный "Зенит". Ракета "Зенит" создавалась в СССР, в её состав входили компоненты российского и украинского производства, и пуски её продолжались в 1990-е и в 2000-е. После аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году кооперация в производстве "Зенита" стала невозможной, однако оставались стартовые сооружения на Байконуре и космодроме "Морской старт" в США. "Морской старт" хоть и базировался в Калифорнии, но к тому времени почти полностью принадлежал российской РКК "Энергия". При участии "Роскосмоса" "Морской старт" выкупила российская частная компания S7 Space, и выразила готовность заказать у российской госкорпорации производство более 80 ракет для коммерческой деятельности. Сам "Роскосмос" решил, что "Союз-5" подходит для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК), по "пакетной" схеме. Сам по себе "Союз-5" — это ракета среднего класса, но если их объединить пять вместе, то получится уже РН СТК.

Санкции США были введены на продукцию российских ракетно-космических компаний в 2015 году, как следствие аннексии Крыма

В то же время "Союз-5" предложили и Казахстану, в качестве замены "Ангары" на "Байтереке". Для подготовки Байконура к запускам "Союза-5" требуется модернизация стартовых комплексов "Зенита", но эти расходы ниже чем строительство монструозного стартового комплекса "Ангары".

Таким образом, перпрофилирование "Байтерека" с "Ангары" на "Союз-5" мог дать второе дыхание проекту и перевести его из категории "бумажных" в "железные". Всю необходимую инфраструктуру для пусков "Зенитов" передали "Байтереку". Однако Казахстан не торопился выделять запланированные межгосударственным соглашением $220 млн на модернизацию стартового комплекса. Причины такой медлительности было две: задержки при разработке "Союза-5", и американские санкции на российские ракеты. Санкции США были введены на продукцию российских ракетно-космических компаний в 2015 году, как следствие аннексии Крыма, но в действие они вступили только в 2023-м году. Соответственно, те идеи, которые изначально закладывались в "Байтерек" в момент его создания, или "технико-экономическое обоснование", говоря канцелярским языком, в 2023-м году становились несостоятельными.

Некоторые другие ракетные проекты также стали жертвой Крыма. Ракеты серии "Циклон" и "Днепр" были украинского производства

Начало полномасштабного вторжения России в Украину существенно усугубило внешнеэкономическое положение России. Под прямыми санкциями оказался и "Центр Хруничева" — совладелец СП "Байтерек" с российской стороны, и "РКЦ Прогресс" — разработчик и производитель "Союза-5". Все западные заказчики российских ракет вместе с частью восточных отвернулись от "Роскосмоса". В таких условиях экономические перспективы "Байтерека" ещё усложнились, поэтому понятно нежелание Казахстана вкладываться в неликвидный актив. Текущее состояние проекта - в подвешенном состоянии: Казахстан ожидает новое технико-экономическое обоснование, от которого и зависит дальнейшее участие в проекте.

Разработчики же "Союза-5" со стороны России оказались в затруднительном положении, когда даже созданную ракету неоткуда запускать. Мобильный космодром "Морской старт" хоть и доставлен уже в Россию, но также требует модернизации, которая в несколько раз дороже "Байтерека". Разработка сверхтяжелой РН СТК также откладывается на неопределенный срок.

Без стартового комплекса, без коммерческого и государственного спроса, теряет смысл создание ракеты. Вероятно, поэтому "Роскосмос" решил возобновить разработку другой ракеты — "Амур-СПГ". Год назад предыдущий глава "Роскосмоса" сообщил, что разработку данной ракеты "нет задачи форсировать". "Амур-СПГ" конструктивно близок "Союзу-5", и может производиться на тех же мощностях "РКЦ Прогресс", но использует другое топливо, другие двигатели и должен запускаться с космодрома "Восточный".

Модернизацию стартового стола предлагалось осуществить совместно с ОАЭ, но всё сотрудничество по этому направлению прекратилось в 2022 году

Некоторые другие ракетные проекты также стали жертвой Крыма. Ракеты серии "Циклон" и "Днепр" были украинского производства, и запускались с Байконура в 2000-е, но после 2014 года прекратили полёты, хотя в последние "докрымские" годы они стартовали с российских космодромов Плесецк и Ясный.

Сегодня на Байконуре у России остается действующими всего два стартовых комплекса: для пусков ракет "Союз-2" и "Протон". В 2010-е годы пуски ракет "Союз-2" выполнялись с двух площадок: №1 и №31. "Первая площадка" называется также "Гагаринский старт" — это тот самый стартовый стол откуда совершались запуски "Спутника-1" с Юрием Гагариным на борту и большинства последующих пилотируемых космических кораблей СССР и России. Эта площадка прекратила работу в 2019 году, и причиной этого тоже стал захват Крыма. Дело в том, что в предыдущей модели ракеты — "Союз-ФГ" — использовались компоненты украинского производства, и когда они закончились, "Роскосмос" перешел на новую серию — "Союз-2". "Гагаринский старт" не приспособлен к пускам ракет новой серии. Модернизацию стартового стола предлагалось осуществить совместно с ОАЭ, но всё сотрудничество по этому направлению прекратилось в 2022 году.

"Протоны" же по более раннему соглашению между Россией и Казахстаном будут летать с Байконура только до 2025 года. Что связано с токсичностью топлива этой ракеты. Производство "Протонов" уже прекращено, а в будущем задачи выведения тяжелой нагрузки должна взять на себя "Ангара" - с космодрома Восточный.

Получается, без "Байтерека" у России на Байконуре в 2025 году останется всего один стартовый комплекс для ракеты "Союз-2". При этом для "Союза-2" у России есть две свои стартовые площадки на Плесецке и на Восточном. Единственное преимущество байконурской "31-й площадки" — в возможности пилотируемых запусков на Международную космическую станцию. По текущему соглашению России и США, "Роскосмос" продолжает участие в МКС до 2028 года, хотя летом 2022-го называли и более ранний срок остановки сотрудничества — "после 2024".

У России есть планы на продолжение пилотируемых полётов и после 2028 года уже на свою собственную станцию РОС, которая пока далека от готовности. Её будущее напрямую зависит с состоянием российской экономики и государственных приоритетов. Даже если условия позволят запустить эту программу, её можно осуществлять и с Восточного, если его модернизировать под пилотируемые "Союзы".

В итоге есть все шансы, что в 2028 году Россия окончательно уйдет с Байконура. В этот момент исторические "Ворота в космос", открывшие человечеству дорогу во Вселенную, станут грудой металлолома - памятником ушедшей эпохе и ушедшей сверхдержаве.

С другой стороны, ряд факторов может сохранить присутствие "Роскосмоса" на казахстанском космодроме и дать ему будущее. Если сотрудничество России с США на МКС продлится, с Украиной будет подписан мир, а западные санкции сняты.