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Крым

"Хотела, чтобы меня выпустили". На крымчан доносят и заставляют извиняться

Фото одной из акций общественного движения "Желтая лента", которое распространяет украинскую символику на оккупированных Россией территориях Украины
Фото одной из акций общественного движения "Желтая лента", которое распространяет украинскую символику на оккупированных Россией территориях Украины

В аннексированном Россией Крыму создана система доносов на "неблагонадежных" граждан. Личные данные крымчан, выступающих против войны или поддерживающих Украину, публикуют в специальном телеграм-канале. После этого за "нарушителями" приходят силовики, составляют на них протоколы о "дискредитации российской армии" и заставляют записывать видео с извинениями. По числу дел о дискредитации и роликов с извинениями Крым находится в лидерах.

Днем 25 августа 2023 года крымчанин Глеб Малков пришел к памятнику адмиралу Федоту Клокачеву в аннексированном Севастополе. Накануне рядом с монументом возник стихийный мемориал, посвященный погибшим в авиакатастрофе руководителям ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Подойдя к мемориалу, Малков пнул портреты Пригожина и Уткина и наступил на российский флаг. Через несколько дней молодого человека задержала российская полиция. На него завели уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом, а также составили административные протоколы за мелкое хулиганство и за дискредитацию российской армии. Малкова заставили записать видео, на котором он извиняется за свои действия.

Екатерина Осипова из Севастополя опубликовала в своем инстаграме несколько фотографий с предметами сине-желтых цветов. Среди них были, например, надувные подушки и трубочки для коктейлей. Еще на одном снимке у девушки виден маникюр цветов украинского флага. 10 ноября ей пришлось записать ролик с извинениями за публикацию таких фотографий. По словам девушки, снимки были сделаны "давно и на эмоциях".

13 ноября в сети появился еще один видеоролик с "раскаянием". На этот раз принести извинения заставили Максима Глебова, студента-филолога из Симферополя. За несколько дней до этого он отправил письмо со словами поддержки в адрес бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. В одном из интервью она заявила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами". В послании, написанном на украинском языке, Глебов назвал Фарион "лучом света во тьме оккупации". Экс-депутат опубликовала в своем телеграм-канале скриншот этого письма, не закрыв имя и фамилию отправителя. Из-за этого Глебова быстро вычислили российские силовики, что стало предметом критики в Украине: львовские студенты даже вышли с транспарантами на митинг и призвали наказать Фарион.

Это лишь три самых известных случая за последнее время, когда жителей аннексированного Крыма, выразивших симпатии Украине или протестующих против российского вторжения в страну, заставляют извиняться на камеру. Публичное покаяние – необходимое условие для того, чтобы малой кровью отделаться от преследований со стороны оккупационных властей. "Раскаявшиеся" соглашаются пойти на такой шаг в надежде, что все обойдется административным протоколом и небольшим штрафом, а не открытием уголовного производства.

Символ антивоенного сопротивления – граффити в Симферополе, май 2023 года
Символ антивоенного сопротивления – граффити в Симферополе, май 2023 года

Так было с активисткой движения "Желтая лента" Виолеттой Столяровой. Ее задержали весной этого года за то, что она распространяла украинскую символику в аннексированном Севастополе. На женщину завели уголовное дело о вандализме по политическим мотивам. Столяровой удалось покинуть подконтрольную России территорию, но перед этим ей пришлось снять видеоизвинение.

"Они [полицейские] просто сказали, что я должна принести извинения. Я не хотела вступать с ними в конфликт, [хотела,] чтобы меня выпустили домой. Поэтому согласилась. Видео опубликовали в телеграме", – рассказала активистка корреспонденту Радио Свобода.

Практика принесения публичных извинений за антивоенную позицию широко применяется именно в Крыму. На аннексированный полуостров приходится две трети всех покаянных видеообращений, появившихся в публичном доступе с начала полномасштабного вторжения. По подсчетам Радио Свобода, в Крыму люди извинялись на камеру по меньшей мере 115 раз. Большинство подобных извинений записаны в помещениях, похожих на кабинет в отделении полиции, как правило, на фоне российского флага. Человек представляется, а потом читает подготовленный силовиками покаянный текст, который обилием канцеляризмов напоминает цитату из протокола о задержании.

Фабрика стукачей

Находить и изобличать "нарушителей" силовикам помогает действующая на полуострове сеть добровольных доносчиков. Именно они передают российской полиции информацию о крымчанах, выступающих против войны и поддерживающих Украину. Самым популярным ресурсом, где публикуются присланные читателями доносы, является телеграм-канал "Крымский Смерш". Во всех приведенных выше случаях преследование крымчан началось после того, как информация о них появилась на этом канале.

Слово "Смерш" (сокращение от "смерть шпионам") в названии – это отсылка к органам советской контрразведки времен Второй мировой войны. С 1943 по 1946 годы смершевцы не только охотились на реальных шпионов и диверсантов, но и играли роль советского карательного органа, который использовался для внесудебных расправ над подлинными и потенциальными противниками режима, а также в действующей армии и в прифронтовом тылу.

Современные наследники "Смерша" действуют похожим образом. Их ресурс в аннексированном Крыму служит инструментом расправы над инакомыслящими. "Прошу публикации в данной группе расценивать как официальные обращения в правоохранительные органы", – говорится в описании канала. Его организаторы рассчитывают не только на возмездие со стороны полиции и ФСБ, но и на волну "народного гнева". Они публикуют личные данные и ссылки на соцсети крымчан, протестующих против войны, чтобы те становились объектами травли. Часто в таких записях содержатся оскорбления и прямые призывы к насилию.

Ведет канал 42-летний Александр Талипов, крымский блогер и общественный активист. В нулевые Талипов служил в Государственной пограничной службе Украины. В 2014 году он поддержал аннексию и стал советником Михаила Шеремета, занявшего пост первого вице-премьера в российском правительстве оккупированного Крыма. Поначалу Талипов поддерживал новую власть, однако вскоре начал активно критиковать российские порядки – например, выступил против продажи земель, занятых виноградниками, олигархам, близким к российскому президенту. Помимо этого, вместе с другими активистами он боролся против незаконно установленных заборов вдоль морского побережья, преграждающих доступ к береговой зоне (на месте снесенных ограждений, установленных до 2014 года, вскоре появлялись новые, российские). После начала полномасштабного вторжения Талипов вновь перешел на охранительные позиции и создал телеграм-канал, который стал агрегатором доносов.

Канал позиционирует себя как "реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины". Сейчас на него подписаны 104 тысяч человек. У "Крымского Смерша" есть "отделение" в Севастополе (15 тысяч подписчиков), а также представительства в российских регионах, однако там каналы подобной тематики не пользуются большой популярностью (на каждый из них подписаны от нескольких сотен до полутора тысяч человек).

"Крымский Смерш" трудно назвать чисто низовой инициативой. У администрации канала налажено взаимовыгодное сотрудничество с оккупационной властью. Талипов и его команда указывают силовикам на "правонарушителей", а те в благодарность предоставляют им для публикации видеозаписи задержаний и допросов подозреваемых, а также покаянные видеоролики.

Желтая ленточка – символ антивоенного протеста в Симферополе
Желтая ленточка – символ антивоенного протеста в Симферополе

Мониторинг и донос

Судя по имеющейся статистике судебных решений, российские силовики узнают о крымчанах, которые придерживаются антивоенной позиции, двумя способами. Первый – это мониторинг интернета. Сотрудники правопорядка ищут в социальных сетях антивоенные посты по ключевым словам, читают комментарии к новостям и публикациям, следят за дискуссиями в местных чатах. Второй – это доносы.

Подсчитать количество крымчан, ставших жертвами преследований со стороны российских силовиков по наводке новых смершевцев, невозможно. Но, судя по интенсивности постов с доносами, речь может идти о сотнях человек.

В сентябре 2023 года правозащитная инициатива "Крымский процесс" подсчитала, что за неполных полтора года фигурантами административных дел о дискредитации российской армии стали 472 жителя полуострова.

"Случаи преследований по доносу фиксировались с самого начала применения этого инструмента репрессий [административной статьи о так называемой "дискредитации" армии]. На долю преследования за устные высказывания приходится 33% всех обнародованных решений. Из них определенная доля является доносами (в том числе связанными исключительно с плохими отношениями между людьми). Ярким примером является история, когда в Сакском районе на остановке общественного транспорта мужчина сделал замечание двум пьяным людям, а те потом заявили, что он выкрикивал на улице "Слава Украине!", и суд признал его виновным», – рассказал один из представителей "Крымского процесса" Радио Свобода.

По словам правозащитников, отстоять невиновность и защитить себя от подобных доносов практически невозможно: подконтрольные российским властям судьи не желают "допрашивать свидетелей, изучать доказательства или иным образом проверять достоверность утверждений, содержащихся в протоколах, которые российская полиция составляет по своему усмотрению".

По данным проекта "ОВД-инфо", аннексированный Крымский полуостров стал одним из лидеров по числу административных дел о "дискредитации" российской армии. По состоянию на 19 октября на жителей Крыма и Севастополя составили 543 протокола. Среди регионов России и незаконно захваченных российской армией украинских территорий Крым и Севастополь уступают по этому показателю только Москве (980 протоколов).

Извиниться или уехать

Чуть ли не единственный способ избежать извинений на камеру, если твоей гражданской позицией заинтересовались силовики, – это как можно скорее покинуть пределы аннексированного Крыма и уехать из России. Так поступил крымчанин Артем А. В сентябре прошлого года его вызвали на "беседу" в Центр по противодействию экстремизму (так называемый Центр "Э") при управлении российского МВД по Севастополю. Поводом для вызова стало то, что незадолго до этого он в компании друзей пел песни под гитару в центре города. В его репертуаре были в том числе песни на украинском языке. Молодой человек не исключает, что тоже стал жертвой доноса.

"В один из непрекрасных дней мне позвонили [из полиции] и сказали, что сейчас приедут ко мне домой с бригадой и проводят меня в отдел для беседы. Я попытался им объяснить, что не обязан вообще на эту беседу являться, но меня заверили, что это в моих же интересах. Я сумел договориться, что сам приеду к ним на следующий день. Я провел бессонную ночь, искал адвокатов через "ОВД-инфо", консультировался со знакомыми, побывавшими в такой же ситуации. Утром возле МВД мы встретились с адвокатом и пошли внутрь. Беседа длилась несколько часов, следователи менялись, по очереди спрашивали меня в подробностях о моих друзьях, о моих песнях, что я поддерживаю и что не поддерживаю. Адвокат их постоянно осаживал, а то бы меня прессовали сильнее", – рассказал крымчанин корреспонденту Радио Свобода.

Под конец беседы в кабинет зашел один из следователей и сообщил, что адвоката хочет видеть начальник отдела.

"Меня отпустили, я дождался адвоката, мы вышли на улицу, и адвокат сказал, что от меня требуют извинений, – продолжает Артем А. – Нужно было сказать, что я поддерживаю президента Путина, что я поддерживаю спецоперацию (так в России официально называют войну против Украины. – Прим. РС), что я не хотел никого обидеть своей песней. Там были еще какие-то пункты, но ключевыми были вот эти два: что я за Россию и за войну. Естественно, я ему сказал, что без вариантов – я этого делать не буду. Адвокат объяснил мне, что я могу отказаться, но полиция от меня не отстанет: начнутся обыски, изъятие техники, они продолжат под меня копать, давить и искать любой повод, чтобы меня привлечь к ответственности. Говорит, они заряжены на эту тему, им все это нужно, чтобы заполнить отчеты и поймать минуту славы".

Посоветовавшись с адвокатом, Артем А. понял, что лучшим выходом из ситуации будет отъезд с захваченного Россией полуострова. "Когда мне на следующее утро позвонили следователи и спросили, готов ли я записать извинения, я попросил несколько дней на размышления, а сам за это время собрал вещи и уехал за границу. Мне это все далось довольно легко, потому что я и так собирался уезжать", – отметил крымчанин.

Причины и последствия доносов

Стать жертвой доноса и попасть под преследование со стороны силовиков можно фактически за что угодно. В электронных картотеках на сайтах российских судебных органов аннексированного Крыма приведены судебные постановления по административным делам о "дискредитации" армии. Из них следует, что самыми популярными основаниями для привлечения к ответственности служат антивоенные или проукраинские публикации в интернете, заявления и высказывания в поддержку Украины или с осуждением войны, распевание и прослушивание украинских песен, а также демонстрация украинской или антивоенной символики.

Среди композиций, прослушивание которых, по мнению оккупационных властей, недопустимо на территории полуострова, оказались гимн Украины, песни "Байрактар", "Червона калина", "Батько наш Бандера", "Стефанія" и другие. Другими триггерами для пророссийских активистов являются лозунг "Слава Украине", танцы под Верку Сердючку, нанесение татуировок с картой Украины с Крымом в ее составе или в виде фразы "Крым – это Украина", украинские флажки и наклейки с гербом Украины, а также ношение вышиванок.

Крымчанам, которые были уличены в антивоенной позиции и при этом не покинули полуостров, грозит не только суд, штраф и публичные извинения. Иногда дело заканчивается увольнением с работы. Так, например, поступили с преподавателем Белогорского технологического техникума Андреем Белозеровым, на которого завели два административных и одно уголовное дело за дискредитацию российской армии и демонстрацию нацистской символики.

Андрей Белозеров
Андрей Белозеров

Похожая судьба постигла Олега Нетягу, начальника планово-экономического отдела Крымского содового завода в Красноперекопске, оштрафованного за "дискредитацию" российских вооруженных сил. По его словам, начальство заставило его уволиться, после того как "дискредитирующее" видео разлетелось по интернету.

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