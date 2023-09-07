На прицеле у спецслужб. Репрессии против крымских татар

В аннексированном Крыму арестовали шесть человек по обвинению в терроризме, а тех, кто пришел их поддержать к зданию суда, отправили в спецприемники. Всем задержанным раздали повестки из военкомата, такие же документы получили и прихожане крымских мечетей. Почему крымские татары чаще всего становятся объектами политических преследований на захваченном Россией полуострове и стоит ли ожидать дальнейшего усиления давления со стороны российских спецслужб?

Российские оккупационные власти усилили преследования крымских татар на аннексированном полуострове. 24 августа, в День независимости Украины, силовики задержали шесть человек в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. В их домах прошли обыски.

Руслану Асанову, Сейдамету Мустафаеву, Рэмзи Неметулаеву, Абдулмеджиту Сейтумерову, Аметхану Умерову и Эльдару Якубову предъявили обвинения в организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации (статья 205.5 УК РФ). Все задержанные являются активистами общественного движения "Крымская солидарность". По решению суда ближайшие два месяца они проведут в следственном изоляторе.

На следующий день возле здания Киевского районного суда в Симферополе, где задержанным избирали меру пресечения, собралось несколько десятков крымских татар. Они пришли поддержать соотечественников. Российские полицейские разогнали собравшихся, задержав 23 человека. Всех их отправили под административный арест на срок от 1 до 7 суток.

Наказание задержанные отбывали в спецприемниках и изоляторах временного содержания в Нижнегорском, Ленино, Евпатории и Феодосии. Вечером 25 августа, пока еще они находились в отделе полиции, туда прибыли сотрудники военного комиссариата. Под предлогом "сверки данных" они вручили всем задержанным повестки. Юристы "Крымской солидарности" назвали это актом "запугивания, давления и дискриминационного подхода".

Задержания и обыски проводились с грубыми нарушениями. Во время обысков и допросов к активистам не пускали адвокатов. Позже следователи ФСБ отказали членам семьи одного из арестованных, Абдулмеджита Сейтумерова, в свидании с ним. Протоколы на людей, которых задержали возле здания суда, составляли в течение 12 часов. Среди них было четыре человека в возрасте старше 60 лет, которым не предоставили необходимую медицинскую помощь. Жалобы адвокатов на незаконное задержание пожилых людей суд впоследствии отклонил.

"Если обратить внимание на дату обысков и задержаний – 24 августа, то идея оккупантов очень четко прослеживается, ведь это День независимости Украины. Таким образом они, что называется, "передали поздравления" очередными обысками и арестами наших сограждан. Так они пытаются демонстрировать, что, несмотря на все заявления об украинском Крыме, которые звучали и в этот день, и накануне, сейчас они в Крыму "вершители судеб" и могут поступать как угодно по своему усмотрению", – заявил в беседе с Радио Свобода активист международного движения #LiberateCrimea Руслан Сейдаметов.

План по "террористам"

Арест шестерых крымскотатарских активистов – очередной эпизод расследования так называемого дела "Хизб ут-Тахрир". Эта международная религиозно-политическая организация, иногда называемая партией, легально действует в Украине, но запрещена в России и ряде других стран. После аннексии Крыма в 2014 году российские правоохранительные органы регулярно проводят облавы на крымскотатарских активистов, обвиняя их в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир".

За девять с половиной лет оккупации полуострова 106 граждан Украины в Крыму стали жертвами политических преследований именно в связи с "Хизб ут-Тахрир". В отношении 88 человек уже вынесены обвинительные приговоры. Все они получили длительные сроки заключения за участие в "террористической деятельности".

Новая волна преследований крымских татар связана с "выполнением плана" у российских силовых структур, уверен аналитик общественной организации "Крым SOS" Евгений Ярошенко.

"Волны обысков и арестов по делу "Хизб ут-Тахрир" проходят каждые полгода. Это, вероятнее всего, связано с тем, что перед сотрудниками ФСБ ставят план, который они должны выполнить по определенным статьям российского Уголовного кодекса. Если посмотреть на волны обысков и арестов за последние три года, то можно заметить, что они происходили примерно в одно и то же время: 17 февраля 2021 года, 17 августа 2021 года, 9 февраля 2022 года, 11 августа 2022 года, 24 января 2023 года, 24 августа 2023 года. Речь идет именно о массовых задержаниях. Что до единичных случаев обысков и задержаний, то это происходит едва ли не каждую неделю", – заявил Ярошенко в интервью Радио Свобода.

Задержания у здания Киевского районного суда стали десятой массовой волной задержаний возле помещений оккупационных учреждений. Назначенные Россией власти полуострова, применяя различные административные статьи, "пытаются подавить малейшее несогласие, задерживая даже тех, кто пытался попасть на судебное заседание", добавил Ярошенко.

Повестки у мечетей

Давление со стороны российского государства ощущают и те представители крымскотатарской общины, которые даже косвенно не связаны с делом "Хизб ут-Тахрир".

"В некоторых городах временно оккупированного Крыма представители военкоматов выдают повестки на выходах мечетей. Это происходит в пятницу, когда многие мусульмане посещают мечети для молитвы. Повестки выдают после молитвы, также просят ставить подпись о ее получении. Зафиксировано несколько случаев, когда люди вынужденно взяли повестки. В последний раз подобный случай был зафиксирован 25 августа, когда "бумажки" подписали несколько местных мужчин", – сообщили в "Крым SOS".

По подсчетам сотрудников организации, всего с начала "частичной мобилизации", которую власти России объявили в сентябре прошлого года, в аннексированном Крыму было мобилизовано свыше 10 тысяч человек. В процентном отношении это существенно больше, чем в российских регионах.

Мобилизационные мероприятия особенно активно проводятся в населенных пунктах, где преимущественно проживают крымские татары. Спасаясь от мобилизации, тысячи крымскотатарских мужчин покинули аннексированный полуостров. По подсчетам Крымскотатарского ресурсного центра, в один только Казахстан прошлой осенью выехали 2 тысячи человек.

Новые случаи массового вручения повесток свидетельствуют "о том, что оккупанты могут в будущем использовать повестки как дополнительный инструмент устрашения крымских татар", считает Евгений Ярошенко.

Прицельный удар по крымским татарам

Крымские татары – самая преследуемая по политическим мотивам группа на оккупированном полуострове, свидетельствует статистика. Примерно две трети политзаключенных в регионе составляют крымские татары, до 75 процентов незаконных обысков проходят именно в их домах.

"Преследование коренного населения Крыма – последовательная политика, которой придерживается оккупационная администрация с начала аннексии полуострова. Как и СССР, Россия занимается замещением коренного населения гражданами России, а для углубления непонимания и ненависти начинает гонения и преследования. Так крымских татар удается выставить "террористами", "экстремистами" и "диверсантами". Оккупационная администрация воспринимает крымских татар как нелояльную группу в силу исторических причин и навязывает пристрастное отношение к ним со стороны представителей других народов Крыма", – говорит Евгений Ярошенко.

Еще одной причиной прицельного преследования крымских татар по политическим причинам является то, что они "отличаются общественным активизмом, солидарностью и готовностью отстаивать коллективные права". Кроме того, "оккупанты могут стремиться с помощью преследований крымских татар "вытолкать" как можно больше представителей коренного народа с полуострова, замещая их "понаехами" [из российских регионов]", добавляет аналитик "Крым SOS".

В сентябре российские власти собираются провести региональные и местные выборы на оккупированных территориях (они считаются нелигитимными международным сообществом и организациями, осуществляющими мониторинг за выборами. – Прим. РС). В предвыборной период можно было ожидать затишья в репрессиях, чтобы в обществе не возникало негативного фона. Однако российские спецслужбы не принимают это в расчет. "Приближение незаконных выборов на оккупированных территориях, по моему мнению, никак не влияет на динамику преследований коренного народа, поскольку крымские татары, как правило, игнорируют различные избирательные кампании в оккупированном Крыму", – поясняет Ярошенко.

Усиление репрессий

В будущем волна политически мотивированных преследований в аннексированном Крыму станет еще более мощной. При этом с проблемами могут столкнуться даже те, кто открыто не выражает свою гражданскую позицию.

"Нынешние преследования активистов – это продолжение репрессий против тех, кто не намерен молчать. Продолжение беспредела, который творится здесь уже десять лет в отношении определенной категории граждан. После февраля 2022 года начали проявляться более изощренные методы и способы. Здесь, в Крыму, огромное количество дел, когда люди без суда и следствия просто лишаются свободы и содержатся в застенках ФСБ. Эти репрессии будут только ужесточаться", – заявил Радио Свобода адвокат Эмиль Курбединов, который представляет интересы одного из арестованных активистов "Крымской солидарности".

Оккупационная власть использует репрессии для запугивания тех, кто проживает в Крыму. "Один из основных посылов власти сегодня – что каждый должен просто отсиживаться дома и ни слова не говорить, не освещать этот беспредел. Даже отец не должен идти на судебное заседание к своему сыну. Он тоже должен тихо сидеть дома. Последние аресты это показали. От этого нет никакой панацеи. Ты всегда будешь на прицеле у спецслужб, если высказываешь свое мнение", – отмечает Курбединов.

При этом даже у тех, кто "тихонечко сидит и думает, что его все это обойдет стороной", нет никаких гарантий безопасности. "Это не гарантия, что тебя завтра не заставят быть секретным сотрудником, не будут пытаться завербовать или использовать еще как-то", – добавил адвокат.

Дальнейшее усиление давления на крымских татар будет реакцией на приближение подразделений Вооруженных сил Украины к Крыму, считает Руслан Сейдаметов. "Оккупанты могут устраивать чуть ли не "охоту на ведьм". Будут искать тех, кто помогает ВСУ и спецслужбам Украины наносить удары, или просто будут создавать видимость такой работы для Москвы. Есть давняя поговорка, что самая темная ночь – перед рассветом, поэтому можно ожидать чего угодно", – отметил активист.