Не наши следы. Владимир Бекиш – о "стране номер один"

Всё очевиднее становится русская картина мира сегодняшнего, да и будущее. В этой картине много чего, но совокупность главных обстоятельств и главный вывод просты и бесхитростны: "Они никто, а мы – все! Мы без них проживем, а вот они без нас вряд ли".

Примеров, цитат, практических шагов бесчисленное множество, не буду ими утомлять.

Дональд Трамп в свою бытность президентом США сказал после успешного запуска корабля Crew Dragon: "Невозможно быть страной номер один на Земле, если ты страна номер два в космосе". Ну да, одно из тех достижений, которыми конкретно гордится российский народ, ставя всем в пример как подтверждение своих выдающихся качеств, это достижения в околоземном пространстве: первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт. Правда, потом уже "у них" появилось кое-что: человек на Луне, "Шаттл", первый космический зонд за пределы Солнечной системы, первый космический зонд на Юпитер, первый зонд к Сатурну, первый космический телескоп, первые образцы грунта с астероида. Да и сегодня тоже есть кое-что: марсоходы, дрон на Марсе, космический зонд в солнечную корону…

Но зато их астронавты давно уже летают на Международную космическую станцию на наших "Союзах". Сами-то не могут без нас, ну, прежде не могли, теперь же что-то там смастерили и сами летать уже тоже могут. Ну, а раз без нас решили обойтись, то и мы без них точно обойдемся! Решение – уходим с МКС, пусть попробуют без нас. Результат-то очевиден: мы собственную национальную космическую станцию соберём!

Слов нет: космос сегодня – одна из тех сфер деятельности, которая характеризирует уровень научно-технических достижений и возможностей каждой конкретной страны, ее стремление познавать и осваивать пространство и время. Освоение космоса даёт огромный стимул для развития технологии и экономики, потому что на метле на орбиту не полетишь. Нужны отменная электроника, композитные материалы, современнейшее машиностроение и программирование. И да, было время, когда достижения в освоении космоса действительно были тем, чем мог гордиться советский народ СССР. Хоть какое-то время.

И сегодня, когда большая часть граждан России, как утверждает власть, целиком и полностью одобряет и поддерживает действия руководства по восстановлению исторической справедливости на мировой арене, космос не должен остаться в стороне. Но вот какая незадача: история – это то, что было; реальность немножко другая. Расходы США на космические программы в год составляют 48 миллиардов долларов, расходы России – 2,4 миллиарда (одна двадцатая часть), в минувшем году даже меньше. И ладно бы Америка: ежегодные космические расходы Китая – 9 миллиардов долларов, Франции – 4 миллиарда. Можно, конечно, исходя из собственного понимания мира, сказать, что они там тратят столько денег потому, что, во-первых, воруют, а во-вторых, эффективность и производительность труда у них ни к чёрту.

Однако при этом на околоземной орбите сегодня США имеют 1350 спутников, Китай 370, а Россия 180. Конечно, мы тут можем сказать: "Спутник спутнику рознь!" Что вполне подтверждается, скажем, такими сведениями: Россия запустила "Космос-2558" в ту же орбитальную плоскость, где уже есть американский военный спутник USA 326. Отслеживающие орбиту обоих спутников эксперты подозревают, что российский спутник – своего рода "инспектор", посланный наблюдать за американским аппаратом. Такое происходит не впервые: в 2020 году спутник "Космос 2542" также преследовал на орбите американский USA 245.

Невозможно быть страной номер один на Земле, если ты даже страна не номер два в космосе

Можно ли россиянам гордиться этим? Безусловно, многие будут. Ещё многие россияне будут по-прежнему гордиться тем, что Россия делает одолжение, запуская в космос спутники других государств. Пускай американцы на устаревшую МКС летают сами, причем экипажами до шести человек, пускай они уже начали космический туризм для всех желающих, а Россия все равно будет запускать что-нибудь для других. На коммерческой основе! Правда, с началом использования американской ракеты-носителя Starship стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки в долларах за килограмм снижается более чем в 1000 раз. Это означает, что космическая посылка весом в килограмм обойдётся примерно в 10 долларов. Кто при этом, интересно, будет пользоваться российскими услугами при их цене от 20 000 долларов?

Это уже даже не вопрос к космическим патриотам России, скорее утверждение: никто. Что скажут россияне-патриоты в 2024 году, когда состоятся полёт и высадка на Луну американских астронавтов по программе "Артемис"? И в 2030-м, на это время запланирована высадка международной команды (но без россиян) на Марс? По Марсу, кстати, уже сейчас деловито ползают два американских марсохода и один китайский. В небе над Марсом летает американский дрон, а на орбите Марса успешно работает эмиратский космический зонд. И решительно ничего бело-сине-красного у Марса не наблюдается. В общем, невозможно быть страной номер один на Земле, если ты даже страна не номер два в космосе.

Владимир Бекиш – блогер



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