"Не нужно пугаться". Литовский политолог – об угрозах Москвы

Россия обвиняет Литву в блокаде Калининграда из-за запрета на транзит грузов в регион. Посла ЕС и временную поверенную в делах Литвы вызвали в российский МИД. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным "элементом блокады".

Москва грозит Вильнюсу ответными мерами. Об этом, в частности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он прилетел в Калининград и провел там совещание по вопросам национальной безопасности. О каких именно мерах идет речь, Патрушев не уточнил. Но пообещал, что они будут приняты в ближайшее время и серьезно повлияют на население Литвы.

В Вильнюсе же подчеркивают, что не нарушали договоренностей о транзите, а только соблюдают санкции Евросоюза, которые заработали 17 июня.

Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" говорил политолог, преподаватель Вильнюсского университета Витас Юрконис.

– Литва вначале закрыла транзит по железной дороге. Тут же из Москвы посыпались угрозы, Захарова заявила, что Россия готова к любым действиям для защиты национальных интересов, в Калининград поехал Патрушев. Но накануне Литва, несмотря на все эти угрозы, этот запрет распространила и на автомобильный транспорт. Правильно ли я понимаю, что угроз Москвы больше никто не боится и Литва их не боится тоже?

– Мы эти угрозы слышали не раз. Наверняка привыкаем. С другой стороны, мы понимаем, что это запугивание нацелено на нашу слабость. И надо показать, что мы решительные. И, в отличие от России, мы соблюдаем международные правила и санкционный режим.

Чем больше этого запугивания, тем слабее и менее эффектно оно выглядит

Запугивания же не только словами были. Люди как-то забывают, что в странах Балтии, в Литве и рядом с Литвой были многочисленные учения "Запад-2021". Запугивали этим. У нас даже падал российский истребитель Су-27 в 2005 году. В 2007 году была история с бронзовым солдатом в Таллине. То есть были и кибератаки, и постоянные нарушения воздушного пространства. Это далеко не первый раз. И я думаю, что чем больше этого запугивания, тем слабее и менее эффектно оно выглядит.

Плюс это же не было каким-то односторонним решением Литвы. Это было решение Евросоюза по поводу санкций как ответ на нарушение международных правил и развязанную войну против Украины. Вся вина ложится на Кремль. Они могут, конечно, говорить своим гражданам в Калининграде, что "вы пострадаете из-за Литвы" и так далее. И что, соберет манатки человек из Калининграда – и куда он поедет? В Кострому? В Хабаровск? Там, думаете, будет лучше? Там нет санкций? Там нет инфляции и всего такого? Конечно есть. Так что не надо путать причины и следствия, как и не надо путать адресата. Конечно, Кремль старается ввести, по крайней мере своих граждан, в заблуждение.

– Калининградская область окружена двумя странами: с одной стороны – Литвой, с другой стороны –​ Польшей. Как вы думаете, могут ли российские власти сейчас этот транзит каким-то образом перенаправить через Польшу? Будут ли они пытаться с Польшей об этом договориться, чтобы Польша эти санкции не ввела на своей территории?

– Нет, не могут. Позиция Литвы и Польши по поводу политики Кремля более-менее схожа, как и по поводу войны в Украине, я думаю, не менее твердая. Так что Польша, я думаю, на это не пойдет. Но надо подчеркнуть, что есть другие способы для российских властей по поводу транзита этих запрещенных всех вещей. Есть еще воздух – он, конечно, менее экономически выгоден. Но то, что запрещено, то запрещено. И транзита через территорию Евросоюза – будь то Литва, будь то Польша – не будет.

– А к чему вообще Литва готовится? Какой ответ России литовская сторона предполагает как возможный?

Мы постоянно готовимся, чтобы быть менее зависимыми от экономики России

– Я думаю, что будут какие-то меры – не только запугивание словами. Могут показать, что это может повлиять и на логистику и энергетику. Есть рычаги влияния. Но, опять, мы живем в таком сложном соседстве не один год и тоже готовились. У нас же есть терминал по газу и все такое. И мы стараемся уже разорвать все отношения этого энергетического круга. Так что мы постоянно готовимся, чтобы быть менее зависимыми от экономики России.

– В настоящее время Литва зависима от экономики России?

– Все равно есть некоторые связи, есть компании логистики и так далее. Если бы захотели надавить – еще есть куда давить. Но также надо сказать, что это в итоге приведет к тому, что у нас зависимости будет только меньше. Они ускорят этот необратимый процесс. Россия из-за действий Кремля станет Квазимодо не только в странах Балтии, но и во всей Европе. И Литва может стать первой ласточкой, соблюдая санкции более жестко. Но такой режим есть во всей Европе, несмотря на то что они могут как-то играть с Венгрией или другими какими-то странами. Но подход к Кремлю не поменяется, пока будет происходить война в Украине.

– Какая помощь нужна Литве в противодействии российской угрозе?

– Я думаю, что единственный нужный ответ – это стойкая позиция, единство. Не нужно пугаться. Мы все понимаем, что основная борьба сейчас в Украине. Поддержка Украине нужна как никогда. И на эти запугивания не нужно слишком много обращать внимания, отвлекаться от того, что происходит в Украине. А так – держать стойкую позицию, соблюдать санкции и делать все возможное, чтобы не было возможности их обходить. Вот и все.

Великобритания одобряет решение правительства Литвы. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс. "Мы должны оставаться сильными перед лицом российской агрессии и противостоять их необоснованным угрозам", – написала она в твиттере.