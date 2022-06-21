Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

В обход Кремля

Денис Пушилин, Юлия Паевская ("Тайра") и Рамзан Кадыров, коллаж

Пропаганда готовила ее к публичной казни. Вот она. Нацистка. Убийца. "Азовка". У нее руки по локоть в татуировках. Мы ее схватили, арестовали и будем судить страшным судом. И вдруг - сюрприз. "Тайру" (украинского волонтера Юлию Паевскую)... отпускают. Она возвращается из русского плена в Киев. Как? Почему?! А был обмен. Такой. Междусобойчик. Вытаскивали сына видного чеченского чиновника. Москву предупредить забыли. Кремль в ярости и в страхе перед Рамзаном одновременно.

А также: Москва угрожает Литве страшными карами за остановку транзита в Калининград санкционной продукции. Киеву опять грозят "ударами по центрам принятия решений" за подрыв буровых платформ.

Война на сто фронтов. В эфире депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене, военный аналитик Александр Коваленко и публицист Леонид Швец. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG