В обход Кремля

Пропаганда готовила ее к публичной казни. Вот она. Нацистка. Убийца. "Азовка". У нее руки по локоть в татуировках. Мы ее схватили, арестовали и будем судить страшным судом. И вдруг - сюрприз. "Тайру" (украинского волонтера Юлию Паевскую)... отпускают. Она возвращается из русского плена в Киев. Как? Почему?! А был обмен. Такой. Междусобойчик. Вытаскивали сына видного чеченского чиновника. Москву предупредить забыли. Кремль в ярости и в страхе перед Рамзаном одновременно.

А также: Москва угрожает Литве страшными карами за остановку транзита в Калининград санкционной продукции. Киеву опять грозят "ударами по центрам принятия решений" за подрыв буровых платформ.

Война на сто фронтов. В эфире депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене, военный аналитик Александр Коваленко и публицист Леонид Швец. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева