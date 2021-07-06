Не позволить любить. Евгения Офицерова – о наркозависимых матерях

"К удивлению многих медиков, у наркоманов рождаются дети", – такие слова были опубликованы на сайте детской больницы в городе Иваново (сейчас текст удалён с сайта, но в интернете остался скрин). Это популярное заблуждение относительно того, как многие российские врачи относятся к людям, зависимым от опиоидов (это, например, героин и метадон). Но откуда оно пошло? Уже много лет Россия проводит политику "нулевой терпимости" по отношению к наркотикам и людям, которые их употребляют. Наркозависимые – это скорее враги, преступники, с которыми надо бороться, а не люди, попавшие в беду, которым нужны поддержка, сочувствие и помощь. Из-за "войны с наркотиками" в обществе укоренилось мнение, что эти люди – безвольные, ненадежные, опасные и глубоко нездоровые, как физически, так и морально.



Конечно, у многих из тех, кто употребляет опиоиды, есть проблемы со здоровьем, деньгами и законом, но, несмотря на это, и эти люди могут быть хорошими родителями, утверждают в Фонде имени Андрея Рылькова (организация, выполняющая, по мнению Минюста России, функции "иностранного агента"), который помогает наркозависимым людям и их детям: покупают им школьные принадлежности, устраивают походы в кино и музеи, дарят подарки на Новый год. Недавно сотрудники фонда написали и издали книгу для детей и подростков "Если родители употребляют наркотики", чтобы наркозависимые и их дети могли попробовать наладить диалог.



При этом российское государство почти не помогает таким родителям и даже, наоборот, создает дополнительные трудности. Больше всего от этого страдают матери. Многие наркозависимые сталкиваются с пренебрежительным отношением медиков, и женщины не исключение. Часто врачи стыдят беременных женщин и склоняют их к аборту, объясняя это тем, что ребёнок якобы родится нездоровым. Одна из участниц исследования фонда о насилии в отношении женщин, употребляющих наркотики, рассказала: ей делали аборт без анестезии, потому что врачи не захотели искать здоровые вены для инъекции. Заявили: “Ничего, потерпишь, употреблять же приятно было, попробуй теперь, чтоб неприятно", – говорила женщина.



Иногда беременным женщинам советуют немедленно бросить наркотики, чего делать категорически нельзя: синдром отмены опиоидов – это тяжелое состояние, которое может сильно навредить и матери, и ребенку. Справиться с этим состоянием могла бы медицинская помощь, но в бесплатные наркологические больницы не госпитализируют беременных женщин, потому что в штате нет гинекологов, а вещества, которые используют для снятия "ломки" в России, слишком токсичны для плода.

Наркозависимость – это такое же заболевание, как и любое другое

Допустим, женщина преодолела эти трудности, родила ребенка и теперь хочет избавиться от своей зависимости. Теперь она может лечь в больницу, но не всё так просто. Женщина может обратиться в платную клинику, где сохранят её анонимность, но, как правило, наркозависимые люди, тем более с детьми, не могут себе такого позволить. Если она обратится за государственной наркологической помощью, то её поставят на учет с диагнозом "наркозависимость". Это означает после выхода из больницы – регулярные медицинские осмотры; если в течение трех лет не случится рецидива наркопотребления, с учёта такого пациента снимут.



Согласно 69 статье Семейного кодекса РФ, зависимость от алкоголя и наркотиков могут послужить основанием для лишения родительских прав: то есть если вы стоите на учете как наркозависимый, то рискуете потерять ребенка. Поэтому многие женщины боятся обращаться за лечением. 11 из 73 женщин, участвовавших в исследовании Фонда, сообщили: их лишили родительских прав из-за проблем с наркотиками. "Я считаю, что эта практика совершенно необоснованна, – говорит юрист Фонда имени Андрея Рылькова Тимур Мадатов. – Лишать человека прав на основании одного лишь диагноза – чрезмерное вмешательство в личную жизнь. Наркозависимость – это такое же заболевание, как и любое другое. Органы опеки должны смотреть на обстановку в каждой конкретной семье, но уже в самом законе заложено плохое отношение к этим людям".

Мадатов рассказывает о своей клиентке Елене, которая передала знакомому героин и оказалась обвиняемой по уголовному делу о сбыте наркотиков, это оказалась контрольная закупка. К ней домой пришли полицейские, забрали её на допрос; пока Елены не было, сотрудники службы опеки забрали трёх ее детей. Несмотря на то что женщина легла в больницу и стала лечиться, её все равно лишили родительских прав. Младших детей, двух и трех лет, отправили в детский дом, старшего 15-летнего сына забрал его отец. Позже младших детей взяла под опеку другая семья.



Прошло семь лет. Елена наладила жизнь и бросила наркотики, но в родительских правах её так и не восстановили, ей по-прежнему запрещено общаться с младшими детьми. Она покупает подарки, которые передает через их бабушку (та пыталась оформить опеку на себя, но суд ей отказал). Старший сын живёт теперь с матерью.



Недавно Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Елены и обязал Россию выплатить 20 тысяч евро компенсации. Несмотря на то, что в решении ЕСПЧ было сказано, что государство должно сделать всё для воссоединения семьи, российский суд в восстановлении прав отказал. "Было бы хорошо, если бы государство чувствовало ответственность за этих людей, поддерживало их. Но у нас общество пропитано наркофобией, поэтому переубедить чиновников очень сложно", – замечает Мадатов.



Юрист подчеркивает, что если бы в России была легализована заместительная терапия, то такие родители могли бы больше времени и сил посвящать заботе о детях. Как правило, эти обязанности возлагаются на женщину. Отсюда возникает ещё одна проблема: чтобы лечь в больницу, нужно с кем-то оставить ребенка. Хорошо, если у женщины есть надежный партнер или родственники, способные взять родительские обязанности на себя, но их может и не быть. Более того, часто родственники выступают инициаторами лишения женщин родительских прав, так как уверены, что те не справятся с материнской ролью.



При этом реабилитация должна длиться около года, и всё это время женщина должна находиться в учреждении. Программ, которые позволили бы одновременно проходить реабилитацию и ухаживать за ребенком, в России не существует. Так как бросить наркотики самостоятельно тоже довольно сложно, часто женщины продолжают употреблять, рискуя угодить за решетку за покупку наркотиков или умереть от передозировки, и, соответственно, ребенок остаётся без матери. Впрочем, по словам кейс-менеджера Фонда Рылькова Екатерины Селивановой, иногда дети становятся мотивацией, чтобы завязать с наркотиками: "Женщины, употребляющие наркотики, так же как и другие матери, заботятся о своих детях, так же любят их, стараются обеспечить их всем необходимым. Да, это необычные люди, у них есть свои особенности, и мы не отрицаем, что существует определённое пагубное влияние зависимости. Но они любят своих детей, и это самое главное".

Евгения Офицерова – журналистка



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