"Не привыкать к садизму". Рунет о тюремных новостях в России

Многолетние тюремные приговоры и дополнительные репрессии в самих тюрьмах – вот обычные новости современной путинской России.

Апелляционный суд оставил в законной силе приговоры Алексею Навальному и бывшему техническому директору канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному.

Борис Рожин:

Приговор Навальному сегодня вступил в законную силу. Апелляция была отклонена.

Таким образом, помимо прочего сидеть еще 19 лет.

Когда его из Германии засылали обратно в Россию явно предполагался другой сценарий, ну а так и Запад бросил, и те, кто его покрывали внутри страны, более покрывать его не могут.

Пришел к успеху в Прекрасной России будущего.

Сергей Удальцов:

Десять лет назад суд над Навальным сопровождался многотысячными акциями протеста и закончился условным сроком, а сейчас все проходит тихо, в закрытом режиме, без каких-либо заметных акций солидарности. И сроки уже реальные и огромные. На этом примере особенно ярко просматривается эволюция российского политического режима за последнее десятилетие...

При этом Навального на год переводят в "единое помещение камерного типа".

Алексей Навальный:

Продолжаю собирать коллекцию аббревиатур раздела «Наказание» тюремных правил. У меня уже был СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).

А вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев.

Так что у меня новая камера и новая надпись на спине.

Год ЕПКТ – это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов.

Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему.

С другой стороны, это я не взлетел на вершину, а упал на дно. А там, как известно, всегда могут постучать снизу

Фёдор Крашенинников:

Навального изолировали еще строже. Так что у борцов с ним - праздник, можно гадить безответно

Дмитрий Колезев:

Вообще, насколько я понимаю, когда осужденного отправляют в ЕПКТ, его обычно увозят из колонии в другое место. Потому что ЕПКТ это вроде как отдельное учреждение, так что иногда везут даже в другой регион (если в этом нет своего ЕПКТ). Но ЕПКТ на 20 мест есть прямо при ИК-6, где сидит Навальный, просто формально, как мне объяснили, оно подчиняется не колонии, а ФСИНу.

Вообще, судя по описаниям, в ЕПКТ бытовые условия чуть мягче, чем в ШИЗО, но такой режим позволяет постоянно держать заключенного в почти полной изоляции от других зеков и внешнего мира. ЕПКТ предназначены для особо непокорных заключенных, которые постоянно оказывают сопротивление администрации колонии. Навальный, видимо, считается именно таким. Ганнибал Лектер прямо.

Антон Орехъ:

Насколько я смог разобраться (заранее прошу простить): ЕПКТ - это более мягкие в бытовом плане условия, но более строгая изоляция от внешнего (и внутреннего, в колонии) мира. Даже есть камеры "евро", по стандартам, на которых настаивала Европа, когда нам ещё было хоть как-то важно ее мнение. То есть, смысл в том, чтобы полностью погрузить Навального в вакуум. Поэтому внимательно следим за частотой и содержанием его постов. По логике их быть впредь не то что не должно вовсе, но они должны стать крайне редкими и короткими. Как будет?

Но не менее плачевной остаётся участь и других политзаключённых. В штрафные изоляторы вновь переведены Алексей Москалёв и Алексей Горинов.

Александр Синяков:

Политзека Алексея Москалева в пятый раз подряд поместили в ШИЗО..

Он проведёт 15 суток в пыточных условиях из-за ужасного проступка:

"ОБЛОКОТИЛСЯ НА РУКУ, СИДЯ ЗАСТОЛОМ"

Предыдущие поводы помещения в ШИЗО:

- неправильно представился;

- не сразу встал.

То есть за комментарий в Одноклассниках он получил два года пыток. Чтобы другим неповадно было.

Алексей Рощин:

Да, это тот самый Алексей Москалев, чья дочка нарисовала антивоенный рисунок, на нее настучала учительница, в итоге на ее отца (!) завели дело "о дискредитации армии". В РФ сейчас такая официальная практика - призывы "за мир" надо трактовать как "дискредитация армии", хотя какая тут связь - одному дьяволу известно. Видимо, такая же, как между терактом в Беслане и отменой выборов губернаторов. Отец воспитывал дочь без матери (мать от них ушла), когда на него завели дело, он попытался уйти в бега, добежал до Минска - и там "батька" его арестовал и выдал в Россию на расправу. Дочь его, рисующую антивоенные рисунки, попытались сразу забрать в детский приют - еще во время "следствия", но за дочку типа вступилась опчественность, и ее вернули отцу из приюта...

Дальше как-то всё завяло, интерес публики резко угас. ЧБД? Что было дальше?

А дальше - как положено в РФ: нету чудес, и мечтать о них нечего. На ЧБД всегда ответ из других трех букв: НБС. Уже в апреле Москалеву дали 2 года тюрьмы. Буквально - за невосторженный образ мыслей. И в тюрьме с ним обращаются вот так.

Скоты довольны. Это Россия, в ней все так, как и должно быть.

И да, чуть не забыл: это тот самый Москалев, судьбой которого в марте с.г. озаботился... даже "Вагнер". Я об этом писал:

"Вагнер" в лице Пригожина и Уткина официально выступил в поддержку Алексея Москалева и его дочери с заявлением - наши дети тоже оказываются в детдомах и мы знаем каково там. И не за то воюем. Причём предложили своих адвокатов подсудимому для урегулирования вопроса".

Впрочем, Пригожин и Уткин уже убиты, вступаться за Москалева теперь уж совсем некому. 145 млн. любителей НБС, как обычно, не в счет.

Алексей Навальный:

Разозлится на меня политзаключённый Горинов за этот пост.

Но он сам, как человек стойкий, этого не напишет, а я чувствую долю своей вины в ситуации. Куча моих постов с шуточками про ШИЗО, где я обитаю постоянно, как бы нормализовали ситуацию, сделали помещение политзаключённого туда обыденностью.

Наверное, поэтому, когда Горинова вот уже во второй раз посадили в ШИЗО моей первой колонии ИК-2 в Покрове, на это никто и внимания не обратил.

Но не замечать этого нельзя. Горинову 62 года. У него нет части лёгкого. Он инвалид. И даже обычно находится в так называемом «инвалидном бараке». Ему вообще нельзя быть в ШИЗО по состоянию здоровья. И я не понимаю, как тюремный медик согласовал посадку инвалида в карцер.

В ИК-2 я не был в камере ШИЗО, но много раз был в бараке, где находятся эти камеры.

Это ветхое раздолбанное здание, где сыро и холодно, как в могиле. Колония стоит буквально посреди огромного болота. И к сырости добавляются комары — я как-то про них отдельный пост писал. Их полчища, и в помещениях они почти круглый год.

Холод хуже всего. Каждый из вас замерзал. Иногда мёрз долго. Пять часов, восемь часов, всю ночь, трое суток в походе. Но уверяю вас, вы не испытывали того холода, что в ШИЗО.

В обычной жизни вы замерзали, но в итоге могли залезть в горячую ванну. Надеть шерстяные носки. Оказаться в тёплом помещении. В метро, например, если дома и на работе холодно. А главное — вы можете выпить горячего и нормально поесть. Вы едите что-то жирное: от растительного масла в салате до мяса или сливочного масла на бутерброде, — и этот высококалорийный жир помогает вам переносить холод.

В ШИЗО ничего этого нет. Там даже тюремную робу дают специальную, холодную, чтобы не дай бог ты не исхитрился оказаться утеплённым.

Тюремная баланда в Покрове чудовищная. Другая еда запрещена. Просто так чаю не попить. Только полкружки вместе с баландой. По правилам и в камерах ШИЗО должна быть горячая вода, но это правило нарушается повсеместно. И у меня сейчас её нет, и в колонии Горинова тоже.

При температуре 14-17 градусов (вроде, кажется, что это не очень холодно, верно?) вы за четверо суток просто промерзаете насквозь. До костей. И просто сутками мечтаете о том, как бы оказаться с горячей батареей и прижаться к ней.

Теперь представьте, как это переносить 62-летнему инвалиду, у которого нет части лёгкого.

Они же уже даже не пытают его, а просто хотят убить. Как это ещё назвать? Какая вообще может быть цель тишайшего интеллектуальнейшего Горинова держать в ШИЗО?

Дело Горинова одно из самых беспредельных. Я много раз тестировал. Любой путинист и даже горячий сторонник войны приходит в ужас, когда ему рассказываешь: «62-летний депутат на собрании сказал «а может, не будем проводить районный праздник, ведь идёт война?» — и за это его посадили на семь лет».

Мы не должны привыкать к садизму системы. Когда происходит подобное, надо проявлять нормальную человеческую солидарность, рассказывая, расшеривая и перепосчивая такую информацию. Делая её достоянием миллионов и постоянно напоминая этим миллионам о садизме тюремных упырей.

Любой помнит, что от сумы и от тюрьмы зарекаться нельзя, и примеряет это на себя. Но кто-то должен об этом рассказывать.

P.S. Только что узнал, что Владимира Кара-Мурзу с его подорванным здоровьем после двух отравлений сразу по прибытию в омскую колонию посадили в ШИЗО.

Алексей Горинов:

Друзья!

Спасибо за солидарность со мной и поддержку. Я до сих пор нахожусь в штрафном изоляторе. Сюда меня поместили в третий раз еще на 15 суток!

По-видимому, мое непрерывное нахождение в ШИЗО – это некая новая установка администрации учреждения с пока неясной для меня целью. При таких обстоятельствах я лишен возможности получить передачи, посылки, иметь короткие и длительные свидания с близкими людьми.

Формальным поводом для водворения меня в штрафной изолятор на новый, самый большой, срок стало невыполнение мной утренней зарядки, от которой я, кстати, был освобожден по медицинским показаниям, но все равно делал по настоятельным требованиям граждан начальников. Видя это, в один из дней дежурный по ШИЗО не включил в положенное время радиотрансляцию и тут же составил рапорт, что я эту чертову зарядку не делал. После вынесения дисциплинарной комиссией постановления о новом водворении меня в ШИЗО я отказался добровольно туда возвращаться. Меня долго уговаривали подчиниться «законным» требованиям сотрудников колонии пройти в изолятор, с угрозой применения силы в случае моего неповиновения. Когда им это надоело, два амбала схватили меня под руки и насильно отвели в ставшую уже родной камеру.

Сегодня 20-ый день моего нахождения в этом отеле-5*. И теперь я очень хорошо понимаю Алексея Навального, который непрерывно столько времени находится в подобных условиях. Поверьте мне, он – настоящий герой!

В прошлый раз забыл сказать, что в отличие от обычных условий отбывания срока в колонии общего режима, здесь, в ШИЗО, ложиться спать надо даже не в 22 часа, а как дитятко – в 21 час. А вот вставать еще почти ночью – в 5 часов, т.е. как на рыбалку. Я рыбалку, конечно, люблю, но не настолько, чтобы каждое утро.

В прошлый раз я рассказывал про своего соседа-‘смотрящего’ по камере паука Пашу. Но оказалось, что нас с ним не двое, а гораздо больше. На десятый день моего пребывания в этой холодной и сырой камере я познакомился с очаровательной темно-серой мышкой с мордочкой, как у медвежонка. Пришлось делить с ней мою тюремную пайку. Ещё через пору дней я увидел вторую мышку. У неё на лапках как будто белые носочки. Объём поддержки мне пришлось увеличить. А несколько дней назад из-под пола одновременно вышли все четыре постояльца. Один из них весьма крупный экземпляр и толстый- прямо колобок.

За эти дни я вполне с ним сблизился, да и они привыкли ко мне. Питание, которое я им предоставляю, конечно, не очень сбалансированно. ну, а что вы хотите, меня тоже не разносолами здесь кормят. Помимо хлеба оставляю им остатки каши, из хилых щей вылавливаю для них вареную капусту. Иногда перепадают им кусочки варёного картофеля, а на ужин - рыбий хвост. Вот так и живем…

Не взыщите, что медленно отвечаю на письма. Читать и писать мне разрешается в течение не более полутора часов в день. В остальное время можно только сидеть на к приступочке, уставившись в стену.

И последнее. Не забывайте в почтовые отправления вкладывать чистые конверты для ответа, если рассчитываете на него или делайте оговорку, что отвечать не нужно.

Предлагаю не сдаваться. Если со мной что-то случится, то не по моей воле.

Остаюсь на стороне света.

Василий Аленин:

Ничтожны даже в мести

Что ни поручи ничтожеству, на что его ни поставь, везде оно себя покажет – от ядерного оружия в руках до преследований тех, кто с ним не согласен.

Казалось бы, дали огромные сроки Алексею Навальному и Владимиру Кара-Мурзе и оставьте их в покое.📷 Они уже «за решёткой», не опасны. Нет, будут мучать дальше – без практической цели. Кара-Мурзу засунули куда-то в Омск, а Навального переводят на 12 месяцев (!) «в связи с неисправимостью» в «единое помещение камерного типа». Считается, что это самые тяжелые условия.[...]



Ничтожества не понимают, что своими бесчеловечными действиями они показывают страх и слабость. Конечно, нижние чины хотят выслужиться перед Главным, показать, как они тверды в «преследовании врагов Рейха». Пусть стараются.

Но обязательно придёт время, когда им вместе с Главным придётся отвечать за сделанное. К ним не будут применять жестокость, отнесутся не так, как они расправляются со своими жертвами. Они и не будут жертвами, ответят согласно европейским правовым нормам. Без дичи, которая есть в нашей стране. И это будет для ничтожеств самым большим наказанием – им докажут, что даже перед лицом таких, как они, можно и нужно оставаться людьми.

Аббас Галлямов:

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за публичное оправдание и пропаганду экстремизма. Напомню, что в экстремистах у них ходит, например, Навальный. Теперь напишет россиянин что-нибудь хорошее о руководителе ФБК в соцсетях - и в тюрьму на пять лет - именно такой срок предлагается в качестве наказания.

Это окончательная попытка запретить в стране политику. Авторы забыли, что политика - это штука из серии «ты её в дверь, она в окно». Если ты уничтожаешь политику в легальной, институционализированной форме, то она в конце концов придёт к тебе в виде революции, военного переворота, дворцового заговора или будет принесена, например, на штыках РДК и «Русского легиона».

Всё это несколько напоминает попытку Угрюм-Бурчеева перегородить реку. Жаль, что ревнители русской культуры не читали русскую классику.

Анатолий Несмиян:

Очередной пример, что машину террора в стране остановить можно только одним способом - убрав террористов из власти и из социальной жизни вообще. Очередной законопроект об очередных сроках и как обычно, ни за что.

Люди, которые сознательно развязывают террористическую войну против страны и народа, не отдают себе отчет в том, что террор - чрезвычайно острый инструмент управления. Он подчиняется трем основным закономерностям: во-первых, это в чистом виде механизм создания инферно, то есть, буквально ада на земле. А значит, террор и насилие могут только расти. Во-вторых, цель террора - управление страхом, у которого есть предел. Чисто психологический. Бояться можно лишь до какого-то предела. И, в-третих, террор можно прекратить лишь одним способом - ликвидацией террористов. Физической или социальной, но человек, ставший террористом, выписывает сам себе билет в один конец.

Просто любопытно - понимают ли все эти добровольные террористы-любители, что у них теперь только одно будущее?