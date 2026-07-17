Не смотреть в стену. Андрей Шароградский - о запретах и родителях

Британская школьница Изабелла стала в июне героиней вирусного ролика Би-би-си. Ролик был очень коротким. Вначале Изабелла говорит, что провела в последний уикенд, глядя в телефон, 9 часов. На вопрос о том, что она будет делать, если введут запрет на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет, Изабелла невозмутимо отвечает: "Смотреть в стену".

Аргументы сторонников запрета хорошо известны и вполне обоснованы. Алгоритмы крупных платформ устроены так, чтобы как можно дольше удерживать внимание пользователя. Особенно уязвимы именно дети и подростки, чья способность контролировать импульсы и оценивать долгосрочные последствия еще формируется. Бесконечные пролистывания, короткие видео, постоянная смена стимулов, давление сверстников, травмирующий контент – все это может влиять на психическое здоровье, сон, самооценку и способность концентрироваться.

Для эффективного введения запрета для детей на пользование соцсетями необходимо решить сложные технические проблемы: как проверять возраст, как защитить данные пользователей, как не создать систему тотального контроля, как заставить технологические компании действительно отвечать за свои продукты. Предположим, все они решены, и даже самые изобретательные подростки не смогут запрет обойти. Но как быть с тем, что Изабелла прямо говорит: я не знаю, чем заняться, если меня лишат соцсетей?

Есть и другая сторона проблемы. Отсутствие доступа не всегда означает формирование правильного отношения к соцсетям. Оно может лишь отложить момент встречи с соблазном. Ребенок, которому долго запрещали соцсети, к снятию запрета может оказаться совершенно неподготовленным. В нашей семье долго не было телевизора – родители считали, что лучше читать книги. Книги действительно стали частью моей жизни, и я навсегда благодарен родителям за это. Но стоило мне оказаться там, где телевизор был доступен, – например, у бабушки и дедушки, – происходило то, что очень точно описывается словом "дорвался".

Важнее выработки алгоритмов эффективного запрета на соцсети умение родителей предложить альтернативу

Я иногда слышу: "Не хочешь, чтобы ребенок постоянно смотрел в телефон? Просто не покупай его ему!". Все логично. Но ждать, что без телефона, а тем более лишившись его, подросток тут же побежит в библиотеку, по меньшей мере наивно. Особенно если собственные родители тоже беспрерывно листают соцсети. Потому что им можно, они взрослые.

Как мне кажется, куда важнее выработки технических алгоритмов эффективного запрета на соцсети и борьбы с засильем технологических гигантов умение родителей предложить альтернативу – занятия спортом, музыкой, театром, путешествия, книги… Готовность столкнуться с тем, что что-то не понравится, придется перебирать варианты, а ради того, чтобы ребенок занимался тем, что ему действительно интересно, серьезно жертвовать собственным свободным временем, смириться с неизбежными расходами, часто очень большими.

Проще говоря, сделать так, чтобы у детей просто не оставалось времени на то, чтобы подолгу "сидеть" в телефоне. Без которого они, как Изабелла, будут смотреть в стену.

И да, это очень сложно.