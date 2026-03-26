"Не только неправильно и безнравственно". Зеленский о возможности сдачи Донбасса

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Четверг, 26 марта

01:10 Дональд Трамп: "Иран боится признать факт переговоров с США". Тегеран: "Переговоров нет, есть только контакты через посредников"

04:48 Трехсторонние переговоры по Украине «поставлены на паузу»

05:45 Владимир Зеленский признал, что США прямо увязывают гарантии безопасности для Украины со сдачей Донбасса

07:48 Кремль отрицает, что в феврале Путин склонялся к выходу из конфликта в Украине

12:21 Связаны ли блокировка мессенджеров и отключения мобильного интернета в России с планами мобилизации

19:01 Захар Прилепин предлагает создать литературную премию альтернативную Нобелевской. Никита Михалков обещал Путину бесплатные билеты в театр

22:07 Присяжные в США признали, что компании Meta и Google намеренно проектировали соцсети, чтобы вызывать зависимость у подростков. Решение будет оспорено