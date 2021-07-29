"Не вопрос Кремля". Людмила Савицкая – с ответом Дмитрию Пескову

Гражданин Песков, мы с вами на разных службах: вы у репрессивного режима, а я у россиян, на правду и свободу работаю. Недавно вы дезинформировали мою страну – заявили, что статус иноагента "не означает запрета на работу", а соответствующий закон о них "защищает национальные интересы". И в ответ на эти, заведомо ложные данные, я, "физическое лицо – СМИ – иностранный агент", согласно решению Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2020 года, журналист Людмила Савицкая, спешу вам возразить.

Начнём с защиты национальных интересов. Вы упустили, что основа стабильности и развития любой страны – независимость парламента, судов, СМИ, политическая конкуренция. Всё это надёжно защищает национальные интересы, ведь высшая ценность у нас человек, это даже в умученной Конституции написано. Поймите, гражданин Песков, когда ответственный лидер, глава державы, узнаёт из СМИ, от независимых и незакормленных депутатов, что в подконтрольном ему государстве что-то не так, он перестраивает систему управления таким образом, чтобы все решалось на местном уровне, а не "с ручника". Если нужно, то с помощью парламента совершенствует закон – работает, в общем, а не даёт понять из надёжного убежища, что о бедах страны пишут ее враги. Без контакта с проблемами, без адекватного отношения к критике государство не выживет: уничтожит самого себя в погоне за воображаемыми Сэмом, Соросом, Даллесом. И вот я, журналист, сообщаю миру и власти о бедах зависящих от неё людей, чтобы ваш шеф отреагировал и начал исполнять свои обязанности, наконец. Но в ответ запрещают меня лично и мою профессию. Так кто здесь вредит национальным интересам, лишая граждан помощи?

Теперь о том, что "статус иностранного агента не означает запрета на работу". У меня после 28 декабря 2020 года не выходит трудиться как прежде. Во-первых, этот дичайший шифр – "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА". Его теперь я должна помещать перед каждым своим постом в фейсбуке, твиттере, в телеграме, во вконтакте. Я даже фотографию своего любимого кота Карла в инстаграм не могу запостить без этого шифра, не могу на странице любимого издательства поучаствовать в розыгрыше книги, потому что меня за эти 24 слова капслоком банят, спамером считают. А я закон выполняю! Вы бы в свой пресс-релиз такую шифр-метку поставили? Удобно? Этими же зловещими словами я должна сопровождать и каждый свой журналистский материал – репортажи, интервью и новости от этого не выигрывают. Многие с недоумением закрывают страницу. Что там вы говорите, не мешает работать статус иноагента? Пренебречь этим шифром нельзя: первый штраф за неисполнение закона на должностное лицо (а я при исполнении!) – 50 000 рублей. Вы считаете, что это немного, всего примерно 1/740-я часть стоимости ваших часов Richard Mille?!

Кошелёк для меня сейчас особенно больная тема, потому что я должна собирать чеки, расходные кассовые ордеры и сдавать их в Минюст каждые три месяца, заполняя отчёт, форма которого занимает 86 листов. Вы когда-нибудь писали донос на себя? Докладывали государственным органам, что именно делали такого-то числа в такое-то время, что покупали, чем расплачивались? А я вынуждена. Мне зачем-то нужно заполнять графы, например, о политической деятельности, хотя я просто журналист, который пишет репортажи о несчастных сиротах и статьи о проваливающихся под сгнивший пол почтальонах. Вам не нравится, когда Алексей Навальный считает деньги ваших коллег, государственных чиновников, а мне не нравится, когда государство лезет в мой кошелек – знает, какую марку нижнего белья я предпочитаю, что за лекарства пью и почем мой батон на завтрак. Минюст и прочие органы в курсе всех моих поступлений на банковский счет. Когда мама переводит мне 500 рублей на покупку лекарства, потому что в ее маленьком городе его нет, я прошу у нее расходный кассовый ордер. Так мы доказываем Минюсту, что 500 рублей предназначаются аптеке, а не на избирательную кампанию Джо Байдена(мне вменяют в вину деятельность в интересах иностранных спецслужб, терроризм пока не вменяли, надеюсь не сглазить). И ведь зарплату я получаю не из бюджета. Всем бы чиновникам отчитываться так, как мне! А налоги плачу исправно.

Вы шпион, Савицкая, иностранный агент, я не буду с вами разговаривать

Я вообще много трачу: например, на государственные пошлины и уставной капитал для юридического лица, которое под угрозой псевдозаконного штрафа мне велел создать ваш шеф, он ведь подписал документ о внесении всех этих поправок в Административный кодекс. Я придумала автономную некоммерческую организацию "Журналист – иностранный агент", потратила десятки часов на подготовку документов, вручила юристам на проверку, заплатила госпошлину в 4000 рублей... В Минюсте думали 10 дней и решили отказать в регистрации: мол, что-то у вас не то с уставом. Отказали, но деньги не вернули. Стало понятно, что эта музыка будет вечной: каждый месяц я буду носить Минюсту 4000 рублей и документы, и в них, ну, конечно, все время будут обнаруживаться ошибки. Я решила быть хитрым иноагентом и в обход Минюста зарегистрировала в налоговой инспекции ООО "Журналист – иностранный агент". Правда, выложить пришлось уже 10 000 рублей, уставной капитал в меньшую сумму не обходится. Вам сейчас, наверное, смешно: что для пресс-секретаря президента 14 000 рублей – так, завтрак на Петербургском международном экономическом форуме.

А со мной теперь не все соглашаются завтракать, да что там завтракать – рассказывать о жизни иностранному агенту боятся. А ведь слушать людей и рассказывать правду остальным – это моя работа, это хлеб и смысл журналистики. Но вот приезжаю я в Бежаницкий район Псковской области, а человек перед встречей со мной, наверное, Соловьева по телевизору увидел да шефа вашего послушал и говорит: "Вы шпион, Савицкая, иностранный агент, я не буду с вами разговаривать". Я грустно киваю и надеюсь, что он такой один, но вот в Порховском районе 37-летний мужчина грозит мне пальцем и говорит, что рассказывать о жизни будет только тем СМИ, которые зарегистрированы на домене РФ. Тут я даже обрадовалась, ведь RT живёт на домене "com". Так не доставайся же ты никому, патриот из Порхова!

А ваши коллеги, гражданин Песков? Знаете, что мне пишут из кабинетов региональной администрации? "У вас обязательно должна быть регистрация в Роскомнадзоре. У вас её нет", – и не дают комментариев. "Статус иностранного агента не означает запрета на работу", говорите? Попробуйте продолжать писать репортажи, когда люди в провинции, наслушавшись вашего шефа, шарахаются от журналистов, потому что боятся оказаться за решёткой за комментарий иностранному агенту! Попробуйте каждый раз спокойным голосом доктора объяснять им, что нацпредатели не здесь, а написать о проблемах – значит, наоборот, любить свою страну и желать ей процветания. Попробуйте в новогодние праздники вместо встреч с родственниками кропать отчеты в ведомства, дожидаясь повестки за очередную "нежелательность".

Впрочем, о чем я?! "Это не вопрос Кремля".

Людмила Савицкая – корреспондент Русской службы Радио Свобода (проект Север.Реалии) в Псковской области

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