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"В Кремле могли сделать неверные выводы". Год со дня падения Кабула

Боец-талиб охраняет вход в Международный аэропорт Кабула. 2 сентября 2021 года

Мог ли Путин решить вторгнуться в Украину, глядя на то, как США ушли из Афганистана?

Год назад, 15 августа 2021 года, к власти в Афганистане вернулось движение "Талибан", до сих пор признанное террористическим в России и во всем мире. Талибы сумели победить и взять Кабул, как и все другие города и ключевые провинции страны, практически без боев и удивительно быстро – после того как США столь же быстро весной того года начали выводить из Афганистана свои войска. Прозападное правительство президента Ашрафа Гани и правительственная армия бежали, не оказывая никакого сопротивления, и просто "растворились в воздухе". Как эти события могли повлиять на весь мир и на те или иные решения ведущих мировых держав? И, в частности, могло ли падение Кабула подтолкнуть Кремль, поверивший в "слабость" США и в целом Запада, ко вторжению в Украину?

Талибы официально захватили Кабул через несколько часов после того, как президент Ашраф Гани покинул президентский дворец и бежал из страны. В его руках к этому дню оставалась только столица.

Администрация президента США Байдена объявила о полном и окончательном выводе сил США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года, чтобы положить конец самой длинной войне в истории Соединенных Штатов. Узнав эту новость, талибы начали наступление, быстро продвигаясь вперед. Согласно отчету американского разведывательного сообщества, правительство Ашрафа Гани должно было рухнуть в течение шести месяцев после вывода войск, однако позже американские военные прямо сказали, что крах произойдет гораздо раньше, а то и со дня на день. Уже к середине июля полностью вывели свои войска из Афганистана почти все союзники США по коалиции, например Германия и Италия.

Джо Байден до последнего верил в то, что Ашраф Гани и его армия устоят, заявляя, что следует доверять "способностям афганских вооруженных сил, которые лучше подготовлены, лучше оснащены и более компетентны с точки зрения ведения войны, чем талибы". По мере того как талибы захватывали город за городом, администрация Байдена продолжала защищать вывод своих войск и поддерживать "политический процесс" в Афганистане.

Впрочем, не меньшим оптимизмом тогда отличилась и Москва. Когда 13 августа 2021 года талибы захватили Кандагар, второй по величине город страны, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что "это ничего не меняет, и взять Кабул талибы пока не в состоянии". Через два дня столица Афганистана пала.

Американский морпех проверяет документы на так называемом "эвакуационном блокпосту" в аэропорту Кабула. 26 августа 2021 года
Американский морпех проверяет документы на так называемом "эвакуационном блокпосту" в аэропорту Кабула. 26 августа 2021 года

30 июля 2021 года в Афганистане началась операция "Убежище для союзников": ВВС США организовали вывоз из страны избранных афганских граждан, которым за сотрудничество с Западом грозила непосредственная опасность убийства и репрессий со стороны талибов.

15 августа 2021 года около 5 тысяч американских военнослужащих все ещё оставались в Кабуле, а войска разных государств НАТО по-прежнему присутствовали в международном аэропорту Хамида Карзая. Потом Белый дом приказал направить в Афганистан 1000 дополнительных военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, в результате чего общая численность американских военнослужащих в Кабуле достигла 6 тысяч человек, а потом и 7 тысяч. При этом военнослужащим США был дан четкий приказ – строго запрещающий любые боевые действия за пределами кабульского аэропорта. Последний американский военнослужащий, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией генерал Крис Донахью, покинул Афганистан в ночь на 31 августа. Талибы по этому поводу устроили над территорией аэропорта ночной фейерверк.

В течение примерно недели после падения Кабула тысячи афганцев в ужасе перед талибами в давке и панике пытались покинуть страну на военно-транспортных самолетах западных стран. Талибы им это какое-то время разрешали. Некоторые люди в попытках убежать хватались за шасси и крылья взлетающих машин, падали на землю при наборе высоты и разбивались.

Многие, особенно женщины, помня все детали предыдущего правления "Талибана", заперлись в домах и говорили, что чувствуют себя преданными. Улицы Кабула встали в пробках, так как тысячи афганцев спешили к аэропорту. Из-за опасений, что талибы вновь сделают ношение бурки обязательным для женщин (так и вышло), а отказавшихся подвергнут наказаниям, цены на них выросли в 15–20 раз. Женщины с высшим образованием прятали свои дипломы, а владельцы кабульских магазинов срочно закрашивали рекламы с изображением женщин.

Боец-талиб возле одного из бывших салонов красоты в Кабуле. 18 августа 2021 года
Боец-талиб возле одного из бывших салонов красоты в Кабуле. 18 августа 2021 года

Сразу после захвата власти талибами в Афганистане разные мировые СМИ, в первую очередь российские и китайские, распространяли информацию, что им в руки попала западная военная техника на общую сумму в 85 миллиардов долларов – однако это не так. В целом стоимость всей военной техники и вооружений, которые Вашингтон в течение всех 20 лет этой войны передал союзной ему афганской правительственной армии, – по разным оценкам, от 18 до 24 миллиардов долларов (что, конечно, также колоссальные суммы). При этом реальная ценность военной техники, захваченной талибами, значительно меньше, поскольку к моменту падения Кабула большая ее часть выработала свой ресурс, вышла из строя, была списана или вообще уничтожена. За годы и месяцы, предшествовавшие финальному наступлению талибов в 2021 году, американские военные вывезли из страны очень большое количество военной техники и оружия.

Талибы на захваченном боевом вседорожнике Humvee афганской правительственной армии. Провинция Лагман, 15 августа 2021 года
Талибы на захваченном боевом вседорожнике Humvee афганской правительственной армии. Провинция Лагман, 15 августа 2021 года

Спустя год после этих событий жизнь в Афганистане замерла. Талибы пока не исполнили ни одного своего обещания из тех, что они начали раздавать мировому сообществу сразу после возвращения к власти и захвата Кабула – в первую очередь по поводу создания "инклюзивного" правительства, в состав которого будут включены, в том числе, женщины. Страна вновь объявлена "исламским эмиратом", в котором вся власть находится под строжайшим религиозным контролем. Официальные представители "Талибана" не раз повторяли за этот год, что роль женщин "заключается лишь в рождении и воспитании детей". В мае этого года талибы обязали всех женщин вообще "не выходить на улицу без большой необходимости" и скрывать лицо. Неподчинение указу наказывается арестом сопровождающих нарушительниц мужчин.

При это в стране по-прежнему работают местные журналисты, новостные паблики и издания – изо всех сил пытающиеся выжить в условиях все более суровой цензуры, бегства из Афганистана многих профессионалов и продолжающегося глубокого кризиса экономики. В новом специальном отчете, опубликованном на днях международным Комитетом защиты журналистов (CPJ), отмечается катастрофическое ухудшение за последний год ситуации со свободой слова и прессы в Афганистане, постоянные аресты, нападения и ограничения в отношении журналистов и общественных активистов.

Что талибы собираются делать теперь, причем не только у себя дома, но и во внешнем мире, с кем дружить и враждовать, за счет чего и, главное, кого существовать – пока так совершенно и непонятно.

31 июля 2022 года, две недели назад, в Кабуле ударом с американского беспилотника был убит Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую сеть "Аль-Каида" после ликвидации американским спецподразделением её основателя Усамы бин Ладена. Согласно данным американской разведки, аз-Завахири был главным организатором террористических атак 11 сентября 2001 года, крупнейшей террористической акции на территории США, в результате которой погибло почти три тысячи человек – после чего и началось вторжение США в Афганистан, где талибы в тот раз приютили у себя "Аль-Каиду".

Джо Байден, выступая сейчас по поводу ликвидации аз-Завахири, подчеркнул, что этот успех подтверждает верность его стратегии, в рамках которой США ушли из Афганистана – но сохранив возможность проведения на территории этой страны эффективных антитеррористических операций. Безусловно, смерть Аймана аз-Завахири стала большим "афганским" политическим успехом для Байдена. Однако столь долгое пребывание аз-Завахири в Кабуле заставило Вашингтон вновь задуматься о готовности "Талибана" выполнять обязательства не предоставлять убежище в Афганистане радикальным исламским террористам. Эти обещания были даны талибами во время переговоров с администрацией Дональда Трампа, которая первой и приняла принципиальное решение о выводе американских войск из Афганистана.

Так как талибы намерены сейчас строить отношения и с Россией, и с США? Об этом в разговоре с Радио Свобода рассуждает политолог-востоковед, знаток Афганистана Аркадий Дубнов:

– Отношения "Талибана" с Россией и США разнятся принципиально. Москва перестала играть существенную роль в выстраивании внешней картины мира для талибов. Если раньше, до 15 августа 2021 года, русские нужны были им для утверждения своего места в этой картине, для демонстрации того, что такая великая держава, как Россия, готова считать их реальной властью в Афганистане и принимает представителей "Талибана" в Москве на достаточно высоком уровне, то есть де-факто принимает талибских дипломатов в афганском посольстве в Москве, то после занятия ими Кабула год назад и ухода США и НАТО из Афганистана этим бородачам уже нет необходимости доказывать свои властные амбиции. Наступил поствоенный период, когда на первый план вышли заботы об управлении страной и восстановления экономики. На помощь России в решении этих задач талибы не рассчитывают, да и в Москве на это не претендуют – Кремлю нынче не до того.

Москва перестала играть существенную роль в выстраивании внешней картины мира для талибов

Основным пунктом этого этапа является восстановление отношений между "Талибаном" и США. Именно решение этой задачи было главной целью международной конференции по Афганистану 26 июля в Ташкенте, в которой мне довелось участвовать в качестве эксперта. Узбекской дипломатии, как добросовестным посредникам, все же удалось наладить этот диалог, который идет непросто. Вашингтон все еще видит в талибах пособников тех, кто напал на США 11 сентября 2001 года, и никогда не забудет этого исторического унижения и связанной с ним национальной фрустрации. Поэтому требование Вашингтона к афганским радикалам – признать свою ответственность за американскую трагедию, отказавшись впредь от любого сотрудничества с "Аль-Каидой". И, более того, начать общее сотрудничество с США в борьбе за ее полное уничтожение.

Талибы же требуют от США разблокировки замороженных там афганских активов на сумму в 7 миллиардов долларов, выделенных в свое время международными спонсорами прежним режимам в Кабуле. Но в ответ американцы дают понять, что сначала часть этих денег пойдет на выплату компенсации семьям жертв 11 сентября 2001 года.

Боец-талиб нападает на группу афганских женщин, вышедших протестовать против ущемления своих прав. Кабул, май 2022 года
Боец-талиб нападает на группу афганских женщин, вышедших протестовать против ущемления своих прав. Кабул, май 2022 года

Талибы выслушивают и другие претензии Белого дома: начать соблюдать права женщин, обеспечить право девочек на образование, создать инклюзивное правительство с участием представителей этнических и конфессиональных меньшинств, обещая со временем решить эти проблемы. При этом они сами не устают напоминать США, что они сами нарушали права афганцев во время своей интервенции, в первую очередь, их право на жизнь, когда бомбили свадьбы и мирных жителей.

Думаю, самое главное в том, что талибы в налаживании отношений с США исходят из того, что они не обязаны американцам своим повторным воцарением во власти в Кабуле, полагая, что заслужили эту победу сами, многолетней, изнурительной и жестокой войной с интервентами и их ставленниками в Афганистане. А раз так, то, как они говорят, чужеземцы не вправе бесконечно навязывать им свои правила жизни и управления страной. Главное требование Запада сегодня к "Талибану" – чтобы при его власти в Афганистане больше оттуда не исходила угроза всему миру – сегодня обеспечивается. Впрочем, это верно лишь на сегодняшний день.

Главное требование Запада сегодня к "Талибану" – чтобы при его власти в Афганистане больше оттуда не исходила угроза всему миру

Могло ли падение Кабула отчасти стать триггером для финального решения Кремля начать "спецоперацию" в Украине?

Такая версия чисто умозрительно имеет некоторое право на существование. Окончательное решение Джо Байдена уйти из Афганистана, спасая жизни американских солдат, могло создать впечатление в Кремле, что Вашингтон не станет активно вмешиваться, чтобы помешать его планам реализовывать свою "украинскую доктрину". Но, разумеется, если это соображение и учитывалось в Москве, оно вряд ли оказалось решающим", – полагает Аркадий Дубнов.

Талибский патруль на улице в Кабуле. 11 августа 2022 года
Талибский патруль на улице в Кабуле. 11 августа 2022 года

"Историки будущего посвятят множество книг этим событиям в Афганистане, и, особенно тому, в какой мере они повлияли на ключевые события в Европе и Восточной Азии в 2022 году", – соглашается московский военно-политический аналитик, востоковед Михаил Шерешевский:

– Падение Кабула и проамериканского режима в Афганистане стало неожиданностью – но лишь для внешних наблюдателей. Те американские военные, которые были в курсе состояния правительственной армии и сил безопасности, не могли не понимать, что режим Ашрафа Гани рухнет в одночасье, как карточный домик. Согласно заявлениям и интервью, которые дали позднее некоторые генералы и офицеры армии США, коррупция этого режима достигала невероятных масштабов. Часть оборудования и оружия, переданного ему США, просто продавалась талибам, а часть еще кому-то, и в итоге гарнизоны правительственных войск в провинциях зачастую не имели ни боеприпасов, ни военного опыта. Кроме того, они не получали зарплату, так как деньги были украдены старшими афганскими офицерами. Правительственные законы, как и сбор налогов, существовали, быть может, только в Кабуле. Это привело к тому, что чиновники, военные и полиция на местах стали облагать данью местное население, включая похищения за выкуп. Эти люди, мягко говоря, не были популярны, и, кроме того, они вряд ли могли и вряд ли умели воевать.

Победа талибов стала символом слабости США и, возможно, фактором, заставившим Москву и Пекин усилить натиск на Украину и Тайвань

Победа талибов стала символом слабости США и нанесла сильный удар по репутации администрации президента Джо Байдена. Возможно, это оказалось весомым дополнительным фактором, заставившим Москву и Пекин усилить натиск на Украину и Тайвань, соответственно. США продемонстрировали тогда слабость – а в мире большой политики сила имеет огромное значение, в том числе простая и грубая военная мощь и готовность отстаивать свои интересы.

– Я полагаю, что в 2022 году Джо Байден и вообще Белый дом сделали полезные выводы из всего этого?

– Да, парадокс и заключается в том, что события в Афганистане заставили Байдена совсем иначе повести себя в случае Украины и Тайваня. Мотивы и здесь в каком-то смысле определялись поражением США в Афганистане. Во-первых, теперь Вашингтону очень нужно было продемонстрировать, что он не так слаб, как кому-то показалось. Во-вторых, это еще и вопрос внутренней американской политики, внутрипартийный, вопрос о власти в самих США. Администрация, которая терпит одно крупное внешнеполитическое поражение за другим, просто не имеет шансов победить на следующих выборах.

Джо Байден и его супруга Джилл встречают в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую. 19 июля 2022 года
Джо Байден и его супруга Джилл встречают в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую. 19 июля 2022 года

И, может быть, в Москве и Пекине недооценили значение этих двух факторов. Байден постоянно увеличивает сейчас военную помощь Киеву и одновременно делает жесткие заявления в адрес КНР. Помните как он ответил "да" на вопрос, будут ли США защищать военной силой Тайвань в случае нападения Китая? Он не мог просто оговориться. Это все результаты падения проамериканского режима в Кабуле.

– Если у США совсем не было больше денег на войну в Афганистане, о чем годами говорилось – а хватит ли на Украину? Может ли быть так, что пройдет еще несколько месяцев, и Украина американцам так же "надоест", в финансовом смысле, как Афганистан? Как ни цинично, но все это интересно и с точки зрения денег – и как их готов, или не готов, тратить Вашингтон?

– Я бы не стал сравнивать. Это очень разные ситуации. США воевали в Афганистане два десятилетия, потеряли там тысячи своих военных, потратили на эту войну не менее триллиона долларов. Афганская война совершенно не пользовалась популярностью среди американцев в последние годы. Вашингтон столкнулся там с мощнейшим партизанским движением, получив нечто вроде новой Вьетнамской войны, понес потери и не смог уничтожить противника. В Украине – совершенно другая ситуация. Американское общественное мнение сегодня на стороне Киева. США не направили туда собственные войска и не несут там потери. Они передают Киеву вооружения, за полгода пока на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом существует двухпартийная поддержка этих поставок оружия, и республиканцами, и демократами, и она очень активна, возможно, даже активнее, чем сам Белый дом в этом вопросе.

Наконец, для Белого дома успехи Украины на поле боя имеют принципиальное значение. Таким образом США хотели бы продемонстрировать России, Китаю и вообще всем в мире, что они сильны и способны добиться того, чего желают. Если США снова отступят, это станет сигналом для всех их союзников – о том, что американцы слабы и не способны оказать решительную поддержку в острой ситуации. Это означало бы для многих стран, что в таком случае стоит держаться Китая или России, а не Соединенных Штатов. Но конечно, мы не знаем, как будут реагировать на все происходящее в Украине рядовые американцы, если боевые действия там затянутся лет на 15–20", – полагает Михаил Шерешевский.

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