"В Кремле могли сделать неверные выводы". Год со дня падения Кабула

Год назад, 15 августа 2021 года, к власти в Афганистане вернулось движение "Талибан", до сих пор признанное террористическим в России и во всем мире. Талибы сумели победить и взять Кабул, как и все другие города и ключевые провинции страны, практически без боев и удивительно быстро – после того как США столь же быстро весной того года начали выводить из Афганистана свои войска. Прозападное правительство президента Ашрафа Гани и правительственная армия бежали, не оказывая никакого сопротивления, и просто "растворились в воздухе". Как эти события могли повлиять на весь мир и на те или иные решения ведущих мировых держав? И, в частности, могло ли падение Кабула подтолкнуть Кремль, поверивший в "слабость" США и в целом Запада, ко вторжению в Украину?

Талибы официально захватили Кабул через несколько часов после того, как президент Ашраф Гани покинул президентский дворец и бежал из страны. В его руках к этому дню оставалась только столица.

Администрация президента США Байдена объявила о полном и окончательном выводе сил США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года, чтобы положить конец самой длинной войне в истории Соединенных Штатов. Узнав эту новость, талибы начали наступление, быстро продвигаясь вперед. Согласно отчету американского разведывательного сообщества, правительство Ашрафа Гани должно было рухнуть в течение шести месяцев после вывода войск, однако позже американские военные прямо сказали, что крах произойдет гораздо раньше, а то и со дня на день. Уже к середине июля полностью вывели свои войска из Афганистана почти все союзники США по коалиции, например Германия и Италия.

Джо Байден до последнего верил в то, что Ашраф Гани и его армия устоят, заявляя, что следует доверять "способностям афганских вооруженных сил, которые лучше подготовлены, лучше оснащены и более компетентны с точки зрения ведения войны, чем талибы". По мере того как талибы захватывали город за городом, администрация Байдена продолжала защищать вывод своих войск и поддерживать "политический процесс" в Афганистане.

Впрочем, не меньшим оптимизмом тогда отличилась и Москва. Когда 13 августа 2021 года талибы захватили Кандагар, второй по величине город страны, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что "это ничего не меняет, и взять Кабул талибы пока не в состоянии". Через два дня столица Афганистана пала.

30 июля 2021 года в Афганистане началась операция "Убежище для союзников": ВВС США организовали вывоз из страны избранных афганских граждан, которым за сотрудничество с Западом грозила непосредственная опасность убийства и репрессий со стороны талибов.

15 августа 2021 года около 5 тысяч американских военнослужащих все ещё оставались в Кабуле, а войска разных государств НАТО по-прежнему присутствовали в международном аэропорту Хамида Карзая. Потом Белый дом приказал направить в Афганистан 1000 дополнительных военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, в результате чего общая численность американских военнослужащих в Кабуле достигла 6 тысяч человек, а потом и 7 тысяч. При этом военнослужащим США был дан четкий приказ – строго запрещающий любые боевые действия за пределами кабульского аэропорта. Последний американский военнослужащий, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией генерал Крис Донахью, покинул Афганистан в ночь на 31 августа. Талибы по этому поводу устроили над территорией аэропорта ночной фейерверк.

В течение примерно недели после падения Кабула тысячи афганцев в ужасе перед талибами в давке и панике пытались покинуть страну на военно-транспортных самолетах западных стран. Талибы им это какое-то время разрешали. Некоторые люди в попытках убежать хватались за шасси и крылья взлетающих машин, падали на землю при наборе высоты и разбивались.

Многие, особенно женщины, помня все детали предыдущего правления "Талибана", заперлись в домах и говорили, что чувствуют себя преданными. Улицы Кабула встали в пробках, так как тысячи афганцев спешили к аэропорту. Из-за опасений, что талибы вновь сделают ношение бурки обязательным для женщин (так и вышло), а отказавшихся подвергнут наказаниям, цены на них выросли в 15–20 раз. Женщины с высшим образованием прятали свои дипломы, а владельцы кабульских магазинов срочно закрашивали рекламы с изображением женщин.

Сразу после захвата власти талибами в Афганистане разные мировые СМИ, в первую очередь российские и китайские, распространяли информацию, что им в руки попала западная военная техника на общую сумму в 85 миллиардов долларов – однако это не так. В целом стоимость всей военной техники и вооружений, которые Вашингтон в течение всех 20 лет этой войны передал союзной ему афганской правительственной армии, – по разным оценкам, от 18 до 24 миллиардов долларов (что, конечно, также колоссальные суммы). При этом реальная ценность военной техники, захваченной талибами, значительно меньше, поскольку к моменту падения Кабула большая ее часть выработала свой ресурс, вышла из строя, была списана или вообще уничтожена. За годы и месяцы, предшествовавшие финальному наступлению талибов в 2021 году, американские военные вывезли из страны очень большое количество военной техники и оружия.

Спустя год после этих событий жизнь в Афганистане замерла. Талибы пока не исполнили ни одного своего обещания из тех, что они начали раздавать мировому сообществу сразу после возвращения к власти и захвата Кабула – в первую очередь по поводу создания "инклюзивного" правительства, в состав которого будут включены, в том числе, женщины. Страна вновь объявлена "исламским эмиратом", в котором вся власть находится под строжайшим религиозным контролем. Официальные представители "Талибана" не раз повторяли за этот год, что роль женщин "заключается лишь в рождении и воспитании детей". В мае этого года талибы обязали всех женщин вообще "не выходить на улицу без большой необходимости" и скрывать лицо. Неподчинение указу наказывается арестом сопровождающих нарушительниц мужчин.

При это в стране по-прежнему работают местные журналисты, новостные паблики и издания – изо всех сил пытающиеся выжить в условиях все более суровой цензуры, бегства из Афганистана многих профессионалов и продолжающегося глубокого кризиса экономики. В новом специальном отчете, опубликованном на днях международным Комитетом защиты журналистов (CPJ), отмечается катастрофическое ухудшение за последний год ситуации со свободой слова и прессы в Афганистане, постоянные аресты, нападения и ограничения в отношении журналистов и общественных активистов.

Что талибы собираются делать теперь, причем не только у себя дома, но и во внешнем мире, с кем дружить и враждовать, за счет чего и, главное, кого существовать – пока так совершенно и непонятно.

31 июля 2022 года, две недели назад, в Кабуле ударом с американского беспилотника был убит Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую сеть "Аль-Каида" после ликвидации американским спецподразделением её основателя Усамы бин Ладена. Согласно данным американской разведки, аз-Завахири был главным организатором террористических атак 11 сентября 2001 года, крупнейшей террористической акции на территории США, в результате которой погибло почти три тысячи человек – после чего и началось вторжение США в Афганистан, где талибы в тот раз приютили у себя "Аль-Каиду".

Джо Байден, выступая сейчас по поводу ликвидации аз-Завахири, подчеркнул, что этот успех подтверждает верность его стратегии, в рамках которой США ушли из Афганистана – но сохранив возможность проведения на территории этой страны эффективных антитеррористических операций. Безусловно, смерть Аймана аз-Завахири стала большим "афганским" политическим успехом для Байдена. Однако столь долгое пребывание аз-Завахири в Кабуле заставило Вашингтон вновь задуматься о готовности "Талибана" выполнять обязательства не предоставлять убежище в Афганистане радикальным исламским террористам. Эти обещания были даны талибами во время переговоров с администрацией Дональда Трампа, которая первой и приняла принципиальное решение о выводе американских войск из Афганистана.

Так как талибы намерены сейчас строить отношения и с Россией, и с США? Об этом в разговоре с Радио Свобода рассуждает политолог-востоковед, знаток Афганистана Аркадий Дубнов:

– Отношения "Талибана" с Россией и США разнятся принципиально. Москва перестала играть существенную роль в выстраивании внешней картины мира для талибов. Если раньше, до 15 августа 2021 года, русские нужны были им для утверждения своего места в этой картине, для демонстрации того, что такая великая держава, как Россия, готова считать их реальной властью в Афганистане и принимает представителей "Талибана" в Москве на достаточно высоком уровне, то есть де-факто принимает талибских дипломатов в афганском посольстве в Москве, то после занятия ими Кабула год назад и ухода США и НАТО из Афганистана этим бородачам уже нет необходимости доказывать свои властные амбиции. Наступил поствоенный период, когда на первый план вышли заботы об управлении страной и восстановления экономики. На помощь России в решении этих задач талибы не рассчитывают, да и в Москве на это не претендуют – Кремлю нынче не до того.

Москва перестала играть существенную роль в выстраивании внешней картины мира для талибов

Основным пунктом этого этапа является восстановление отношений между "Талибаном" и США. Именно решение этой задачи было главной целью международной конференции по Афганистану 26 июля в Ташкенте, в которой мне довелось участвовать в качестве эксперта. Узбекской дипломатии, как добросовестным посредникам, все же удалось наладить этот диалог, который идет непросто. Вашингтон все еще видит в талибах пособников тех, кто напал на США 11 сентября 2001 года, и никогда не забудет этого исторического унижения и связанной с ним национальной фрустрации. Поэтому требование Вашингтона к афганским радикалам – признать свою ответственность за американскую трагедию, отказавшись впредь от любого сотрудничества с "Аль-Каидой". И, более того, начать общее сотрудничество с США в борьбе за ее полное уничтожение.

Талибы же требуют от США разблокировки замороженных там афганских активов на сумму в 7 миллиардов долларов, выделенных в свое время международными спонсорами прежним режимам в Кабуле. Но в ответ американцы дают понять, что сначала часть этих денег пойдет на выплату компенсации семьям жертв 11 сентября 2001 года.

Талибы выслушивают и другие претензии Белого дома: начать соблюдать права женщин, обеспечить право девочек на образование, создать инклюзивное правительство с участием представителей этнических и конфессиональных меньшинств, обещая со временем решить эти проблемы. При этом они сами не устают напоминать США, что они сами нарушали права афганцев во время своей интервенции, в первую очередь, их право на жизнь, когда бомбили свадьбы и мирных жителей.

Думаю, самое главное в том, что талибы в налаживании отношений с США исходят из того, что они не обязаны американцам своим повторным воцарением во власти в Кабуле, полагая, что заслужили эту победу сами, многолетней, изнурительной и жестокой войной с интервентами и их ставленниками в Афганистане. А раз так, то, как они говорят, чужеземцы не вправе бесконечно навязывать им свои правила жизни и управления страной. Главное требование Запада сегодня к "Талибану" – чтобы при его власти в Афганистане больше оттуда не исходила угроза всему миру – сегодня обеспечивается. Впрочем, это верно лишь на сегодняшний день.

Главное требование Запада сегодня к "Талибану" – чтобы при его власти в Афганистане больше оттуда не исходила угроза всему миру

– Могло ли падение Кабула отчасти стать триггером для финального решения Кремля начать "спецоперацию" в Украине?

– Такая версия чисто умозрительно имеет некоторое право на существование. Окончательное решение Джо Байдена уйти из Афганистана, спасая жизни американских солдат, могло создать впечатление в Кремле, что Вашингтон не станет активно вмешиваться, чтобы помешать его планам реализовывать свою "украинскую доктрину". Но, разумеется, если это соображение и учитывалось в Москве, оно вряд ли оказалось решающим", – полагает Аркадий Дубнов.

"Историки будущего посвятят множество книг этим событиям в Афганистане, и, особенно тому, в какой мере они повлияли на ключевые события в Европе и Восточной Азии в 2022 году", – соглашается московский военно-политический аналитик, востоковед Михаил Шерешевский:

– Падение Кабула и проамериканского режима в Афганистане стало неожиданностью – но лишь для внешних наблюдателей. Те американские военные, которые были в курсе состояния правительственной армии и сил безопасности, не могли не понимать, что режим Ашрафа Гани рухнет в одночасье, как карточный домик. Согласно заявлениям и интервью, которые дали позднее некоторые генералы и офицеры армии США, коррупция этого режима достигала невероятных масштабов. Часть оборудования и оружия, переданного ему США, просто продавалась талибам, а часть еще кому-то, и в итоге гарнизоны правительственных войск в провинциях зачастую не имели ни боеприпасов, ни военного опыта. Кроме того, они не получали зарплату, так как деньги были украдены старшими афганскими офицерами. Правительственные законы, как и сбор налогов, существовали, быть может, только в Кабуле. Это привело к тому, что чиновники, военные и полиция на местах стали облагать данью местное население, включая похищения за выкуп. Эти люди, мягко говоря, не были популярны, и, кроме того, они вряд ли могли и вряд ли умели воевать.

Победа талибов стала символом слабости США и, возможно, фактором, заставившим Москву и Пекин усилить натиск на Украину и Тайвань

Победа талибов стала символом слабости США и нанесла сильный удар по репутации администрации президента Джо Байдена. Возможно, это оказалось весомым дополнительным фактором, заставившим Москву и Пекин усилить натиск на Украину и Тайвань, соответственно. США продемонстрировали тогда слабость – а в мире большой политики сила имеет огромное значение, в том числе простая и грубая военная мощь и готовность отстаивать свои интересы.

– Я полагаю, что в 2022 году Джо Байден и вообще Белый дом сделали полезные выводы из всего этого?

– Да, парадокс и заключается в том, что события в Афганистане заставили Байдена совсем иначе повести себя в случае Украины и Тайваня. Мотивы и здесь в каком-то смысле определялись поражением США в Афганистане. Во-первых, теперь Вашингтону очень нужно было продемонстрировать, что он не так слаб, как кому-то показалось. Во-вторых, это еще и вопрос внутренней американской политики, внутрипартийный, вопрос о власти в самих США. Администрация, которая терпит одно крупное внешнеполитическое поражение за другим, просто не имеет шансов победить на следующих выборах.

И, может быть, в Москве и Пекине недооценили значение этих двух факторов. Байден постоянно увеличивает сейчас военную помощь Киеву и одновременно делает жесткие заявления в адрес КНР. Помните как он ответил "да" на вопрос, будут ли США защищать военной силой Тайвань в случае нападения Китая? Он не мог просто оговориться. Это все результаты падения проамериканского режима в Кабуле.

– Если у США совсем не было больше денег на войну в Афганистане, о чем годами говорилось – а хватит ли на Украину? Может ли быть так, что пройдет еще несколько месяцев, и Украина американцам так же "надоест", в финансовом смысле, как Афганистан? Как ни цинично, но все это интересно и с точки зрения денег – и как их готов, или не готов, тратить Вашингтон?

– Я бы не стал сравнивать. Это очень разные ситуации. США воевали в Афганистане два десятилетия, потеряли там тысячи своих военных, потратили на эту войну не менее триллиона долларов. Афганская война совершенно не пользовалась популярностью среди американцев в последние годы. Вашингтон столкнулся там с мощнейшим партизанским движением, получив нечто вроде новой Вьетнамской войны, понес потери и не смог уничтожить противника. В Украине – совершенно другая ситуация. Американское общественное мнение сегодня на стороне Киева. США не направили туда собственные войска и не несут там потери. Они передают Киеву вооружения, за полгода пока на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом существует двухпартийная поддержка этих поставок оружия, и республиканцами, и демократами, и она очень активна, возможно, даже активнее, чем сам Белый дом в этом вопросе.

Наконец, для Белого дома успехи Украины на поле боя имеют принципиальное значение. Таким образом США хотели бы продемонстрировать России, Китаю и вообще всем в мире, что они сильны и способны добиться того, чего желают. Если США снова отступят, это станет сигналом для всех их союзников – о том, что американцы слабы и не способны оказать решительную поддержку в острой ситуации. Это означало бы для многих стран, что в таком случае стоит держаться Китая или России, а не Соединенных Штатов. Но конечно, мы не знаем, как будут реагировать на все происходящее в Украине рядовые американцы, если боевые действия там затянутся лет на 15–20", – полагает Михаил Шерешевский.