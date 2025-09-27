Неизвестный напал с ножом на чешского бригадного генерала

Высокопоставленный чешский военный был госпитализирован в Праге в пятницу после того, как получил ножевые ранения после нападения на него неизвестного. Об этом сообщили в субботу чешские СМИ.

Бригадный генерал Роман Хитьха занимает должность руководителя департамента разведывательного обеспечения армии. На этой должности, как отмечает Novinky.cz, он помимо прочего курирует развитие беспилотных систем в чешской армии. СМИ называют его одним из приближённых начальника генерального штаба Карела Ржехки.

47-летний генерал, неоднократно участвовавший в боевых миссиях, в частности в Афганистане, был прооперирован. Точных данных о характере его ранений нет, однако он смог лично ответить на вопрос сайта Aktuálně.cz о том, что произошло. По его словам, на него неспровоцированно напал неизвестный с ножом. По данным СМИ, это произошло в ночь на 26 сентября в ресторане или баре. Полиция ведёт расследование, пока не выдвигалось никаких версий.



