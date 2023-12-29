Неизвестный объект залетел в Польшу с территории Украины

Неизвестный летающий объект утром в пятницу нарушил воздушное пространство Польши со стороны Украины. Некоторое время за ним следили польские службы ПВО, затем он исчез с радаров. Его падение зафиксировано не было.

Как сообщает газета "Речь Посполита", польские военные разыскивают упавший объект или его обломки юго-восточнее города Замосць - между ним и украинской границей. Также армия анализирует траекторию полёта. Пока объект не найден на земле, военные не исключают, что он мог изменить траекторию и вернуться в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда объявил срочное совещание с участием министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, руководителя Генерального штаба Веслава Кукулы и главы оперативного командования генерала Мачея Клиша. Все силы ПВО страны приведены в боевую готовность.

Появление летающего объекта со стороны украинской границы совпало с массированной атакой российских вооружённых сил на Украину в пятницу. Обстрелам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Известно о как минимум 18 погибших и десятках раненых.