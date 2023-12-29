Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Есть жертвы

По меньшей мере 13 человек погибли и не менее 85 получили ранения в результате массированной ракетной атаки российской армии по территории Украины. Эти предварительные данные сообщает МВД Украины.

Ночью и утром 29 декабря российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Обстрелам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

В Киеве погибли два человека, 21 ранен. По словам мэра города Виталия Кличко, взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которое работает как укрытие.

Харьков, по предварительным данным мэра города Игоря Терехова, обстреливался ракетами С-300 и Х-22. По его словам, ночью и утром в городе зафиксировали не меньше 12 попаданий. Как сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, в городе от обстрела погиб мужчина. 11 человек были ранены. Возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

В результате утреннего удара по городу Конотоп ранения получили три человека, сообщает Сумская областная военная администрация. Повреждены многоквартирный дом и станция технического обслуживания автомобилей, возник пожар. Власти предполагают, что удар был нанесен ракетами.

Львов атаковали более 10 беспилотниками, сообщил мэр города Андрей Садовый. По его словам, "на объекте критической инфраструктуры" возникло возгорание. Позднее глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал об одном погибшем и 15 пострадавших при ракетном ударе по жилому дому на улице Хоткевича.

В Одессе обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажное здание, начался пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Позже он уточнил, что погибли двое жителей города, 15 были ранены – в том числе двое детей шести и восьми лет.

В Днепре загорелся торговый центр, сообщает "Суспильне". По последним данным, погибли пять человек, 15 ранены

В Запорожской области двое погибших, 10 раненых. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки. Под завалами могут оставаться люди, продолжаются спасательные работы.

Украинские мониторинговые каналы сообщали о взрывах, о движении ракет на Миргород в Полтавской области, Кропивницкий, Кривой Рог и на Киевскую область.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия атаковала Украину примерно 110 ракетами. "Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города", - перечислил Зеленский пострадавшие города и объекты. По его словам, "Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале". Зеленский пообещал "обязательно ответить" на удары. "Российский террор должен проиграть - и именно так будет", - подчеркнул президент Украины.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 29 декабря российская армия выпустила 158 ракет и беспилотников по Украине. В том числе, пять баллистических ракет "Кинжал".

Кроме того, российские войска атаковали территорию Украины 36 ударными беспилотниками. 87 ракет и 27 дронов были сбиты, написал Залужный.

Минобороны России не комментирует атаку.