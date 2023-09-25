Польша получит от США кредит в 2 миллиарда долларов на оборону

Соединённые Штаты Америки предоставят Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на модернизацию обороны страны. Об этом в понедельник сообщил Государственный департамент. В документе Вашингтон называет Польшу верным союзником США и высоко оценивает усилия Варшавы как в поддержке воюющей Украины, так и в укреплении собственной обороноспособности.
20 сентября премьер-Министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша более не передаёт оружие Украине, поскольку ей необходимо сосредоточиться на вооружении собственной армии. После этого США попросили польское руководство прояснить свою позицию - об этом сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Уже 21 сентября президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24 заявил, что высказывание Моравецкого было неверно истолковано. По его словам, Польша не будет передавать Украине только новое вооружение, которое она закупает для своей армии.
"Я сам буду первым, кто выступит против передачи нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых танков "Абрамс", комплексов "Пэтриот" или HIMARS", - сказал Дуда. Он подчеркнул, что Варшава по-прежнему передаёт Киеву самоходные артиллерийские установки "Краб", машины для разминирования и боеприпасы.
- После начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года многие страны НАТО заявили о мерах по усилению своей обороноспособности, расширении и модернизации армий и увеличении оборонных бюджетов. Польша также сообщила о намерении резко повысить финансирование своих вооружённых сил, увеличить число личного состава и модернизировать военную технику. Министр обороны Мариуш Блащак в июле 2022 года заявлял о планах создать "самую сильную сухопутную армию среди европейских стран НАТО".
- В апреле 2022 года Польша подписала договор с США на поставку 250 танков "Абрамс" на сумму 4,75 миллиарда долларов, а в январе этого года – на покупку дополнительных танков на 1,4 миллиарда. Она стала первой европейской страной, принявшей "Абрамс" на вооружение. Польша также закупает вооружения у других государств НАТО и у Южной Кореи. В конце августа правительство США одобрило сделку с Польшей на поставку ей боевых вертолётов AH-64E Apache, боеприпасов к ним и обучение польских лётчиков.
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