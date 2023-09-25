Польша получит от США кредит в 2 миллиарда долларов на оборону

Соединённые Штаты Америки предоставят Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на модернизацию обороны страны. Об этом в понедельник сообщил Государственный департамент. В документе Вашингтон называет Польшу верным союзником США и высоко оценивает усилия Варшавы как в поддержке воюющей Украины, так и в укреплении собственной обороноспособности.

20 сентября премьер-Министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша более не передаёт оружие Украине, поскольку ей необходимо сосредоточиться на вооружении собственной армии. После этого США попросили польское руководство прояснить свою позицию - об этом сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Уже 21 сентября президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24 заявил, что высказывание Моравецкого было неверно истолковано. По его словам, Польша не будет передавать Украине только новое вооружение, которое она закупает для своей армии.

"Я сам буду первым, кто выступит против передачи нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых танков "Абрамс", комплексов "Пэтриот" или HIMARS", - сказал Дуда. Он подчеркнул, что Варшава по-прежнему передаёт Киеву самоходные артиллерийские установки "Краб", машины для разминирования и боеприпасы.