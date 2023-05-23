Некитайская история. Константин Хахалин – об Украине и Тайване

Учение без размышления бесполезно, размышление без учения опасно.

Конфуций



Избежать удаления от реальности в сторону иллюзорных представлений о ней помогает объективное знание, которое достигается только учением с размышлениями. Модное ныне увязывание темы Тайваня с реалиями Украины прежде всего указывает на отсутствие у рассуждающих именно такого знания о тайваньском предмете. У пары "Тайвань – Украина" есть только один общий знаменатель: желание их граждан быть свободными хозяевами своей земли. Всё прочее – отдельное про Украину и особенное про Тайвань. Особенное про Тайвань мне совсем нетрудно изложить после трёх лет проживания на острове и изучения с размышлением его истории и реалий.

На Востоке не начинались мировые войны, это исключительно европейское изобретение

Рассуждающим о Тайване в парадигме "одного Китая" напомню, что мятежный остров перестал быть китайским примерно полтора века назад. С 1895 года Тайвань в течение полувека был японским; ни одного дня своей истории остров не был частью КНР. Права Японии на Тайвань были прекращены в 1945 году, но совсем не в пользу Китайской Народной Республики, которая возникла в 1949-м. По итогам Второй мировой войны Тайвань действительно был возвращён Китаю как одному из государств-победителей, но не КНР. Намёк о наследовании современной КНР прав прежнего Китая на Тайвань плохо стыкуется с правовой логикой. В результате гражданской войны, развязанной китайскими коммунистами, прежний Китай был разрушен. Звучащие сегодня из Пекина обвинения в сепаратизме Тайбэя, мягко говоря, сомнительны: до 1972 года законное правительство Китая, эмигрировавшее на Тайвань, признавалось международным сообществом и имело представительство в ООН.

На "мятежном острове" говорят не по-китайски, на Тайване говорят по-тайваньски. В лингвистике такую языковую ситуацию определяют как состояние диглоссии. Китайским владеет подавляющее большинство жители Тайваня, но их родной язык – тайваньский. Не углубляясь в лингвистические дебри, текущую языковую ситуацию проиллюстрирую простым примером: приехавший на остров пекинец ровным счётом ничего не поймёт из сказанного ему на тайваньском языке. При этом никакой дискриминации по языковому признаку не практикуется, действует только одно правило: если вы хотите, чтобы вас понимали, выучите язык других. "Другие" следуют тому же правилу.

"Других", то есть некитайцев, на Тайване изрядно, практически более 23 миллиона человек или, говоря проще, практически всё население острова. Их бывает легко заметить по модному принту на одежде Taiwaneese Not Chinese. Эта "некитайская" самоидентификация сформировалась в результате широкого общественного движения и известна как "тайванизация". В общих чертах, смысл состоит в переносе акцентов в самопредставлении острова с общекитайского ориентира на местных. В тайваньских паспортах нового образца, например, отсутствует указание на Китай и наличествует указание на Тайвань.

Показательный результат тайванизации острова – заявление Цзян Цзинго, сына Чан Кайши, занимавшего пост президента республики в 1978–1988 годах, после смерти своего отца: "Я тайванец". Полагаю, что и внук Чан Кайши, избранный недавно мэром тайваньской столицы и вероятный кандидат на участие в очередных президентских выборах, также идентифицирует себя как тайванец. На Тайване так принято, думающие о себе иначе не имеют здесь политических или электоральных перспектив. Нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь представляет народ хакка. Выпускница престижного Тайбэйского университета, Корнуэльского университета в США и Лондонской школы экономики, в Китае она не обучалась ни одного дня. Тайвань отличает ещё одно важное обстоятельство: здесь никогда не питали никаких иллюзий по части дружелюбия со стороны КНР, всемерно укрепляя свою обороноспособность. Сегодня Тайвань располагает современной отменно обученной двухсоттысячной армией.

"Некитайская" история острова прекрасно известна по обеим сторонам Тайваньского пролива. На Востоке традиционно принято изучать историю с размышлением, чтобы не оказаться в плену незнания или опасных иллюзий, как на том и настаивал почитаемый в Китае и на Тайване Конфуций. Вероятно, поэтому все кризисы в Тайваньском проливе обходились без перехода в "горячую" фазу. Вооружённые объективным знанием истории Пекин и Тайбэй в состоянии адекватно оценивать настоящее, в котором военная агрессия всегда создаёт больше проблем, чем приносит выгод. Алармистам полезно напомнить: на Востоке не начинались мировые войны, это исключительно европейское изобретение. Ещё и поэтому рассуждения "сейчас Украина, следующий Тайвань" малообоснованны.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, синолог



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