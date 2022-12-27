Спокойный Тайвань. Константин Хахалин – о неслучившейся войне

Среди невесёлых итогов уходящего года имеется как минимум один весьма позитивный результат. На Тайване по-прежнему всё спокойно, силовой вариант возвращения острова "в лоно китайской родины" в очередной раз не состоялся. По принятому на Тайване календарю очередной, 112-й год независимости от Китая островитяне будут вновь встречать полноправными хозяевами своей страны. Отсчёт государственной самостоятельности тайваньцы ведут от Синьхайской революции 1911 года, в результате которой Китайская империя перестала существовать.

Знание истории и её закономерностей следует назвать первопричиной того, почему ни ранее, ни в уходящем году, ни в обозримом будущем мир не окажется свидетелем пекинского вторжения на Тайвань, несмотря на периодические показные военные мероприятия Китая вблизи границ острова. В Пекине всё-таки предпочитают размышлять над уроками истории, а не фантазировать о прошлом. На сей счёт ещё Конфуцием было сказано: "Учение без размышления бесполезно, а размышление без учения опасно". Опасно настолько, насколько это зримо сейчас в Украине.

В Пекине пытаются сформулировать новый специфический подход к решению проблемы Тайваня. Китайское руководство, вероятнее всего, понимает: использованный в случае с Гонконгом вариант воссоединения по формуле "одна страна, две системы" (в особенности с учётом её фактической ревизии) не сработает. Поэтому в Пекине намекают о возможности нового подхода, который условно можно назвать номинальным вассалитетом. Речь идёт о сохранении статус-кво при формальном признании Тайванем суверенитета Китая. Сомнительно, однако, что такая формула будет одобрена в Тайбее.

По обеим сторонам Тайваньского пролива отлично осведомлены о том, когда и как остров был колонизирован Китайской империей – это произошло в 1689 году, через полвека после воцарения династии Цин, в результате военного захвата при поддержке голландского флота. До китайского вторжения на острове успели закрепиться португальцы (отсюда и устаревшее название "Формоза", "земля прекрасная"). Ценность новой колонии в самом Китае котировалась невысоко. "Клочок земли, который получить не прибыток и потерять не убыток", – сказал завоевавший Тайвань император Канси. В 1895 году Китай уступил остров императорской Японии после поражения в очередной войне. Но по итогам Второй мировой территория побеждённой Японии сократилась, Тайвань был возвращен Китайской Республике, под которой понималась страна с легитимным и признаном всеми на международном уровне правительство Чан Кайши. Развязанная коммунистами во главе с Мао Цзэдуном гражданская война завершилась провозглашением на материке в 1949 году новой республики – Китайской Народной и эмиграцией законного правительства страны на Тайвань. Рассуждения об исторической принадлежности Тайваня современной КНР – миф, равносильный, скажем, возможным претензиям современной Италии на колонии Римской империи.

Вторжение столь маловероятно, насколько маловероятно критическое оглупение всего китайского руководства

С уверенностью можно сказать, что в Китае осознают чрезвычайное значение "тайваньского вопроса" в качестве выгодного Пекину аргумента в его отношениях странами Запада, его основными партнёрами и одновременно – главными конкурентами и принципиальными критиками (вспомним западную реакцию на события на площади Тяньаньмэнь или по поводу нарушений правительством Китая прав человека, репрессий против уйгурского меньшинства). Нет более заинтересованной стороны в сохранении статус-кво Тайваня, чем Китай, ещё и потому, что китайские руководители отдают себе отчёт о возможных последствиях силового решения тайваньского вопроса. Не забудем, что согласно современной политической этике добытое военной силой не принято считать законно нажитым, а жертва вправе рассчитывать на международную поддержку. В Пекине должны отдавать себе отчёт в том, что в случае силового решения тайваньского вопроса число стран, уже признавших независимость Тайваня (сейчас таких государств 20), может изрядно увеличиться.

Вторжение с материка столь же маловероятно, сколь маловероятно критическое оглупение всего китайского руководства. Поэтому тайваньцы не паникуюи во время очередного кризиса, а эффективно работают на благо родины, не забывая при этом крепить обороноспособность. В отличие от украинцев тайваньцы никогда не питали иллюзий относительно своего "большого брата". У Тайваня современная, отлично вооружённая и мотивированная армия, военный бюджет республики сопоставим с военным бюджетом Израиля, оказаться на тайваньском рынке вооружений – мечта любого производителя оружия. Дипломатическая стратегия Тайбэя нацелена на окончательное освобождение от колониального наследия, но на Востоке умеют ждать и не привыкли торопиться. Ведь и бывшая метрополия Тайваня испытывает свои проблемы, так что параметры китайской политической системы, уже искрящей массовыми протестами, вполне могут перемениться.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, синолог, живет на Тайване



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