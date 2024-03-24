"Нельзя опускать руки". Бывший депутат о войне, политике и выборах

Недавно бывший муниципальный депутат Йошкар-Олы Антон Соколов узнал причину признания его иноагентом. “Оборзевшие чинуши позабыли о статье 29 Конституции РФ и решили, что депутатам нельзя выражать свое мнение. Это уму непостижимо. Самое забавное, что критику по нерациональному расходованию бюджетных средств чиновниками столицы Марий Эл сотрудники министерств и судов рассматривают как "шатание режима" – написал он после заседания суда по оспариванию этого статуса.

В январе один из немногих независимых политиков в республике Марий Эл был внесен в реестр иностранных агентов. Антона Соколова избиратели предпочти единороссу в 2019 году. И до начала этого года он выполнял депутатские обязанности в Городском собрании Йошкар-Олы: боролся с коррупцией в органах местной власти и помогал врачам во время эпидемии коронавируса. Бывший муниципальный депутат публично осудил вторжение в Украину – он подписал письмо муниципальных депутатов против войны и политики Путина. В 2022 году ему пришлось покинуть Россию. В интервью Радио Свобода политик рассказал, почему он собирается участвовать в выборах в Мосгордуму и где находит силы, чтобы действовать.

– В Москве и Петербурге в 2019 году избрали много независимых муниципальных депутатов. Они работали, чаще всего, сообща, поддерживали друг друга. Как вам удалось почти в одиночку стать мундепом Горсобрания Республики Марий Эл, где доля бедного населения выше всего в Поволжье?

Работникам автобазы благодаря мне впервые за все время выплатили 13-ю зарплату.



– Я работал водителем на правительственной автобазе. И столкнулся с нарушением моих прав – меня заставляли сильно перерабатывать без дополнительной оплаты. Я начал отстаивать свои права вместе с двумя другими гражданскими активистами и разбираться в том, что в целом происходит в российской политике. Мы писали в СК, как на автобазе воруют бензин, сообщали о различных нарушениях в ее работе. Я вступил в КПРФ – никакой другой оппозиционной партии в нашем регионе не было. Участвовать в избирательной кампании в Горсобрание мне предложил приятель из КПРФ. Я согласился: у меня уже был опыт помощи людям, которые хотели добиться защиты своих прав. Например, работникам автобазы благодаря мне впервые за все время выплатили 13-ю зарплату. Как я думаю, из-за проверок СК руководители не смогли освоить остаток бюджета на конец года и выдали эти деньги работникам. Я понимал, какие проблемы волнует народ, потому что привык общаться с людьми, которые работают руками. Себя я политиком не считаю, и активистом я тоже себя не называю. Я – просто человек с адекватным восприятием реальности.

Я себя считаю просто человеком с адекватным восприятием реальности

– Как проходила ваша избирательная кампания?

– У меня не было ни штаба, ни волонтеров, ни помощников. На кампанию я потратил четыре тысячи рублей. Я сам варил клейстер дома на кухне, чтобы расклеивать свои листовки.

– Из крахмала варили?

– Из крахмала варить было дорого. Я из муки варил. Днем я работал на скорой водителем-санитаром, а вечером, надев кепку, шел расклеивать листовки. Мне было немного неловко тогда, что кандидат сам свою агитацию распространяет, поэтому я закрывал лицо. Сейчас я ничего стыдного в этом не вижу. Мой конкурент был единороссом и директором сети цветочных магазинов. Его мама работала директором в школе, где я учился.

– Но избиратели предпочти вас. Почему?

– Когда я, надвинув кепку, клеил свои листовки, из подъезда вышла пенсионерка. И спросила, кого я клею, наверное, очередного жулика. Я ответил, что кандидат – хороший парень. Пожилая женщина сказала, что раз хороший, то пусть он отремонтирует козырек над подъездом. Потому что его отремонтировали плохо. Я в одном из пабликов написал пост, что не прошло месяца, как козырёк подъезда по такому-то адресу снова протекает. На эту тему в паблике было опубликован комментарий управляющей компании. Так вот, когда я снова пришел на то же место из подъезда вышла та же самая пенсионерка. И в этот момент по удивительному совпадению из-за угла выехала "Газелька". Оттуда вышли работники, выгрузили рубероид, газовый баллон и начали ремонт. Вот тогда я снял кепку. Эта бабуля стала самым главным агитатором в моей предвыборной кампании. Она обходила весь дом и убеждала жителей голосовать а меня. В результате я обошел единоросса всего на 30 голосов, но это была победа. Вскоре после этого триумфа меня под легальным предлогом уволили из скорой. Муниципальным депутатам не платят зарплату. Я сначала работал водителем такси, а потом управляющим магазина.

– Какое ваше достижение в должности мундепа Горсобрания Йошкар-Олы вы считаете самым ценным?

– Скорее всего, нашу помощь врачам скорой во время ковида. Когда началась пандемия, у врачей во многих российских регионах были проблемы с обеспечением спецодеждой. У нас получилось добиться, чтобы врачам станции скорой помощи выдали в достаточном количестве средства индивидуальной защиты и даже обычную спецодежду. По законодательству им были положены не только СИЗы, но мы узнали, что некоторым работникам скорой обычную синюю спецодежда не выдавали лет десять. Мы смогли изменить эту ситуацию.

Считается, что у мундепов мало полномочий. Но у нас получилось их расширить. Мэр увеличил состав комиссии, следящей за благоустройством. И туда вошел почти весь состав мундепов. Мы смогли следить за уборкой придомовых территорий коммерческими и бюджетными организациями, особенно это было актуально зимой.

– Как вы думаете, почему вас – регионального мундепа – признали иноагентом в один день с известным писателем Борисом Акуниным?

– Я не боялся публично критиковать власть и называть их жуликами и ворами за конкретные действия. Я в целом люблю, когда все мои высказывания имеют фактические обоснования. В 2022 году у нас получилось вернуть деньги в бюджет. Мы нашли на Госзакупках в одном из актов приема работ информацию, что чиновники потратили что-то около двух миллионов рублей на то, чтобы топить снег в конце мая. В Поволжье очень редко в мае бывает снег. В документе значилось, что эти деньги были потрачены на очистку от снега и льда водопроводных решеток. Контракт заключался на второй квартал года. В результате нашей работы им пришлось вернуть ворованные деньги в бюджет.

Чиновники потратили около двух миллионов рублей на то, чтобы топить снег в конце мая

– В этот же день вас лишили статуса мундепа. Как вы это восприняли?

– Я был ужасно зол. Я выполнял мои обязанности мундепа удаленно. Но у меня не было возможности присутствовать на сессиях онлайн. Потому что у наше Горсобрания не было такого оборудования. Меня возмутило, что мне не направили запрос предоставить информацию о причине моего отсутствия на сессиях, а просто лишили полномочий.

– Вы недавно написали пост, посвященный двум годам войны в Украине. "15 лет назад, присягая на верность своей Родине, не думал, что мои сослуживцы будут выполнять преступные приказы. Я помню дословно слова присяги! В них нет клятвы в верности президенту. В тексте есть обещание защищать свободу, независимость и конституционный строй России. В отличие от некоторых, я остаюсь верным присяге и готов стоять за истинную власть — граждан России! И мне без разницы где находится враг — на границе или в кремле. Я люблю свою страну и буду отстаивать права и интересы моих избирателей и всех жителей Марий Эл". Как вы будет отстаивать их из Берлина?

Я помню дословно слова присяги! В них нет клятвы в верности президенту

– Я продолжаю добиваться прекращения перерасхода бюджетных средств. Таким образом я помогаю своим избирателям.

– Некоторые ваши коллеги, независимые депутаты, которые эффективно работали до войны, после 24 февраля 2022 года были так разочарованы тем, что россияне не вышли на протесты, что прекратили им помогать. Как вы относитесь к такой позиции?

– Многие мои избиратели из тех, кто поддерживали меня в борьбе с системой, начали после начала войны цитировать персонажа, которого исполнил актер Сергей Бодров: "Во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда". Я не согласен с этой цитатой и такой позицией. Но как вы, мундепы, можете оставить людей, которые вас выбрали? Это же они дали вам возможность отстаивать права. Если бы они не отдали голос за вас, то вы не смогли бы выполнять свою работу. Когда меня лишили депутатских полномочий, очень много было слов поддержки от моих избирателей. Когда вечером этого же дня меня признали еще и иноагентом, провластный паблик попытался очернить меня. Но процентов 80 комментариев были в мою защиту. Я понимаю, что власть продолжает себя вести отвратительно, но надо верить, что добро все-таки победит.

Я думаю, что людей, добровольно поддерживающих Путина, мало. В нынешних обстоятельствах люди не могут ничего возразить, иначе их отправят не на войну, так в тюрьму. Людям нужно какое-то вдохновение и им важно знать, что они не одни. Если экс-депутат, вынужденный эмигрировать, пытается поддержать своих избирателей, продолжая бороться, то у них появляется чувство, что их не оставили в путинской России совсем одних.

– Политик Эльвира Вихарева написала на своей странице пост, что иноагенты идут на выборы в Мосгордуму. Вы тоже в этом участвуете?

– У меня есть такие планы. Я буду выставлять свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму и обратно в Горсобрание Йошкар-Олы. Цель акции показать, что избиратели в России не остались один на один со своими проблемами, а есть люди, которые готовы честно и добропорядочно выполнять свои обязанности. В Россию я для проведения избирательной кампании приезжать не собираюсь. Доверенный человек может собрать за меня подписи. Иноагенты идут в Мосгордуму, чтобы у избирателей был выбор, а не вот эти якобы 87 процентов. У нас большая команда иноагентов и мы поддерживаем друг друга.

На вопрос, почему мундеп из Йошар-Олы собирается выдвинуть свою кандидатуру в Мосгордуму, отвечаю – все внимание приковано к Москве. И я хочу этим вниманием поделиться с избирателем из регионов. Сейчас надо использовать любую возможность проявить свою гражданскую позицию и показать, что еще не все потеряно. Нельзя опускать руки. Например, есть такой стереотип, что у мундепов мало полномочий. На самом деле, их не так мало. Например, у них есть право и обязанность выслушать отчеты представителей власти, которые они должны делать раз в год. Если проделанная работа депутатов не устроила, то они имеют право выразить недоверие И, конечно, публично высказать свое мнение об отчетах представителей власти избирателям.

Все внимание приковано к Москве. И я хочу этим вниманием поделиться с избирателем из регионов.



– Где вы находите сейчас силы действовать?

– Я служил по контракту в десантных войсках. Неофициальным гимном десантников считают песню "Никто, кроме нас”. Мы сейчас сравниваем федеральные законы и они противоречат друг другу. Нужно наводить порядок, используя те инструменты, которые у нас есть сейчас. И даже если это не получится сегодня, то в прекрасной России будущего это пригодится. И меня поддерживает моя жена Лиза Алиева. Она экс-муниципальный депутат Марьиной рощи. Мы верим, что наше будущее будет в России. Мы при первой возможности вернемся в свою страну, построим там дом и наши дети будут расти на родной земле.