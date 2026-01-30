"Неловкий момент". В соцсетях о(б)суждают веселье в Куршевеле

На знаменитом французском горном курорте Куршевель 27 января случилась неприятность: в одном из местных фешенебельных отелей под названием Les Grandes Alpes возник крупный пожар.

Он привлек большое внимание в России и у так или иначе связанных с ней людей за ее пределами. Причина проста: в том же здании располагается бутик российского бренда Rendez-Vous ("Рандеву"), владельцы которого всего за несколько дней до бедствия устроили в Куршевеле "пресс-тур" для светских знаменитостей из России. Он вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию.

Но начнем с пожара. Пострадавших не было, из отеля эвакуировали 260 человек. Огонь полыхал долго, погасили его лишь к вечеру 28-го.

Причины выясняются, хотя в соцсетях сразу появились и конспирологические версии, связанные с той самой российской вечеринкой.

Марина Старцова:

Сотни гостей были срочно эвакуированы, пожар тушили десятки расчётов. Верхние этажи и крыша серьёзно пострадали.

В этом же здании расположен бутик Rendez-Vous, где ранее проходил скандальный VIP-корпоратив крупной сети. После вечеринки — пожар, разрушения и экстренная эвакуация.

Слишком уж много совпадений в одном месте и в одно время

По данным источников, причина пожара уже установлена, но официально её пока не озвучивают.

Официальной связи с корпоративом и селебрити, разумеется, «нет». Но слишком уж много совпадений в одном месте и в одно время.

Отдельный вопрос — почему в этом сезоне альпийские курорты, включая швейцарские, горят с пугающей регулярностью. Странная тенденция, которая всё чаще попадает в сводки.

Куршевель 1850 это запомнит.

И не факт, что как простое совпадение.

Некоторые комментаторы не удержались от иронично-залихватских реакций:

Другие пишут попроще, но тоже откровенно:

Elena Diamond:

И опять Европа что они там забыли скрепные такие

Бутик "Рандеву" закрыт. Хотя совсем недавно там было очень весело.

"Пресс-тур" обошелся, по оценкам СМИ, примерно в $400 тысяч. В мероприятии участвовали 14 гостей и с десяток сотрудников компании Rendez-Vous. Узнав о негативных реакциях на вечеринку, одна из ее участниц, директор Rendez-Vous по маркетингу Алена Миева, заявила, что "компания организует пресс-туры не только за рубеж, но и в Краснодарский край". Миева отмечает, что бренд возил клиентов в Куршевель и на Кипр, где находится ещё один бутик, ещё до "обострения международной обстановки". Под последним следует понимать, очевидно, войну России против Украины.

Именно на войне новости о куршевельском веселье восприняли особенно болезненно. Один из участников "СВО" возмутился настолько, что даже записал видео с не совсем цензурным обращением к повеселившимся на французском курорте:

Многие комментаторы вспомнили в этой связи московскую "голую вечеринку" в декабре 2023 года, участникам которой пришлось потом неоднократно публично каяться за свое присутствие на "безнравственном" мероприятии:

Выяснились и другие любопытные подробности. Вот как изложил их ТГ-канал База:

Они распивали элитный алкоголь

Четырёхдневный пресс‑тур проходил в люксовом горном отеле. Один из таких на вершине – Le Strato, где стоимость номера на четыре дня начинается от 8600 евро. Звёзд и блогеров кормили устрицами, прошутто, хамоном. Они распивали элитный алкоголь. По подсчётам "Базы", только один из ужинов обошёлся более чем в 1 млн рублей. Для гостей во время приёма пищи эксклюзивно выступала французская певица Патрисия Каас.

Катание на горных лыжах и сноубордах стоимостью около 1,5 млн рублей сопровождалось перелётами на частных вертолётах и фотосъёмкой от модного фотографа Дениса Шумова.

Гуляния на широкую ногу» не остались незамеченными рядовыми сотрудниками Rendez‑Vous. Они рассказали «Базе», что в компании всё чаще идёт урезание бюджета и снижение бонусной части заработной платы, которая составляет основную доходную часть продавцов.

Порцию хейта команда бренда получила и от профессионального PR‑сообщества — за организацию VIP‑отдыха для звёзд во французских Альпах «в непростое для России время». А клиенты «Рандеву» негодуют, мол, лучше бы расширили доставку по регионам России, а не «оставляли деньги россиян в странах, пытающихся изолировать РФ и лишить всего».

Пусть, если хотят, в Абзаково съездят

Возмутились и депутаты Госдумы, люди тоже совсем не бедные, но, видимо, лучше, чем Ксения Собчак и другие участники вечеринки, знающие, когда нужно проявить патриотизм. Первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко назвала мероприятие "безобразием" и предложила наказать не компанию, организовавшую "пресс-тур", а тех, кто в него поехал. А депутат Станислав Наумов призвал светских львов и львиц ездить на Урал, а не во Францию: "Праздники, юбилеи праздновать надо, это нормально. Но для этого в России достаточно мест. Пусть, если хотят, в Абзаково съездят. На Урале точно не хуже, чем в Куршевеле".

НЕВЗОРОВ:

Гламурные кошёлки россии обожают осквернять собой Европу.

Проникновение в цивилизованный мир и устройство там шабаша - для них особое наслаждение.

Медийно-эстрадную обслугу русского фашизма чрезвычайно возбуждает тот факт, что они беснуются там, где их не должно быть в принципе.

В этом году кошелки перебрали с неистовством и показушной роскошью.

Однако патриотов, которых «не взяли» переклинило и они срочно раздувают из Куршавельской оргии вторую «Голую вечеринку», требуя «отмены» и линчевания всех участниц и участников.

В ближайшее время, видимо, станет ясно, удастся ли участникам "голой вечеринки 2.0" отделаться легким испугом. Но нет сомнений в том, что Куршевель останется любимым местом "культурного отдыха" российских богачей, невзирая ни на войну, ни на возмущение провоенной и иронию антивоенной общественности.

Дмитрий Смирнов:

Пока российский ванька мерзнет в степях Украины, весь кремлевский бомонд с семьями проводит время в Швейцарии и Франции. В Куршевеле в этом году яблоку негде упасть, сплошь миллиардеры госзаказа и путинская братва. Ванька, ты дурак…