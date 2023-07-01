Нелояльный патриотизм. Константин Хахалин – о согласных и гласных

Пропаганда – это территория подмены смыслов, искусство гипнотического навязывания новых смыслов вместо здравых рассуждений о них. Именно по этой причине пропаганда столь любима всяческими дуче, фюрерами, кормчими, вождями, кондукаторе и прочими команданте. Под их чутким руководством средства пропаганды светлое подменяют тёмным, добро – злом, закон – произволом, а патриотизм заменяют лояльностью. Много сказано по поводу того, как любят родину патриоты и как её не любят "предатели", "изменники", "пятиколонники", "иноагенты" и прочие патриофобы всех мастей. За этим частоколом слов уже и леса не разглядеть! Однако если не разглядеть, то можно запросто заплутать в трёх соснах подобно попавшим в ловушку благодаря привычке выбирать сердцем.

Проблема состоит также в трансформации "предателей" в патриотов и обратно. Нередко случается и так, что один и тот же человек даже не единожды совершает переход из одного статуса в другой. Такие примеры легко можно отыскать. Из относительно недавнего прошлого приходят на память имена врагов народа, в своё время высочайше обласканных, официально признанных и "заслуженно" по закону осуждённых, а то и ликвидированных как предатели, вредители, шпионы или, из новенького, "иноагенты". Словом, как откровенные и не поддающиеся исправлению патриофобы.

Ещё больше осталось безымянных, неизвестно где и как захороненных и до своей последней минуты не знавших о своей патриофобии. Однако через некоторое время оправданных, реабилитированных и причисленных к патриотам. С другой стороны, с некоторыми известнейшими патриотами после их ухода в вечность происходили изумительные, парадоксальные события. Одного из них до сих пор захоронить не могут, другого выносят вон из мавзолейной "коммуналки".

Славить отечество есть наиглавнейшее занятие согласных

Перефразируя известное "От тюрьмы и от сумы не зарекайся!", можно сказать: "Не загадывай, кем тебе быть: патриотом или предателем". Иногда это уж как фишка ляжет: сегодня запеваешь патриотическое Deutschland über alles, а завтра вместе с другими "патриотами" уже штудируешь методичку по денацификации. Кто из осужденных в Нюрнберге "истинных арийцев и патриотов" думал, что будет приговорён за свои преступления к тюрьме или смерти, ведь все подсудимые считали, что они патриотично служили своей родине и своему народу?

Желательно определиться с критериями патриотизма и патриофобства, иначе говоря, с гласными и согласными. С согласными всё более-менее понятно. Ни их самих, ни про них спрашивать о чём-то нет необходимости. Они всегда и со всем согласны, их всегда больше, и намного больше, чем всех остальных. Они в первых рядах искренних патриофилов: как же можно не быть патриотом своего отечества! "Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет": славить отечество есть наиглавнейшее занятие согласных. Их другое важное занятие состоит в негодовании по отношению к тем, кто якобы очерняет, оскверняет, оскорбляет, унижает горячо любимую ими родину. Славить и негодовать – альфа и омега титульного патриота, убеждённого почвенника, носителя традиций, духовности, скреп, вериг, хоругвий, знамён, флагов, вымпелов, кодов, принтов и ленточек.

Их искреннее чувство ввиду его незамутнённости сомнениями в правильности генеральной линии партии и непогрешимой мудрости лидера импонирует всем вождям. Такие люди – самая благодарная паства власти, которая по первому призыву запишется и в штурмовики, и в хунвейбины, и в красные кхмеры. Но похмелье от такого патриотического "единства партии и народа" бывает тяжёлым, не все народы и страны выживают. Советский Союз, например, похмелья не пережил, растворившись в небытии: нет теперь ни советского народа, ни СССР.

С гласными не всё так просто. Статистически их бесспорно меньше, но они таки есть и их таки слышно. Во многих из них голосит их собственное "Я", не всегда идущее в ногу в общей колонне, не спешащее выражать "одобрям-с". Более того, гласные желают гласности. Для того чтобы, по мнению компетентных патриотов, "фальсифицировать", "очернять" и тем самым подрывать нерушимое народное единство.

Превышение допустимой нормы среди со всем согласных патриотов, как правило, оборачивается катастрофой. Россия, к слову, в одном только XX веке дважды пережила состояние коллапса при внешнем избытке патриотов и патриотизма. Первый раз это случилось в 1917 году: революция фактически была инициирована разочарованием после удивительного патриотического подъёма по случаю начала Первой мировой войны. А в 1991 году советский патриотизм обнулился "эффектом пустого холодильника".

Так что для страны опасен избыток лояльных власти патриотов. Он подобен сахарному диабету: сахара в крови много, сладко; только в комплекте с импотенцией. А недостаток гласных подобен отсутствию антител в организме, без которых любой вирус может оказаться смертельным. Логично возникает вопрос: а каким образом возможно обеспечить соблюдение правильной пропорции первого и второго?

Прежде всего следует исключить критерий лояльности к власти, поскольку лояльность не имеет никакого отношения к патриотизму. Критерий лояльности невозможно отнести в разряд почвеннических, он из разряда надстроечных или – для удобства изложения и восприятия – из разряда "колебательных" в соответствии с линией партии. Проще говоря, лояльность к власти не имеет никакого отношения к родине, это вещь сугубо конъюнктурная. Более того, лояльность нередко бывает столь далека от патриотизма, что скорее указывает на его отсутствие, выполняя роль ширмы. С другой стороны, патриотизм нередко сопровождается нелояльностью. Примеров, подтверждающих лояльный непатриотизм и нелояльный патриотизм, предостаточно.

К числу первых, например, правомерно отнести идейно убеждённых, лояльных к власти ликвидаторов миллионов "предателей", "изменников", "шпионов" и прочих "врагов народа" в в годы строительства социализма. Вот, из Владимира Вишневского:

Палач не знает роздыха!..

Но все же, черт возьми,

Работа-то на воздухе,

Работа-то с людьми.

Лояльно? Вне всяких сомнений. Патриотично? Кому как.

Нелояльные патриоты есть, но их куда меньше. Их и рождается мало, и зачищают их быстро – немногие выживают. Но как, однако, не вспомнить, например, "антисоветчика" Андрея Сахарова или "врага народа" Александра Солженицына? Нелояльные? Да вне всяких сомнений! Ещё и "народным судом" приговорённые. А по факту – самые-самые патриоты. Не всё то патриотично, что лояльно к власти. И не всё враждебно, что к власти нелояльно. Родина и время сами разберутся, кто патриот, а кто мимо проходил, по дороге в кассу.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук



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