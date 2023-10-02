Немецкий политик потребовал выслать сотрудников "Русского дома" в Берлине

Бывший депутат Бундестага от партии "Зелёных" Фолькер Бек обратился с письмом к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок с требованием объявить нежелательными в стране сотрудников берлинского "Русского дома" — Российского дома науки и культуры. Он подал апелляцию на решение прокуратуры Берлина закрыть против российского учреждения уголовное дело о нарушении санкционного законодательства.

Дело было открыто после заявления Бека против Управления района Митте в Берлине и Центрального ведомства по выполнению санкционных предписаний при министерстве финансов. Политик обвинил эти органы исполнительной власти в том, что они не предпринимали никаких действий в отношении "Русского дома", несмотря на то, что тот подчиняется "Россотрудничеству", внесённому в санкционные списки ЕС.

Прокуратура посчитала, что уголовное преследование сотрудников дома невозможно, поскольку у ответственные за культурный центр лиц есть дипломатический статус.

Бек заявляет, что не у всех сотрудников есть такой статус. Его адвокат Патрик Хайнеманн считает, что руководители Центрального ведомства по выполнению санкционных предписаний также совершили уголовное преступление. Они, по его словам, в течение месяцев не предпринимают никаких действий в отношении "противоправной работы "Русского дома"".

В заявлении Бек выразил недовольство тем, что "Русский дом" поддерживает лидеров пророссийских группировок. Некоторые из них организовали 9 мая 2022 года в Берлине автопробег с флагами России. Кроме того, культурный центр устроил показ фильма, выпущенного RT, в котором Европа и Украина отождествлялись с гитлеровским режимом.