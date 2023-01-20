Прокуратура ФРГ проверит "Русский дом" на предмет обхода санкций

Прокуратура Германии начала проверку "Русского дома науки и культуры" по подозрению в нарушении закона о внешней торговле и обходе санкций Евросоюза. Жалобу на "Русский дом" подал политик от партии "Зелёных" Фолькер Бек, обвинив учреждение также в распространении кремлёвской пропаганды.

Как сообщил газете Berliner Zeitung представитель прокуратуры Себастьян Бюхнер, проверены будут доходы и платежи "Русского дома" на фоне санкций ЕС против России из-за её военного вторжения в Украину. Владелец "Русского дома", государственное агентство "Россотрудничество", входит в санкционные списки Евросоюза. Проверке подвергутся также и власти Берлина, ответственные за соблюдение санкций.

Ранее немецкое агентство LTO писало, что "Русский дом", как ресурс подсанкционного Россотрудничества, не имеет права получать прибыль в Германии - например, от продажи билетов на свои мероприятия или сдачи помещений в аренду. В ответ на это, по сообщению LTO, российская государственная медиакомпания "Россия сегодня" (RT) обвинила агентство в "русофобии" и ведении "агитационной кампании", утверждая, что "Русский дом" является отдельным юридическим лицом, не зависящим от Россотрудничества и, соответственно, не подпадающим под санкции. Однако на сайте Россотрудничества о "Русских домах" в столицах разных стран говорится как о структурном подразделении агентства.