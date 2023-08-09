Ненаучность, идеологизированность. Новый учебник по истории

В рекордные сроки, всего за четыре месяца в России были подготовлены и изданы новые учебники по истории для старших классов. С 1 сентября эти пособия станут обязательны для использования во всех общеобразовательных школах. Значительный объем текста посвящен событиям нового времени в Украине. В том числе, так называемой специальной военной операции, как в России называют войну в Украине.

В тот период, когда в российском образовании происходили демократические перемены, в России упразднили незыблемое советское правило использовать на территории всей страны одни и те же учебники и преподавать по одним и тем же программам. Школы и даже конкретные учителя получили возможность сами выбирать программу обучения и учебники. Из утвержденного перечня, но все же выбирали, исходя из специфики региона, уровня подготовки детей и просто личных предпочтений педагогов. Теперь с этой вольницей покончено. В новом учебном году в федеральном Законе об образовании начинают действовать поправки, согласно которым все унифицируется.

Прежде чем представить на презентации учебники по всеобщей истории и истории России для 10-ого и 11-ого классов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов продемонстрировал тонкие брошюрки:

– Это единые образовательные программы по литературе, обществознанию и истории. Мы сегодня строим единую суверенную систему национального образования. Фактически мы восстанавливаем единое образовательное пространство. Это очень важный этап, и это будет обеспечивать качество образования, независимо от того, где учатся школьники (сельская школа, городская школа, поселковая). Предмет "история" для нас является ключевым. Наш президент неоднократно говорил, что нельзя коверкать историческую память и важно, чтобы в школе преподавались объективные факты. Мы дополнили содержание учебников, особенно учебник для 11-ого класса, теми фактами, которые сегодня актуальны.

Учебное пособие создано под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова и помощника президента Путина Владимира Мединского. В отличие от предыдущего издания в мягкой обложке, у трех новых книжек – твердый переплет. По мнению Мединского, "это позволит сделать так, как было в советские годы, когда учебник служил на протяжении пяти лет. Он мог сдаваться в библиотеку, потом его получал новый школьник". Если иметь в виду, что министр просвещения Кравцов пообещал внести дополнения в учебник "после завершения специальной военной операции", то тут одно из двух. Либо Владимир Мединский считает, что война закончится не раньше чем через пять лет, либо ее исход будет таким, что акцентировать на это внимание школьников станет нецелесообразно. Лучше уж пусть по эстафете передают младшим учащимся книжки с хорошо прошитыми корешками. Правда, неизвестно, какие через год-два или три придется давать ответы на размещенные в книге проверочные вопросы. А вдруг реальный ход событий не совпадет с постулатами этого издания? Между тем, именно такое задание предлагает учебник.

Принято считать что история – это наука о прошлом. Настоящее и недавние времена – это предмет для изучения других дисциплин. Социологии или политологии, к примеру. Однако в школьном образовании этим принципом пренебрегают. Отсчет в новых учебниках идет с Первой мировой войны и заканчивается буквально нашими днями. При этом советский период описывается в благожелательных тонах, а деятельность Михаила Горбачева – в уничижительных. Как сообщает Владимир Мединский, исторические события преподносятся в специфической пропорции. Чем ближе к сегодняшним дням, тем больше страниц

– Полностью переработан, переписан раздел про период с 1970-х годов до нулевых годов. Затем добавлен раздел, охватывающий время с 2014 года по сегодняшний день, включая СВО (война России в Украине – Прим.РС). В учебнике очень много микроисторий и любопытных фактов. Много новых иллюстраций. Все это сделано для того, чтобы обучение шло легче. Кардинально меньше цифр и дат... Конечно, у нас отдельная глава посвящена СВО. Там есть фотографии героев. Это все согласовывалось с командирами и семьями. С детьми героев. И с женами и вдовами, – говорит Владимир Мединский.

Предмет особой гордости авторов учебника – куар-коды. Будто бы, это проявление научной основательности и доказательство правды факта. Сообщается, что куар-коды ведут к надежным источникам. К архивным документам, к примеру. Но не только, да и не столько. Еще – к пропагандистскому мультимедийному проекту "Россия – моя история" и видеозаписям лекций того же Мединского. Он – доктор исторических наук, однако компетентность Мединского не раз подвергали сомнению серьезные исследователи. В числе упреков – ненаучность, идеологизированность и массовые ошибки.

Добавили освещение истории Азии, Африки и Латинской Америки

Смена приоритетов в российской внешней политике нашла отражение в учебнике. Об этом рассказал один из авторов школьного пособия руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян: "Мы очень существенно добавили освещение истории Азии, Африки и Латинской Америки. Довольно много конкретного интересного материала по внутренней истории Китая и Индии. Но, конечно, это не только Китай и Индия. Это не только гиганты Латинской Америки, но это и африканские страны, и весь азиатский континент. Прежде Азия еще как-то была представлена в учебнике, а Африки почти не было. Сейчас это большие разделы, почти треть объема посвящена этому. Школьники должны знать, как развивается мир во всем его разнообразии, то есть это не только европоцентризм".

Европоцентризму, действительно нет места в этом издании. Обобщенные западные страны представлены исключительно как нечто враждебное по отношению к Российскому государству. Вот характерная цитата:

Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России были введены беспрецедентные по масштабу санкции... Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены все активы Российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму более 300 млрд долл. Также были де-факто украдены средства российских корпораций, личные средства и собственность множества частных лиц – граждан России (заморожены недвижимость, банковские счета, акции, ценные бумаги). Общий ущерб невозможно оценить, но очевидно, что речь может идти о триллионе долларов.

Через строчку – парадоксальный вывод:

По своей сути действия Запада ничем не отличаются от разграбления наших музеев нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной.

Как бы ни грустили отдельные частные лица-владельцы замороженной недвижимости, вроде яхт и вилл, все-таки сравнивать эти утраты с потерей эрмитажной Янтарной комнаты – это все-таки натяжка. Хотя бы потому, что Янтарная комната обладала не только материальной ценностью, но и духовной. Впрочем, для авторов школьного пособия это неважно. Зато можно лишний раз сравнить оппонентов с нацистскими оккупантами. Тут налицо апелляция не к фактам и не к анализу, а к эмоциям. Главная задача – вызвать гнев к украинцам. Одна незадача: от частого употребления любые аналогии с Третьим рейхом носителями русского языка уже начинают восприниматься как белый шум. Это стершийся пропагандистский прием.

Историк и педагог, основатель частной "Новошколы" в Новосибирске Сергей Чернышов считает, что не стоит преувеличивать пропагандистскую мощь новых учебников:

Пропаганде будет противопоставлен здоровый юношеский пофигизм

– Не сомневаюсь, что этой пропаганде будет противопоставлен здоровый юношеский пофигизм. Очень надеюсь, что одиннадцатиклассники как все порядочные одиннадцатиклассники учебники читать не будут. В этом возрасте у них есть дела поважнее. Если же говорить серьезно, то значение учебников в жизни школ сильно преувеличено. И если в "началке" учебники еще играют какую-то роль, потому что дети учатся читать и считать, и педагоги внимательно за всем этим следят, то чем старше школьники, тем все меньше и меньше учебники для них являются авторитетом. Это, во-первых. Во-вторых, они все меньше и меньше их читают.

– А как же учителя? С них ведь наверняка будут требовать строгого соответствия духу и букве этих учебников.

– На самом деле, никто за ними не следит. Думаю, что во многих школах не будут учить по таким пособиям. Или будут, но станут это делать для видимости, формально. Эта история, будто учителей заставляют, и что у них нет выбора, – полная ерунда. В России порядка двух миллионов учителей. Никто, в том числе, директора не могут проследить, что там делают учителя, даже если они проводят пресловутые "Разговоры о важном". Так что, каждый такой "разговор" – на личной совести учителя. Если он провел такое мероприятие, значит, внес свой вклад в легитимизацию войны. Уверяю, что комиссары в пыльных шлемах за ними не стоят и нож к горлу никто не прикладывает. У них вполне есть выбор – проводить или не проводить. Точно так же будет с уроками истории. Другое дело, что мы должны понимать, что значительное количество учителей – это плоть от плоти нашего общества. Это просто факт: они бедные и малообразованные люди. Как и многие бедные и малообразованные люди в России, они искренне поддерживают войну. Кроме того, многие учителя в России косные. Их средний возраст – 55 лет. Это означает, что они начали свою карьеру около 30 лет назад. Многие из них работают в школах со времен Брежнева. В свое время они успешно мимикрировали под либералов, потом – под Путина образца двухтысячных годов, а потом – под все остальное.

– Иными словами, они отнесутся к новым учебникам с энтузиазмом?

– Нет, без энтузиазма, потому что для них это лишняя заморочка. Однако для меня очевидно, что к тем идеям две трети отнесутся с большим энтузиазмом и искренне будут их поддерживать.

Массовая школа как феномен сейчас находится в кризисе. Всем понятно, что она к академическому знанию отношения не имеет, особенно общественные предметы. Когда-нибудь будет какая-то другая школа, и у нее будут другие задачи. Это естественный эволюционный процесс, – говорит Сергей Чернышов.