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Неонациста Марцинкевича будут судить посмертно по новому делу

Максим Марцинкевич (архивное фото)

Следственный комитет посмертно предъявил обвинение в трёх убийствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, известному под псевдонимом Тесак. Об этом ТАСС рассказал адвокат семьи Алексей Михальчик.

По его словам, основанием для обвинений стали явки с повинной, которые Марцинкевич написал в красноярской колонии. В рамках этого дела отца Максима Марцинкевича вызвали в Следственный комитет, где ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, т.е. в связи со смертью подозреваемого, рассказал адвокат. Отец Тесака отказался это сделать. Согласие отца означало бы признание, что его сын действительно совершил эти убийства, отметил адвокат. Сергей Марцинкевич рассчитывает с помощью судебного процесса привлечь внимание к обстоятельствам смерти сына, сказал Михальчик.

36-летний Максим Марцинкевич был одним из самых известных широкой публике российских ультраправых активистов. Он почти десять лет отсидел в колониях за нарушения экстремистского законодательства и хулиганство с применением насилия. 16 сентября 2020 года он был найден мёртвым в СИЗО в Челябинской области, где ожидал этапирования на допрос в Москву.

По версии Следственного комитета, Тесак совершил самоубийство, сначала порезав себе вены, а затем повесившись. В качестве причин суицида в СК называют признание Тесака "в доверительной беседе со следователем" в убийствах на национальной почве, совершённых им в середине нулевых годов. Марцинкевичу грозил пожизненный срок.

Близкие Тесака, в частности его отец, считают, что Марцинкевича убили или как минимум довели до самоубийства пытками.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил три предсмертных записки: одну адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке, которую нашли во рту мёртвого Марцинкевича, он сообщил, что оговорил себя и своих соратников, рассказав следователям о совершенных убийствах. В декабре 2020 года задержали шестерых предполагаемых соратников Тесака, подозреваемых в серии убийств на основе показаний националиста. Марцинкевич проходил по этому делу как свидетель, сейчас же он стал обвиняемым.

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