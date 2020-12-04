Во рту умершего в СИЗО в Челябинской области неонациста Максима Марцинкевича, известного по псевдониму Тесак, найдена предсмертная записка. В ней он отрицает свою причастность к убийствам, в которых сознался перед смертью и рассказывает, что оговорил себя и своих соратников. Об этом РИА "Новости" сообщил его адвокат со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о смерти Марцинкевича.

Марцинкевич был обнаружен мёртвым в камере в СИЗО в Челябинской области. Его этапировали в Москву, где он должен был быть допрошен по делу об убийстве. Предположительно, речь может идти о его участии в 2007 году в съёмках видеоролика с названием “казнь таджика и дага [дагестанца]”.

В 2016 году режиссёр Влади Антоневич заявлял в эфире Радио Свобода, что видео не постановочное, а Марцинкевич принимал в нём участие, вместе с Сергеем Коротких, позднее получившим украинское гражданство за службу в батальоне “Азов” на Украине и бывшим главой Национал-социалистического общества Дмитрием Румянцевым.

Власти объявили о том, что Марцинкевич покончил жизнь самоубийством, но его близкие уверены, что он был убит или доведён до самоубийства пытками. Следственный комитет дважды отказался возбуждать уголовное дело о его гибели.

36-летний Марцинкевич получил известность в начале двухтысячных годов, как лидер запрещённой в России неонацистской организации "Формат-18". В 2012 году он баллотировался в Координационный совет российской оппозиции, но был снят с выборов. В одном из последних интервью он заявлял, что разочаровался в неонацизме.