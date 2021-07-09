Непривитых туристов на Кубани обяжут вакцинироваться за три дня

Не привитые от COVID-19 туристы, которые в августе будут приезжать в Краснодарский край, должны вакцинироваться на месте в течение трёх дней. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.



В конце июня власти Кубани сообщили, что с 1 июля отели, санатории и детские лагеря будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19. С 1 августа – только при наличии прививки. После сообщений о новых ограничениях, туроператоры зафиксировали "шквал" запросов на аннулирование туров и предупредили о риске срыва сезона.

Ростуризм обратился к губернатору края с просьбой пускать на курорты Краснодарского края по ПЦР-тесту всё лето.

В результате власти Кубани решили ослабить ограничения и разрешили сделать прививку от коронавирусной инфекции нового типа уже после приезда на отдых.

В России за последние сутки выявили 25 766 случаев COVID-19. Это максимум со 2 января, тогда было зарегистрировано более 26 тысяч заражений. За последний день непосредственно от инфекции умерли 726 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Уже четвертый день подряд в России от COVID-19 умирают более 700 пациентов.

На фоне сложной эпидемиологической ситуации власти Санкт-Петербурга накануне запретили массовые мероприятия с участием более 75 человек. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением в городе коронавирусной инфекции нового типа постепенно стабилизируется, и смягчил некоторые ограничения. В Москве за последние сутки выявили 6643 новых случаев заражения COVID-19.