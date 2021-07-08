Собянин сдвинул сроки ввода QR-кодов для веранд ресторанов на две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посещать летние веранды и террасы кафе и ресторанов без QR-кодов до 1 августа. Первоначально планировалось, что коды о прохождении вакцинации от коронавируса потребуются с 12 июля.

"Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется… В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", — отметил Собянин.

В июне из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом, вызванного штаммом дельта, в Москве были введены ряд ограничений. В частности, заведениям общепита запрещено обслуживать посетителей в зале с 23:00 до 06:00, разрешена только торговля на вынос. Работа фудкортов в торговых центрах временно приостановлена. В городе объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.

С 28 июня вход во все заведения общественного питания Москвы разрешен при наличии QR-кода, который подтверждает, что его владелец либо вакцинирован, либо переболел ковидом. Остальным посетителям необходимо предъявлять результаты ПЦР-теста.

Контроль за местонахождением москвичей с подтвержденным коронавирусом департамент информационных технологий Москвы передаст частной компании. Это следует из тендера на 15,4 миллиона рублей. С весны 2020 года московские власти используют для контроля за заболевшим систему "Социальный мониторинг", которая получила статус государственной информационной системы.

Победитель конкурса будет заниматься техподдержкой и сопровождением системы до конца 2022 года. В документах закупки говорится, что подрядчик станет отвечать за доступность и работоспособность системы, доработку, поддержку пользователей.

За сутки в России выявлено 24 818 случаев COVID-19, отчитался 8 июля федеральный оперштаб. Зафиксировано 734 летальных исхода. 7 июля в "Лужниках" открыли центр вакцинации, который может принимать до 15 тысяч человек ежедневно. Он предназначен в основном для работы с иностранными гражданами, пишет "Фармвестник".