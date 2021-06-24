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Отели в Краснодарском крае будут заселять только привитых туристов

В Краснодарском крае отели, санатории и детские лагеря с 1 июля будут заселять отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Это связано с ростом заболеваемости в регионе, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

С 1 августа в отели будут заселять только вакцинированных туристов.

С июня в России наблюдается очередная вспышка COVID-19. Больше всего заболевших в Москве. Городские власти вновь рекомендовали компаниям перевести сотрудников на работу из дома и объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Работодателей обязали отстранять от работы отказавшихся от вакцинации.

Вслед за Москвой обязательную вакцинацию стали рассматривать и другие регионы.

В России всего за последние сутки выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19, это максимум с января. По официальным данным, причиной роста заболеваемости стали новые штаммы коронавируса – прежде всего индийский. В стране с конца 2020 года проходит вакцинация, но процент вакцинированных остаётся низким – одну дозу препарата получили около 14 процентов жителей, полностью вакцинированы примерно 11 процентов.

Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Кремль заявляет, что выступает против обязательной иммунизации. Одновременно российские власти поддерживают действия региональных властей.

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