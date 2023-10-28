Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером в субботу в Тель-Авиве дал первую пресс-конференцию после вторжения радикального движения ХАМАС в Израиль 7 октября. Вместе с ним с журналистами встретились министр обороны Йоав Галант и бывший министр обороны Бени Ганц, вошедший в состав чрезвычайного правительства национального единства.

Члены кабинета дали понять, что полномасштабное вторжение израильской армии в сектор Газа неизбежно. Нетаньяху назвал войну против ХАМАС "второй войной за независимость Израиля" и заявил, что она будет долгой и тяжёлой.

Нетаньяху уклонился от первого же вопроса, заданного журналистами, о его персональной ответственности за провал израильских силовых структур и армии в предотвращении вторжения ХАМАС. "После войны всем придется давать ответы, в том числе и мне", - заявил он. Такое же высказывание он уже делал в начале недели, напоминает The Times of Israel. Он назвал несоответствующей действительности информацию, что спецслужбы пытались предупредить о вторжении, но не были услышаны.

По словам Нетаньяху, армия обороны Израиля начала "вторую стадию" операции в Газе, увеличив число военных, введённых в сектор. Ранее сообщалось, что военные берут под контроль северную часть сектора. Однако масштаб операции остаётся неясным даже через сутки, достоверно неизвестно даже, действует ли сейчас в том районе тяжёлая военная техника или только легко вооружённые группы спецназа.

Нетаньяху повторил три итоговые цели в Газе, которые он поставил перед правительством: уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАСа и возвращение заложников. Их число сейчас оценивается в 230, сообщил в субботу официальный представитель армии.

После начала операции в ночь на субботу сектор Газа оказался в полной изоляции. В нём выключена связь, из него почти не появляется информация. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в Газе заявляет, что число погибших от израильских ударов превысило 7,5 тысячи.

Эта оценка не поддаётся оперативной проверке и поддаётся сомнению западными союзниками Израиля. Арабские страны, в свою очередь, называют это гуманитарной катастрофой и военным преступлением.

Вечером в пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному объявлению гуманитарного перемирия в секторе Газа. В поддержку проголосовали представители 120 из 193 государств, участвовавших в заседании. Движение ХАМАС в тексте не упоминалось. Израиль был одной из 14 стран, проголосовавших "против".

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан комментируя документ заявил, что у ООН больше не осталось "даже капли легитимности". Юридической силы принятая резолюция не имеет.